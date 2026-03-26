Boys basketball: Who are all state performers in Division I-III from the Miami Valley?

Lakota West junior Josh Tyson shoots the during their Division I regional semifinal game against Olentangy Berlin on Thursday, March 12, 2026 at the Ohio Expo Center's Taft Coliseum. The Firebirds won 55-35. MICHAEL COOPER / STAFF

By Steven Wright – Staff Writer
8 hours ago
All-Ohio boys basketball teams were announced for Divisions I through III Thursday by the Ohio Prep Sports Media Association.

The All-Ohio teams are based on nominations from the seven districts of the OPSMA, which vote on the all-district teams from regular season accomplishments.

The All-Ohio girls teams were released on Monday and Tuesday, and boys Divisions IV through VII were unveiled Wednesday.

ExploreBoys basketball: Who are all state performers in Division IV-VII from the Miami Valley?

Here is a look at the 2025-26 Ohio Prep Sports Media Association Division I, II and III All-Ohio Boys Basketball Teams, as selected by a media panel from around the state:

2026 Division I All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: Trey Drexler, Brunswick

Coach of the Year: John Feasel, Lewis Center Olentangy

First Team

Bryce Curry, West Chester Lakota West, 6-4, jr., 13.0; Amire Gill, Cincinnati Princeton, 6-3, jr., 17.9; Josh Tyson, West Chester Lakota West, 6-3. jr., 17.0; Landon Evans, Pickerington Central, 6-5, jr., 19.0; Xavier McKinney, Reynoldsburg, 6-4, sr., 18.4; Jake Quackenbush, Newark, 6-5, sr.,19.0; Trey Drexler, Brunswick, 6-0, sr., 26.5; Bryan Vlosich, Lakewood St. Edward, 6-5, sr., 19.2.

Second Team

Jayden McGraw, Kettering Fairmont, 6-3, jr., 20.3; JR Bates, Pickerington North, 5-11 sr., 23.4; Jordie Bowens, Reynoldsburg, 6-6, sr., 16.0; Kypton Norris, Hilliard Bradley, 6-3, so., 17.2; Ty Walburn, Lewis Center Olentangy, 6-3, jr., 16.9; Sean Barnett, Brunswick, 6-5, sr., 17.6; Nick Reece, Berea-Midpark, 6-0, jr, 22.5; Ben Pamer, Perrysburg, 5-11, jr., 15.0.

Third Team

Bubba Donald, Cincinnati Moeller 6-1, so., 11.7; Carson Duke, Batavia West Clermont, 5-10, sr., 19.6; Rognny Santiago, Cincinnati Princeton, 6-1, sr., 13.6; Ben Mirgon, Hilliard Bradley, 6-0, jr., 16.0; Anthony Chavers, Canton McKinley, 6-4, sr., 15.5; Kaiden Loy, Massillon Jackson, 5-11, sr., 18.3; Jack Kennedy, Mentor, 5-9, so., 18.7; R.J. Jones, Cleveland St. Ignatius, 6-6, sr., 15.2.

Special Mention

Issa White, Canton GlenOak, 6-1, sr., 17.9; Marcus Bishop, Findlay, 6-1, fr., 11.0; Andre Young III, Toledo Whitmer, 6-3, sr., 14.5; Jayden Davis, Cincinnati Moeller, 6-2, fr., 9.8; Avery Pence, Milford, 6-5, sr., 16.8; Trey Sam, Centerville, 6-3, jr., 13.0; Thomas Cochran, Dublin Coffman, 6-8, jr., 19.0; J.T. Kelsheimer, Lakewood St. Edward, 6-0, sr., 11.9; Alex Mack, Cleveland St. Ignatius, 6-4, sr., 14.1; Tyson Clay, Berea-Midpark, 5-10, jr., 17.4; Braylon Foster, Perrysburg, 6-4, jr., 10.5.

