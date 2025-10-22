High School Football Week 10 Schedule: Brookville at Franklin, Lakota West at Lakota East, Coldwater at Marion Local

4 hours ago
Week 10

All games scheduled for 7 p.m. unless otherwise noted

Central Buckeye Conference

Friday, Oct. 24

Shawnee at Benjamin Logan

Northwestern at Indian Lake

Bellefontaine at Jonathan Alder

Kenton Ridge at London

Graham at North Union

Tecumseh at Urbana

Dayton City League

Thursday, Oct. 23

Ponitz at Belmont

Friday, Oct. 24

Thurgood Marshall at Dayton Christian at Miamisburg HS

Dunbar at Meadowdale

Saturday, Oct. 25

Stivers at Cincinnati College Prep at Cin. Summit Country Day HS, noon

Greater Catholic League Co-ed

Friday, Oct. 24

McNicholas at Badin

Alter at Chaminade Julienne

Carroll at Fenwick

Greater Miami Conference

Friday, Oct. 24

Colerain at Hamilton

Lakota West at Lakota East

Sycamore at Mason

Fairfield at Oak Hills

Middletown at Princeton at Lockland HS

Greater Western Ohio Conference

Friday, Oct. 24

Fairmont at Beavercreek

Miamisburg at Springboro

Northmont at Springfield

Centerville at Wayne

Miami Valley League

Friday, Oct. 24

Fairborn at Butler

Piqua at Sidney

Greenville at Troy

Tippecanoe at West Carrollton

Stebbins at Xenia

Midwest Athletic Conference

Friday, Oct. 24

Anna at Parkway

St. Henry at Versailles

Coldwater at Marion Local

Minster at Fort Recovery

Delphos St. John’s at New Bremen

Ohio Heritage Conference

Friday, Oct. 24

Greeneview at Catholic Central

West Jefferson at Fairbanks

Madison Plains at Greenon

Triad at Northeastern

Cedarville at Southeastern

Mechanicsburg at West Liberty-Salem

Southwestern Buckeye League

Friday, Oct. 24

Eaton at Carlisle

Monroe at Edgewood

Brookville at Franklin

Middletown Madison at Oakwood

Bellbrook at Ross

Valley View at Waynesville

Three Rivers Conference

Friday, Oct. 24

Milton-Union at Bethel

Lehman Catholic at Covington

Troy Christian at Northridge

Miami East at Riverside

Western Ohio Athletic Conference

Friday, Oct. 24

Mississinawa Valley at Ansonia

Bradford at Dixie

Preble Shawnee at National Trail

Twin Valley South at Tri-County North

Arcanum at Tri-Village

Other games

Thursday, Oct. 23

Trotwood-Madison at Walsh Jesuit

Friday, Oct. 24

Winton Woods at Lebanon

Talawanda at Blanchester

Thurgood Marshall at Dayton Christian

