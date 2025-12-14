Beverly Strader

Strader, Beverly A.
Beverly A. Strader, 67, of Springfield, passed away om December 8, 2025. Visitation will be from 11-1:00 p.m. Thursday December 18th with services beginning at 1:00 p.m. in the Littleton & Rue Funeral Home. www.littletonandrue.com
Funeral Home Information
Littleton & Rue Funeral Home
830 N Limestone Street
Springfield, OH
45503-3610
https://www.littletonandrue.com/?utm_campaign=legacytraffic&utm_source=legacy&utm_medium=referral