Honorable Mention

Jamar Keyes, Canton McKinley, 6-8, jr., 13.3; Chase Maurer, Massillon Jackson, 5-11, jr., 10.6; Adin Evert, Brunswick, 6-4, jr., 10.1; Garrett Myers, Medina, 6-6, sr., 13.5; Jashawn Coffey, Lebanon, 6-0, so., 16.2; Roman Combs, West Chester Lakota West, 6-6, jr., 10.0; A.J. Dean, Cincinnati Oak Hills, 5-11, sr., 16.4; Brady Gutmann, Springboro, 6-3, sr., 13.0; Isaiah Hill, Cincinnati Sycamore, 6-1, fr., 17.5; Brycen Johnson, Mason, 6-0, sr., 17.0; Liam McGeady, Cincinnati St. Xavier, 6-5, jr., 12.0; Kameron Mercer, Cincinnati Princeton, 6-5, so., 15.9; Elijah Rice, Springfield, 6-4, sr., 17.1; Isaiah Thompson, Huber Heights Wayne, 6-0, sr., 12.4; Cordell Ball, Cincinnati Oak Hills, 6-3, so., 13.0; Brady Bowman, Liberty Township Lakota East, 6-1, so., 14.0; Dontay Chivers, Huber Heights Wayne, 5-10, so., 11.6; Keith Daniels, Middletown, 6-0, sr., 12.8; Kaden Estep, Cincinnati Elder, 6-0, jr., 9.8; Jack Haskins, Beavercreek, 6-0, jr., 17.2; Jordon Johnson-Perdomo, Hamilton, 5-11, so., 15.8; Sam Keely, Centerville, 6-5, jr., 12.5; Danny Kelly, Cincinnati Moeller, 6-5 sr., 9.7; Ty Rohrer, Centerville, 6-2, jr., 10.2; Noah Bruns, Delaware Olentangy Berlin, 6-3, jr., 21.2; Ty Gilbert, Newark, 5-11, sr., 16.0; Kade Romine, Hilliard Darby, 6-2, sr., 19.7; Jacob Saxton, Grove City, 5-10, so., 18.6; Treyton Schroeder, Olentangy Orange, 5-9, sr., 12.4; Cole Brewer, Marysville, 6-4, sr., 18.7; Breaker Heller, Galloway Westland, 5-11, jr., 13.4; Grant Miller, Lewis Center Olentangy Orange, 6-8, jr., 14.0; Luke Mitchell, Upper Arlington, 6-1, jr., 12.7; Parker Van Engelenhoven, Powell Olentangy Liberty, 6-5, sr., 15.1; Ryan Washington, Gahanna Lincoln, 6-1, sr., 13.5; Drew Whitlatch, Lancaster, 6-0, sr., 17.4; Kendyll Compton, Elyria, 6-5, sr., 14.0; Tony Katava, Mentor, 6-7, sr., 17.5; Zymir Knox, Lakewood St. Edward, 6-3, sr.; Jamell Stephens, Cleveland Heights, 6-5, sr., 12.9; Jhayce Boyd, Cleveland Heights, 6-0, sr., 10.9; Matthew Heffke, Strongsville, 6-2, sr., 17.0; Jermiah Daniels, Elyria, 6-1, sr., 13.6.

ExploreGirls basketball: Who are all state performers in Division IV-VII from the Miami Valley?

2026 Division II All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: Elijah McCree, Westerville North

Coach of the Year: Josh Hose, Massillon Washington

First Team

Isaiah Mack-Russell, Cincinnati Winton Woods, 6-4, jr., 22.5; Elijah McCree, Westerville North, 6-0, sr., 20.7; Hunter Hershberger, North Canton Hoover, 6-1, jr., 19.0; Xavier Williams, Massillon Washington, 6-0, jr., 17.0; Steven Skaljac, Brecksville-Broadview Heights, 6-2, sr., 21.8; Willie Foster, Lima Senior, 6-2, sr., 15.5; Race Kowalczyk, Toledo St. John’s 6-6, sr., 19.3; Shawn Foster, Lima Senior, 6-2, jr., 21.1.

