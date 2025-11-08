High school football: Regional semifinals schedule for Week 13

Friday, Nov. 14
Division I
Region 1
No. 4 Tol. Whitmer (9-2) at No. 1 St. Edward (9-2)
No. 3 Canton McKinley (9-2) at No. 2 Mentor (11-0)
Region 2
No. 5 Springfield (8-4) at No. 1 Middletown (9-2)
No. 6 Huber Heights Wayne (8-4) at No. 2 Troy (9-2)
Region 3
No. 5 Olentangy Liberty (8-4) at No. 1 Olentangy Orange (11-0)
No. 6 Upper Arlington (10-2) at No. 2 Pickerington Central (10-1)
Region 4
No. 4 Cin. Princeton (9-2) at No. 1 Cin. Elder (11-0)
No. 3 Cin. St. Xavier (8-2) vs. No. 2 Cin. Moeller (8-3), at Dayton Welcome Stadium
Division II
Region 5
No. 5 Hudson (10-2) at No. 1 Hoban (9-1)
No. 3 Austintown Fitch (9-1) at No. 2 Walsh Jesuit (9-1)
Region 6
No. 4 North Ridgeville (10-1) at No. 1 Medina Highland (11-0)
No. 3 Avon (10-1) at No. 2 Wadsworth (11-0)
Region 7
No. 4 Canal Winchester (10-1) at No. 1 Big Walnut (10-1)
No. 3 Massillon (8-3) at No. 2 Col. DeSales (9-2)
Region 8
No. 5 Cin. La Salle (9-3) at No. 1 Cin. Anderson (11-0)
No. 7 Harrison (9-3) at No. 3 Trotwood-Madison (7-3)
Division III
Region 9
No. 4 Cleveland VA-SJ (9-1) at No. 1 Canfield (10-1)
No. 6 Akron East (10-2) at No. 2 CVCA (10-0)
Region 10
No. 5 Rocky River (10-2) at No. 1 Medina Buckeye (11-0)
No. 6 Toledo Cent. Cath. (8-4) at No. 2 Wapakoneta (11-0)
Region 11
No. 4 Tri-Valley (9-2) at No. 1 Col. Watterson (10-0)
No. 3 Steubenville (8-2) at No. 2 Licking Valley (11-0)
Region 12
No. 4 Jackson (9-2) at No. 1 London (11-0)
No. 3 Hamilton Badin (10-1) at No. 2 Tippecanoe (11-0)
Division IV
Region 13
No. 4 West Branch (10-1) at No. 1 Lake County Perry (9-2)
No. 3 Mentor Lake Catholic (9-2) at No. 2 Glenville (8-3)
Region 14
No. 4 Lima Bath (9-2) at No. 1 Shelby (11-0)
No. 6 Sandusky Perkins (9-3) at No. 2 Galion (10-1)
Region 15
No. 4 Unioto (11-0) at No. 1 New Lexington (10-1)
No. 3 Jonathan Alder (10-1) at No. 2 Indian Valley (10-0)
Region 16
No. 4 Cin. Taft (11-0) at No. 1 Cin. Indian Hill (11-0)
No. 3 Cin. Hills Chr. Acad. (10-1) at No. 2 Valley View (10-1)
Division V
Region 17
No. 4 Garrettsville Garfield (9-2) at No. 1 Young. Mooney (8-2)
No. 3 Poland (9-2) at No. 2 Girard (11-0)
Region 18
No. 5 Liberty-Benton (12-0) at No. 1 Liberty Center (11-0)
No. 3 Genoa Area (10-1) at No. 2 Triway (10-1)
Region 19
No. 4 Barnesville (9-2) at No. 1 Wheelersburg (11-0)
No. 3 Nelsonville-York (11-0) at No. 2 Columbus Academy (9-2)
Region 20
No. 8 North Union (8-4) at No. 5 Carlisle (10-2)
No. 11 Cin. Mariemont (8-4) at No. 2 Indian Lake (9-2)
Division VI
Region 21
No. 5 Smithville (10-2) at No. 1 Kirtland (11-0)
No. 7 Garaway (9-2) at No. 6 Dalton (9-3)
Region 22
No. 9 Carey (8-4) at No. 4 Paulding (11-0)
No. 3 Archbold (9-2) at No. 2 Hopewell-Loudon (10-1)
Region 23
No. 5 Colonel Crawford (11-1) at No. 1 Centerburg (10-1)
No. 3 West Jefferson (10-1) at No. 2 Fort Frye (9-1)
Region 24
No. 5 Coldwater (8-4) at No. 1 Tri-Village (11-0)
No. 6 Anna (9-3) at No. 2 Northeastern (10-1)
Division VII
Region 25
at No. 4 Monroeville (9-2) at No. 1 McDonald (11-0)
No. 7 East Canton (10-2) at No. 3 Mogadore (10-1)
Region 26
No. 4 Columbus Grove (8-3) at No. 1 Lima Central Catholic (10-1)
No. 7 Pandora-Gilboa (9-3) at No. 3 Leipsic (10-1)
Region 27
at No. 4 Symmes Valley (9-2) at No. 1 Hillsdale (10-1)
No. 11 Danville (7-5) at No. 2 Waterford (9-2)
Region 28
No. 12 Fort Recovery (7-5) at No. 1 Marion Local (11-0)
No. 11 Cedarville (7-5) at No. 2 St. Henry (10-1)
