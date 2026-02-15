2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 15

The 2026 Winter Olympics, featuring 16 sports with 116 medal events, will take place from Feb. 4 to Feb. 22 in Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy. Preliminary events will begin on Feb. 4, the opening ceremony will be Feb. 6 and the closing ceremony will be Feb. 22. Here’s how to follow along as Team USA chases gold and glory.
Olympic Events Feb. 15
1 a.m. – Biathlon, Women’s 7.5km Sprint (re-air), USA
2 a.m. – Speed Skating, Men’s 500m (re-air), USA
2:45 a.m. – Skiing, Women’s Dual Moguls Finals (re-air), USA
3:30 a.m. – Skiing, Men’s Giant Slalom (re-air), USA
4 a.m. – Skiing, Women’s Giant Slalom, USA
4:40 a.m. – Skiing, Men’s Dual Moguls Finals, USA
6 a.m. – Cross Country, Men’s 4x7.5km Relay, USA
6 a.m. – Men’s Hockey, Switzerland vs. Czechia, CNBC
7 a.m. – Cross Country, Men’s 4x7.5km Relay, NBC
7:30 a.m. – Winter Olympics Coverage, USA
7:30 a.m. – Skiing, Women’s Giant Slalom, NBC
7:45 a.m. – Mixed Team Snowboard Cross Finals, USA
8:30 a.m. – Women’s Curling, US vs. China, CNBC
8:30 a.m. – Mixed Team Snowboard Cross Finals, NBC
8:45 a.m. – Biathlon, Women’s 10km Pursuit, NBC
8:45 a.m. – Ski Jump, Men’s Large Hill (re-air), USA
9:30 a.m. – Biathlon, Men’s 12.5km Pursuit, USA
9:30 a.m. – Women’s Monobob, NBC
10 a.m. – Speed Skating, Men’s Team Pursuit Qualifying, NBC
10:30 a.m. – Women’s Monobob, NBC
10:40 a.m. – Men’s Hockey, Canada vs. France, USA
11 a.m. – Men’s Curling, USA vs. Sweden, CNBC
11 a.m. – Speed Skating, Women’s 500m, NBC
11:45 a.m. – Biathlon, Men’s 12.5km Pursuit, NBC
12:30 p.m. – Skiing, Men’s Dual Moguls Finals, NBC
1 p.m. – Men’s Hockey, Denmark vs. Latvia, CNBC
1 p.m. – Mixed Team Snowboard Cross Finals (re-air), USA
1:15 p.m. – Skeleton Mixed Team Event, NBC
1:30 p.m. – Figure Skating Preview, USA
1:30 p.m. – Figure Skating, Pairs Short, USA
1:40 p.m. – Men’s Freeski Big Air Qualifying, NBC
3 p.m. – Figure Skating, Pairs Short, NBC
3:10 p.m. – Men’s Hockey, US vs. Germany, USA
3:30 p.m. – Women’s Curling, Denmark vs. Italy, CNBC
5:30 p.m. – Biathlon, Men’s 12.5km Pursuit (re-air), USA
6 p.m. – Men’s Hockey, Canada vs. France (re-air), CNBC
6:15 p.m. – Cross Country, Men’s 4x7.5km Relay (re-air), USA
7:15 p.m. – Women’s 10km Pursuit (re-air), USA
8 p.m. – Primetime in Milan, NBC
8 p.m. – Men’s Curling, U.S. vs. Norway, CNBC
8 p.m. – Ski Jump, Women’s Large Hill, USA
8:45 p.m. – Men’s Hockey, Denmark vs. Latvia (re-air), USA
10:15 p.m. – Women’s Monobob (re-air), USA
11 p.m. – Men’s Hockey, US vs. Germany (re-air), USA
11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC
Olympic Events Feb. 16
1:15 a.m. – Ski Jump, Women’s Large Hill (re-air), USA
2 a.m. – Figure Skating, Pairs Short Program (re-air), USA
4 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Slalom, USA
4:50 a.m. – Women’s Snowboard Slopestyle Qualifying, USA
6:35 a.m. – Speed Skating, Women’s 1000m final, USA
7 a.m. – Two-Man Bobsled, USA
7:30 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Slalom, USA
8:35 a.m. – Men’s Snowboard Slopestyle Qualifying, USA
10 a.m. – Women’s Snowboard Slopestyle Qualifying, NBC
10:15 a.m. – Women’s Curling, China vs. Canada, USA
10:40 a.m. – Women’s Hockey Semifinal, NBC
11:30 a.m. – Men’s Curling, Great Britain vs. Norway, USA
12:45 p.m. – Speed Skating, Women’s 1000m Finals & More, USA
1 p.m. – Women’s Monobob, NBC
1:30 p.m. – Women’s Freeski Big Air Final, NBC
1:45 p.m. – Figure Skating Preview, USA
1:45 p.m. – Figure Skating, Pairs Free, USA
2:45 p.m. – Alpine Skiing, Men’s Slalom Finals, NBC
3:30 p.m. – Women’s Monobob Finals, NBC
3:55 p.m. – Figure Skating, Pairs Free, NBC
4:15 p.m. – Women’s Hockey Semifinal, USA
5 p.m. – Best of Curling, CNBC
5:30 p.m. – Two-Man Bobsled (re-air), USA
6 p.m. – Women’s Hockey Semifinal (re-air), USA
8 p.m. – Primetime in Milan, NBC
8 p.m. – Women’s Hockey Semifinal (re-air), USA
10 p.m. – Women’s Snowboard Slopestyle Qualifying (re-air), USA
10:30 p.m. – Men’s Snowboard Slopestyle Qualifying (re-air), USA
11 p.m. – Ski Jump, Men’s Super Team Large Hill, USA
11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC
TV and Streaming Options
Select Olympic events and features will be televised on NBC, CNBC and the USA Network.
Peacock will be the streaming home of the 2026 Winter Olympics. The service will stream every sport and event and will feature full-event replays, originals, clips and more.
Additional coverage is available on the official Olympic Games App, the NBC App, the NBC Sports App and nbcolympics.com.
For a full TV and streaming Winter Olympic schedule visit nbcolympics.com/schedule.