Second Team

Chase Martin, Loveland, 6-0, sr., 20.6; Chris Washington Jr., Cincinnati Aiken, 5-11, jr., 19.6; Xavier Jones, Westerville South, 6-3, so., 19.1; Marco Mattucci, New Albany, 6-4, sr., 20.0; Carson Scholl, Sunbury Big Walnut, 6-8, jr., 18.5; Braylon Gamble, Massillon Washington, 6-2, jr., 14.1; Paxon Ediger, Ashland, 6-0, sr., 23.6.

Third Team

Tony Cornett, Westerville North, 6-5, jr., 16.0; Brody Fields, Asheville Teays Valley, 6-3, sr., 18.0; Nate Lovinsky, Pataskala Licking Heights, 6-6, sr., 13.5; Nathan Judy, Hudson, 6-4, sr., 16.8; Mekhi Asberry, Euclid, 5-11, so., 17.2; Jahavi Dye, Cleveland Rhodes, 6-0, sr., 18.2; Mason Cerovac, Olmsted Falls, 6-3, jr., 16.9; Kye Owens, Euclid, 6-8, sr., 14.4; Alan Horton, Toledo St. Francis de Sales, 6-9, sr., 14.7.

Special Mention

Joshua Butcher, Medina Highland, 6-4, sr., 17.8; EJ Giles, Austintown Fitch, 6-5, sr., 14.5; Hudson Edwards, Logan, 6-2, so., 19.4; Tyson Daley, Trenton Edgewood, 6-5, sr., 15.8; Nate Dawson, Cincinnati Winton Woods, 6-2, sr., 12.0; Kaleb Kelly, Clayton Northmont, 6-5, so., 12.8; Joey Ziegler, Avon, 6-3, jr., 15.0; Ben Mehendale, Brecksville-Broadview Heights, 6-8, sr., 12.2; Ethan James, Toledo St. John’s, 6-1, jr., 13.1; Gabe Baith, Ashland, 5-8, sr., 15.8.

Honorable Mention

Myles Miller, Warren Harding, 6-6, sr., 13.5; Cameron Suggs, Twinsburg, 6-4, sr., 17.3; Anthony Spain, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 6-1, sr., 16.5; Nico Martelli, Massillon Perry, 6-6, sr., 12.4; Jadyce Thigpen, Massillon Washington, 6-1, sr., 15.1; Giorgio Jackson Jr., Massillon Washington, 6-4, jr., 15.6; Eddie Norman, Stow-Munroe Falls, sr., 13.1; Jayden Carlton, Hudson, 6-3, sr., 13.1; Vernon Reynolds, Barberton, 5-10, so., 16.6; Dasai Bronson, Cincinnati Winton Woods, 6-0, sr., 10.3.; DeAndre Carr-Short, Cincinnati Aiken, 6-7, jr., 15.9; Brady Lawhon, Harrison, 6-0, jr., 11.7; Kale Reynolds, Trenton Edgewood, 6-4, sr., 11.5; Toby Strausbaugh, Cincinnati Anderson, 6-3, sr., 17.1; Tysin Weaver, Cincinnati Anderson, 6-0, jr., 14.6; Corey Brightwell, Miamisburg, 6-5, sr., 10.1; Malakyi Hall, Troy, 6-0, so., 10.0; Chisom Ibe, Clayton Northmont, 6-5, sr., 11.6; Kaleb Lee, Sidney, 6-1, jr., 14.0; Sammy Shuler, Kings Mill Kings, 6-1, sr., 10.9; Keegan Sullivan, Trenton Edgewood, 6-4, sr., 14.1; Laith Alsadi, Dublin Scioto, 5-11, sr., 17.3; Elijah Dunn, Canal Winchester, 5-10, sr., 14.8; Diante James, Northland, 5-10, sr., 16.2; Charlie Koesters, Columbus St. Charles, 6-3, sr., 15.3; Tyson Perkins, Westerville North, 5-9, jr., 10.5; Eli Stumpf, Sunbury Big Walnut, 6-5, jr., 17.5; Trenton Wells, Mount Vernon, 6-0, sr., 18.3; Myles Jarrett, Columbus Mifflin, 5-5, jr., 13.4; Eli Jessup, Watkins Memorial, 6-2, jr., 16.4; Caden Kistner, New Albany, 6-2, sr., 9.0; Evan Murfield, New Albany, 6-6, sr., 10.0; Luke Page, Worthington Kilbourne, 5-10, sr., 13.3; Vandell Slade, Columbus Northland, 6-3, so., 13.0; Ta’Vyon Wright, Pataskala Licking Heights, 5-8, sr., 12.0; Luke Rowe, North Ridgeville, 6-2, sr., 14.9; Jack Coleman, Amherst Steele, 6-0, so., 17.6; Liam Besaw, Avon Lake, 6-0, so., 18.0; Drew Brown, Painesville Riverside, 6-4, sr., 17.0; Antonio Escano, North Royalton, 6-0, sr., 16.4; D.J. Jenkins, Euclid, 6-3, jr., 14.7; Izzy Austin, Mayfield Village Mayfield, 6-4, sr.; Chris Tenn, Olmsted Falls, 6-3, sr., 16.2; Dillon Slaughter-Vaden, Shaker Heights, 11.1; Lincoln Lee, North Royalton, 5-11, jr., 13.2; Ryan Durkin, Parma Normandy, 5-7, fr., 11.0; Alex Valentin-Rivera, Parma Normandy, 5-11, sr., 13.3; David Seibert, Painesville Riverside, 6-4, jr., 13.5; Aarav Ganore, Mayfield Village Mayfield, 6-2, sr., 14.0; Noah Simpson, Lima Senior, 6-2, jr., 13.3; Amari Addy, Lima Senior, 6-0, sr., 10.5; Chris Poellnitz III, Toledo St. Francis de Sales, 6-3, so., 15.5; Jacob Rowland, Sylvania Northview, 6-2, so., 12.9; Cole Gast, Whitehouse Anthony Wayne, 6-5, jr., 14.0; J’Khai Jefferson, Toledo Start, 6-0, sr., 16.9.

