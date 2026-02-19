2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 19

The 2026 Winter Olympics, featuring 16 sports with 116 medal events, will take place from Feb. 4 to Feb. 22 in Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy. Preliminary events will begin on Feb. 4, the opening ceremony will be Feb. 6 and the closing ceremony will be Feb. 22. Here’s how to follow along as Team USA chases gold and glory.
Olympic Events Feb. 19
1:30 a.m. – Alpine Skiing, Women’s Slalom (re-air), USA
2:45 a.m. – Men’s Snowboard Slopestyle Final (re-air)
3:45 a.m. – Ski Mountaineering, Men’s & Women’s Sprints Heats, USA
5 a.m. – Ski Jump, Men’s Team Large Hill, USA
5:30 a.m. – Freestyle Skiing, Men’s Aerials Finals, USA
6:55 a.m. – Ski Mountaineering, Men’s & Women’s Sprints Finals, USA
8:20 a.m. – Nordic Combined, Men’s Team Large Hill, 2x7.5km Relay, USA
8:45 a.m. – Men’s Freeski Halfpipe Qualifying, USA
10:30 a.m. – Speed Skating, Men’s 1500m, USA
Noon – Freestyle Skiing, Men’s Aerials Finals, NBC
Noon – Women’s Hockey Bronze Final, Switzerland vs. Sweden, USA
12:30 p.m. – Speed Skating, Men’s 1500m, NBC
1 p.m. – Figure Skating, Women’s Free Skate, NBC
1:10 p.m. – Women’s Hockey Gold Final, US vs. Canada, USA
4 p.m. – Women’s Freeski Halfpipe Qualifying, USA
5 p.m. – Best of Curling, CNBC
5:30 p.m. – Nordic Combined, Men’s Team Large Hill (re-air), USA
6:30 p.m. – Men’s Freeski Halfpipe Qualifying (re-air), USA
8 p.m. – Primetime in Milan, NBC
8 p.m. – Men’s Curling Semifinal, USA
10 p.m. – Women’s Hockey Bronze Final, Switzerland vs. Sweden (re-air), USA
11 p.m. – Women’s Hockey Gold Final, US vs. Canada (re-air), USA
11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC
Olympic Events Feb. 20
Midnight – Women’s Hockey Gold Final, US vs. Canada (re-air), USA
2 a.m. – Women’s Free Skate (re-air), USA
4 a.m. – Women’s Ski Cross Qualifying, USA
5 a.m. – Women’s Curling, US vs. Switzerland, USA
6 a.m. – Women’s Ski Cross Finals, USA
7:30 a.m. – Speed Skating, Men’s 1500m (re-air), USA
8:15 a.m. – Biathlon, Men’s 15km Mass Start, USA
9 a.m. – Women’s Curling Semifinal, USA
10:45 a.m. – Speed Skating, Women’s 1500m, USA
11:50 a.m. – Men’s Hockey Semifinal, USA
Noon – Two-Woman Bobsled, NBC
12:15 p.m. – Biathlon, Men’s 15km Mass Start, NBC
1 p.m. – Speed Skating, Women’s 1500m, NBC
1 p.m. – Women’s Ski Cross Finals (re-air), USA
1:30 p.m. – Men’s Freeski Halfpipe Final, NBC
1:30 p.m. – Biathlon, Men’s 15km Mass Start (re-air), USA
2:15 p.m. – Speed Skating, Women’s 1500m & Men’s Relay Finals, USA
3:10 p.m. – Men’s Hockey Semifinals, NBC
4:15 p.m. – Two-Woman Bobsled, USA
5 p.m. – Best of Curling, CNBC
5:30 p.m. – Men’s Hockey Postgame, USA
6 p.m. – Women’s Curling Semifinal, USA
8 p.m. – Primetime in Milan, NBC
8 p.m. – Biathlon, Men’s 15km Mass Start (re-air), USA
8:45 p.m. – Women’s Curling Semifinal, USA
11:30 p.m. – Men’s Hockey Semifinal (re-air), USA
11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC
TV and Streaming Options
Select Olympic events and features will be televised on NBC, CNBC and the USA Network.
Peacock will be the streaming home of the 2026 Winter Olympics. The service will stream every sport and event and will feature full-event replays, originals, clips and more.
Additional coverage is available on the official Olympic Games App, the NBC App, the NBC Sports App and nbcolympics.com.
For a full TV and streaming Winter Olympic schedule visit nbcolympics.com/schedule.