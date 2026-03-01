Winning numbers drawn in Saturday’s Ohio Pick 5 Evening

The winning numbers in Saturday's drawing of the "Ohio Pick 5 Evening" game were: 0, 1, 2, 2, 9
news
By The Associated Press
56 minutes ago
X

The winning numbers in Saturday evening’s drawing of the "Ohio Pick 5 Evening" game were:

0, 1, 2, 2, 9

(zero, one, two, two, nine)

For more lottery results, go to Jackpot.com | Order Lottery Tickets

In Other News
1
Miami University votes to move forward with $281M sports arena plan
2
New store Parlor Donuts making debut in Butler County
3
Advocates seek leniency as Hamilton man faces ICE hold after high-speed...
4
Pickup driver seriously injured in head‑on crash with tractor-trailer...
5
New Butler Tech Bioscience Center wing open for learning