2026 Division III All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: Marcus Johnson, Garfield Heights

Coach of the Year: Mike Haney, Steubenville

First Team

C.J. Bailey, Tipp City Tippecanoe, 6-2 sr., 15.1; Angelo Diedalis, Columbus Centennial, 6-6, sr., 23.2; Jakhi Calloway, Columbus Bishop Hartley, 6-0, sr., 16.2; JR Jackson, Alliance, 6-0, sr., 19.1; Jaylen Gunther, Youngstown Ursuline, 6-1, jr., 29.0; Austin Brown, Youngstown Chaney, 5-9, jr., 17.3; Marcus Johnson, Garfield Heights, 6-2, sr., 30.1; Santino Haney, Steubenville, 5-11 junior, 22.8; Kaylen Brooks, Mansfield Senior, 6-0, so., 22.3; Beckett Bertke, Lima Shawnee, 6-6, sr., 20.7; Manny Johnson, Toledo Central Catholic, 6-3, sr., 13.9; Adam Guthrie, Washington Court House Miami Trace, 6-8, sr., 15.0.

Second Team

Colt Howard, Monroe, 6-1, so., 20.0; Je’Carious Reaves, Trotwood-Madison, 6-0, sr., 19.1; Eli Stroud, Hamilton Badin, 6-0, sr., 15.1; Lee’Sean Saunders, Columbus Walnut Ridge, 6-3, sr., 20.6; Noah Bell, Youngstown Ursuline, 6-3, so., 24.8; DeCarlo Prince, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-4, sr., 17.0; John Johnson, Akron Hoban, 6-4, jr., 16.7; Chad Rusinko, Tallmadge, 6-0, jr., 25.5; Kevin Woodgett III, Bedford, 5-10, sr., 20.0.

