Kinninger, Mary

Obituaries
2 hours ago
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Kinninger (Wenning), Mary Lucille

Mary Lucille (Wenning) Kinninger, 74, Troy, Ohio, passed away on Sunday, March 10, 2024 at Koester Pavilion, Troy, Ohio. A Mass of Christian Burial will be held on Thursday, March 14, 2024 at 10:30 AM at Holy Angels Catholic Church, Sidney, Ohio. Salm-McGill and Tangeman Funeral Home in Sidney, Ohio is handling the funeral arrangements.

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Funeral Home Information

Salm Mcgill & Tangeman Funeral Home

502 S. Ohio Ave.

Sidney, OH

45365

https://www.salm-mcgillandtangemanfh.com/?utm_campaign=legacytraffic&utm_source=legacy&utm_medium=referral

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