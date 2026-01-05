Winning numbers drawn in Sunday’s Ohio Pick 5 Evening

The winning numbers in Sunday evening’s drawing of the "Ohio Pick 5 Evening" game were:
1, 5, 6, 9, 9
(one, five, six, nine, nine)