Third Team

Connor Gulley, Mt. Orab Western Brown, 6-4, sr., 17.0; Joseph Ingram, West Carrollton, 6-7, sr., 14.5; Ricky Robertson, Cincinnati La Salle, 6-3, sr., 13.2; Reuben Holmes, Columbus Beechcroft, 6-5, sr., 21.1; Brody Durham, Gates Mills Gilmour Academy, 6-1, jr., 24.1; Ryan Lamonica, Dresden Tri-Valley, 6-4 sr., 21.0; Trevick Bertke, Lima Shawnee, 6-7, jr., 18.8; Jaron Witcher, Sylvania Southview, 6-5, sr., 18.0; Logan Gooding, Tiffin Columbian, 6-1, jr., 22.0; Jack Howland, Hillsboro, 5-10, Jr., 25.4.

Special Mention

Cole Bowers, Steubenville, 6-1, senior, 14.6; Owen Riley, Marietta, 6-3, sr., 17.0; Jackson Perdue, Vincent Warren, 5-11, so., 15.3; Caydon Cox, Chillicothe, 6-3, Jr., 14.2; Bodhi Wolford, Jackson, 6-2, sr., 15.2; Tyler Owens, Goshen, 6-10, sr., 16.4; Carter Bellisari, Columbus Bishop Watterson, 6-3, sr., 13.3; Keon Bonner, Columbus Centennial, 6-5, jr., 19.2; Caleb O’Neil, Columbus Bishop Hartley, 6-2, sr., 18.5; Dante Kimble III, Akron Ellet, 6-5, jr., 18.4; Connor Gray, Cuyahoga Falls CVCA, 6-5, sr., 13.4; Caden Proy, Geneva, 6-2, sr., 21.9; Jarez Osborne, Ashtabula Lakeside, 6-3, jr., 20.0; Greg Price, Gates Mills Hawken, 6-1, sr., 15.9; Ryan Turk, Westlake, 6-2, sr., 18.2; Armani Hall, Painesville Harvey, 6-0, sr., 14.0; Rob Copple, Dover, 6-0, sr.,15.0; Lucca Wood, Zanesville, 6-0 jr. 17.0; Reid Wells, New Philadelphia, 5-8, sr., 11.0; Dale Johnson, Sandusky, 6-6, sr., 15.5; Justin McCraney, Mansfield Madison, 6-3, sr., 15.2; Dantrell Hughes, Lexington, 6-2, sr., 14.6; Grant Oberdick, Oregon Clay, 6-3, sr., 12.7.

