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Wednesday's Scores

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By The Associated Press
Updated 17 minutes ago

GIRLS PREP BASKETBALL=

Alliance 47, Canfield S. Range 32

Amanda-Clearcreek 50, Circleville Logan Elm 15

Austintown Fitch 54, Youngs. Boardman 48

Belmont Union Local 51, Linsly, W.Va. 48

Berea-Midpark 42, Avon Lake 32

Berlin Hiland 51, Gnadenhutten Indian Valley 16

Bristol 88, Southington Chalker 20

Brooklyn 65, Rocky River Lutheran W. 34

Burton Berkshire 46, Kirtland 39

Centerville 60, Kettering Fairmont 39

Chagrin Falls 36, Orange 25

Chagrin Falls Kenston 67, Willoughby S. 43

Chesterland W. Geauga 79, Beachwood 23

Cin. Colerain 62, Cin. Oak Hills 30

Cin. Indian Hill 58, Cin. Madeira 18

Cin. Mt. Healthy 50, Trenton Edgewood 31

Cin. Princeton 64, W. Chester Lakota W. 43

Cin. Purcell Marian 84, Cin. Hills Christian Academy 24

Cin. Sycamore 63, Hamilton 24

Cin. Turpin 58, Kings Mills Kings 48

Cin. Walnut Hills 53, Milford 38

Cin. Woodward 24, Cin. Hughes 14

Columbia Station Columbia 52, Sheffield Brookside 14

Cortland Maplewood 49, McDonald 38

Crooksville 60, Zanesville Maysville 41

Danville 60, Centerburg 42

Dresden Tri-Valley 61, New Concord John Glenn 39

E. Can. 44, Newcomerstown 35

Eastlake North 41, Mayfield 30

Fredericktown 59, Lucas 32

Gates Mills Hawken 44, Mentor Lake Cath. 34

Glouster Trimble 46, Sugar Grove Berne Union 43

Granville 60, Utica 13

Green 44, Massillon Perry 37

Harrison 46, Hamilton Ross 31

Independence 32, Richmond Hts. 22

Ironton 47, Gallipolis Gallia 31

Jackson 45, Hillsboro 38

Johnstown 56, Newark Licking Valley 46

Kent Roosevelt 45, Copley 42

Kettering Alter 47, Cin. McNicholas 43

Leavittsburg LaBrae 53, Campbell Memorial 27

Lebanon 49, Cin. Anderson 41

Leesburg Fairfield 63, Mowrystown Whiteoak 41

Lisbon David Anderson 38, Toronto 31

Macedonia Nordonia 66, Twinsburg 26

Mansfield Madison 48, Sandusky 34

Mantua Crestwood 50, Orwell Grand Valley 37

Martins Ferry 60, Cadiz Harrison Cent. 33

Mason 51, Liberty Twp. Lakota E. 44

Massillon Jackson 46, Can. Glenoak 37

Mechanicsburg 58, Milford Center Fairbanks 52

Medina 43, Brunswick 27

Medina Highland 53, Barberton 35

Miamisburg 47, Beavercreek 37

Mogadore 60, Warren JFK 40

Mt. Gilead 35, N. Robinson Col. Crawford 27

N. Bend (Cleves) Taylor 35, Cin. Wyoming 32

N. Can. Hoover 43, Uniontown Lake 34

New Middletown Spring. 53, Mineral Ridge 17

Newark Cath. 40, Zanesville 36

Notre Dame Academy 53, Oregon Clay 20

Pataskala Watkins Memorial 65, Hebron Lakewood 36

Perry 51, Geneva 33

Plain City Jonathan Alder 57, London 32

Pomeroy Meigs 55, Point Pleasant, W.Va. 26

Ravenna 48, Akr. Coventry 41

Richwood N. Union 63, Spring. NW 30

Riverside Stebbins 56, Piqua 22

Sidney 50, Troy 41

Solon 57, Mentor 38

Spring. Cath. Cent. 50, London Madison Plains 21

Springboro 55, Clayton Northmont 20

Sullivan Black River 47, Lorain Clearview 41

Tallmadge 37, Richfield Revere 31

Tipp City Tippecanoe 63, Fairborn 22

Tuscarawas Cent. Cath. 45, Malvern 37

Union City, Ind. 65, Union City Mississinawa Valley 60

Warren Champion 52, Newton Falls 25

Warsaw River View 44, Coshocton 42

Washington C.H. Miami Trace 40, Greenfield McClain 29

Waterford 68, Racine Southern 26

Wickliffe 62, Middlefield Cardinal 31

Youngs. Mooney 40, Youngs. East 34

Youngs. Ursuline 53, Youngs. Chaney High School 23

Zoarville Tuscarawas Valley 55, Magnolia Sandy Valley 25

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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