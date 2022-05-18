Wednesday's Scores

|OHSAA Baseball Championships
Canal Winchester 2, Westerville Central 1
Cols. St. Charles 7, Newark 1
Gahanna Lincoln 9, Ashville Teays Valley 2
Grove City 10, Hilliard Bradley 0
Grove City Central Crossing 6, Pickerington North 4
Hilliard Davidson 7, Worthington Kilbourne 2
Lancaster 2, Westerville S. 1
Lewis Center Olentangy Orange 4, Thomas Worthington 1
New Albany 2, Sunbury Big Walnut 0
Pataskala Watkins Memorial 6, Pickerington Central 2
Powell Olentangy Liberty 2, Marion Harding 0
Akr. Coventry 8, Chagrin Falls 0
Can. South 8, Alliance Marlington 1
Canfield 10, Poland Seminary 0
Louisville 8, Struthers 0
Mogadore Field 4, Cortland Lakeview 0
Niles McKinley 5, Geneva 3
Salem 12, Girard 0
Streetsboro 5, Beloit W. Branch 4
Warren Howland at Chardon, ppd. To May 19.
Akr. Hoban 10, Akr. Springfield 0
Bay Village Bay 12, Parma Padua 1
Beachwood 7, Wooster Triway 2
Norton 7, Oberlin Firelands 3
Akr. Manchester 6, Rocky River Lutheran W. 0
Apple Creek Waynedale 13, Brooklyn 0
Canfield S. Range 10, Andover Pymatuning Valley 0
Columbiana 3, Jefferson Area 0
Leavittsburg LaBrae at Middlefield Cardinal, ppd. To May 19.
New Middletown Spring. 9, Columbiana Crestview 5
Orrville at Gates Mills Gilmour, ppd. To May 19.
Rootstown 5, Garrettsville Garfield 3
Smithville 5, Creston Norwayne 4
Warren Champion 5, Burton Berkshire 1
Youngs. Mooney 10, Orwell Grand Valley 0
Youngs. Ursuline 8, Atwater Waterloo 4
Millbury Lake at Van Buren, ppd. To May 19.
Oak Harbor at Attica Seneca E., ppd. To May 19.
Cin. Hills Christian Acad. 25, Cin. North College Hill 1
Louisville Aquinas 7, Wellsville 0
Cardinton-Lincoln 10, Delaware Christian 2
Newark Cath. 11, Shekinah Christian 0
Botkins at Pleasant Hill Newton, ppd. To May 19.
Cin. Christian 14, Ripley-Union-Lewis-Huntington 0
Fairfield Christian 4, Tree of Life 1
Fayetteville-Perry 11, Hamilton New Miami 0
Howard E. Knox 20, Canal Winchester Harvest Prep 0