Honorable Mention

Jason Janosek, Macedonia Nordonia, 6-1, sr., 17.7; Turner Dolata, Medina Buckeye, 6-5, sr., 17.6; Andrew McKnight, Copley, 6-1, sr., 13.7; Hayden Johnson, Cuyahoga Falls, 6-1, sr., 16.0; Gavin Peeps, Kent Roosevelt, 6-5, sr., 11.4; Leigh Cotton, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-6, sr., 12.0; Arri Caporaletti, Akron Hoban, 6-1, jr., 10.6; Terion Chapman, Akron Garfield, 6-7, sr., 11.3; Tyler Hysolli, Cuyahoga Falls CVCA, 6-2, sr., 12.0; Allen Hill, Youngstown Chaney, 6-5, sr., 10.6; Daveon Arnold, Trotwood-Madison, 5-9, sr., 13.2; Le’Shawn Hill, Cincinnati Hughes, 6-0 so., 19.6; Jayceon Kibler, Wilmington, 6-3, sr., 19.2; Carson Lowe, Hamilton Badin, 6-4, sr., 12.2; Bryton Otto, Tipp City Tippecanoe, 6-7, sr., 14.2; Kendol Roberts, Franklin, 6-0, jr., 18.2; Shamari Scales, Cincinnati La Salle, 6-7, jr., 11.1; Grant Waters, Cincinnati McNicholas, 6-2, jr., 14.6; Ethan Fuersich, Hamilton Ross, 6-9, jr., 15.0; Carson Harris, Batavia, 6-0, sr., 13.2; Bryce Lively, Cincinnati Woodward, 6-5, sr., 16.0; Deng Majack, Dayton Chaminade Julienne, 6-2, sr., 13.2; Ty Perkins, Monroe, 6-2, so., 14.0; Graham Roark, Goshen, 5-11, so., 14.8; Julius Rusk, Vandalia Butler, 6-4 sr., 14.1; Noah Wentz, Cleves Taylor, 6-3, sr., 17.7; Daevyn Amankwaah, Columbus St. Francis DeSales, 6-3, sr., 11.3; Noah Holsinger, Columbus Bishop Watterson, 6-3, sr., 9.9; Lucas King, Hamilton Township, 6-5, sr., 14.9; Marquis Lucas, Columbus Walnut Ridge, 6-2, sr., 17.1; Cayden Strasser, Granville, 6-5, sr., 16.4; Emmanuel Towns, Columbus Linden-McKinley, 5-11, sr., 16.8; Neko Tuff, Columbus South, 5-11, jr., 15.0; Luke Galfidi, Chardon, 6-1, jr., 18.3; Kahlil Hinton, Chagrin Falls Kenston, 6-4, so., 11.9; Matisse Williams, Elyria Catholic, 6-3, jr., 16.8; Jacob Radcliffe, Rocky River, 6-2, sr., 17.4; Xavier Young, Grafton Midview, 6-5, sr., 16.8; Prince-Ryleigh Johnson, Lyndhurst Brush, 6-2, sr., 14.0; Antione Wooten, Parma Padua Franciscan, 6-1, jr., 17.2; Jaevon Hairston, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-1, jr., 16.6; Aditya Nalla, Hunting Valley University School, 6-3, sr., 17.6; Tylar Robinson, Hunting Valley University School, 6-1, jr., 17.2; A.J. McGuinea, Bedford, 6-3, jr., 17.0; Ice Taylor, Gates Mills Hawken, 6-1, so., 16.1; Luis Flores, Ashtabula Lakeside, 6-0, jr., 12.0; Chase Kuszmaul, Rocky River Lutheran West, 6-3, jr., 12.5; Tre’Von Wiggins, Steubenville, 5-11, sr., 12.9; Dieter Weber, Dover, 6-2, so.,12.5; Aidan Mushrush, New Philadelphia, 6-4, sr.; Troy Patterson, Dresden Tri-Valley, 6-0, sr., 10.9; Ceejay Whitfield, Zanesville, 5-11 sr., 12.0; Josiah Schlatter, Defiance, 5-11, jr., 17.8; Damien Clay, Sylvania Southview, 6-2, sr., 15.0; Cayden Kynard, Toledo Central Catholic, 6-0, jr. 16.3; O.J. Waller, Toledo Rogers, 5-8, so., 15.6; Kaeden Carruthers, Toledo Central Catholic, 6-7, sr., 9.0; Kiptyn Shank, Bowling Green, 6-4, so., 15.5; Gavin Wicker, Celina, 6-1, jr., 17.2; Rashad Reed Jr., Mansfield Senior, 6-0, sr., 11.5; Tray Booker, Toledo Rogers, 6-1, sr., 16.9; Cam Jackson, Holland Springfield, 5-9, jr., 15.3; Zaiden Wittekind, Marietta, 6-3, sr., 14.4; Cooper Stoneking, Chillicothe, 6-2, sr., 13.8; Charlie Woodard, Jackson, 6-3, sr., 9.5; Collin Chapman, Athens, 5-9, so., 16.6; Colin Mallernee, Sherdian, 6-4, jr., 12.1; Owen Cains, Sheridan, 5-11, jr., 12.1; Gage Bowers, Miami Trace, 6-1, so., 14.8.

ExploreNominate your athlete for the Dayton Daily News Athlete of the Week
In Other News
1
Cincinnati Reds: Lineup can’t solve Red Sox pitching staff in season...
2
McCoy: Abbott strong in Opening Day debut, but Reds fall to Red Sox
3
Cincinnati Reds: Four players will make first Opening Day starts at...
4
Cincinnati Reds: Abbott to take ball against Boston. What questions...
5
How to watch the Cincinnati Reds on TV, streaming

