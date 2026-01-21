Doris Suesberry

Suesberry, Doris E.
Funeral service Friday 12 noon at Mt Enon MBC. Family will receive friends 10 am until time of service. Interment Woodland Cemetery. Delta Sigma Theta Sorority Omega service conducted at 10 am.
Sign the guestbook at Legacy.com
Credit: Legacy.com
Credit: Legacy.com
Suesberry, Doris E.
Funeral service Friday 12 noon at Mt Enon MBC. Family will receive friends 10 am until time of service. Interment Woodland Cemetery. Delta Sigma Theta Sorority Omega service conducted at 10 am.
Sign the guestbook at Legacy.com