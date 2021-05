<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="0"><tr><td><br/><p align="center"><br/><font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">In Loving Memory of<br/><br/>David Wirtanen<br/><br/>5/18/1965 - 7/20/2020<br/><br/></font><font size="2" color="#000000">No words can express just how deeply you are missed.<br/><br/>You are at peace.<br/><br/>Love,<br/><br/>Mother Lynn & Sister Amy</font></p><br/></td></tr></table><br/>