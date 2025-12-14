Beverly Strader

ajc.com

Obituaries
6 hours ago
X

Strader, Beverly A.

Beverly A. Strader, 67, of Springfield, passed away om December 8, 2025. Visitation will be from 11-1:00 p.m. Thursday December 18th with services beginning at 1:00 p.m. in the Littleton & Rue Funeral Home. www.littletonandrue.com

Sign the guestbook at Legacy.com

View the obituary on Legacy.com

Funeral Home Information

Littleton & Rue Funeral Home

830 N Limestone Street

Springfield, OH

45503-3610

https://www.littletonandrue.com/?utm_campaign=legacytraffic&utm_source=legacy&utm_medium=referral

In Other News
1
Dorothy Hastings
2
Duaine Couch
3
Jeffrey Cox
4
Gina Fulcher
5
Marjorie Dell