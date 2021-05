Gibbs, Bradley M.

<IMG SRC="/Images/Cobrands/Dayton/Photos/0000688781-01_0_0000139851-01-1_20210515.jpg" lgyOrigName="0000688781-01_0_0000139851-01-1.jpg" ALIGN="LEFT" vspace="4" hspace="10" style="max-width:200px;"><table border="1" cellpadding="1" cellspacing="0"><tr><td><br/><p align="center"><br/><font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">Bradley M. Gibbs<br/><br/>11/27/1987 - 5/16/2014<br/><br/><br/><br/></font><font size="2" color="#000000">How can it be 7 long years <br/><br/>without you? We think about<br/><br/>you daily and wish we could<br/><br/>see you and talk to you!<br/><br/>Love you so much, Brad!!<br/><br/> <br/><br/>Mom, Kelli, Amiyah, Cam,<br/><br/>Papaw, Mamaw, Rick, Monica,<br/><br/>Kyle, Ben & all your friends</font></p><br/></td></tr></table><br/>