High School Football Week 10 Schedule: Brookville at Franklin, Lakota West at Lakota East, Coldwater at Marion Local

Week 10
All games scheduled for 7 p.m. unless otherwise noted
Central Buckeye Conference
Friday, Oct. 24
Shawnee at Benjamin Logan
Northwestern at Indian Lake
Bellefontaine at Jonathan Alder
Kenton Ridge at London
Graham at North Union
Tecumseh at Urbana
Dayton City League
Thursday, Oct. 23
Ponitz at Belmont
Friday, Oct. 24
Thurgood Marshall at Dayton Christian at Miamisburg HS
Dunbar at Meadowdale
Saturday, Oct. 25
Stivers at Cincinnati College Prep at Cin. Summit Country Day HS, noon
Greater Catholic League Co-ed
Friday, Oct. 24
McNicholas at Badin
Alter at Chaminade Julienne
Carroll at Fenwick
Greater Miami Conference
Friday, Oct. 24
Colerain at Hamilton
Lakota West at Lakota East
Sycamore at Mason
Fairfield at Oak Hills
Middletown at Princeton at Lockland HS
Credit: Nick Graham
Credit: Nick Graham
Greater Western Ohio Conference
Friday, Oct. 24
Fairmont at Beavercreek
Miamisburg at Springboro
Northmont at Springfield
Centerville at Wayne
Miami Valley League
Friday, Oct. 24
Fairborn at Butler
Piqua at Sidney
Greenville at Troy
Tippecanoe at West Carrollton
Stebbins at Xenia
Midwest Athletic Conference
Friday, Oct. 24
Anna at Parkway
St. Henry at Versailles
Coldwater at Marion Local
Minster at Fort Recovery
Delphos St. John’s at New Bremen
Ohio Heritage Conference
Friday, Oct. 24
Greeneview at Catholic Central
West Jefferson at Fairbanks
Madison Plains at Greenon
Triad at Northeastern
Cedarville at Southeastern
Mechanicsburg at West Liberty-Salem
Southwestern Buckeye League
Friday, Oct. 24
Eaton at Carlisle
Monroe at Edgewood
Brookville at Franklin
Middletown Madison at Oakwood
Bellbrook at Ross
Valley View at Waynesville
Three Rivers Conference
Friday, Oct. 24
Milton-Union at Bethel
Lehman Catholic at Covington
Troy Christian at Northridge
Miami East at Riverside
Western Ohio Athletic Conference
Friday, Oct. 24
Mississinawa Valley at Ansonia
Bradford at Dixie
Preble Shawnee at National Trail
Twin Valley South at Tri-County North
Arcanum at Tri-Village
Credit: David Jablonski
Credit: David Jablonski
Other games
Thursday, Oct. 23
Trotwood-Madison at Walsh Jesuit
Friday, Oct. 24
Winton Woods at Lebanon
Talawanda at Blanchester
Thurgood Marshall at Dayton Christian