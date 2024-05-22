Wednesday's Scores

Boy's Baseball
|OHSAA Baseball Championships
Division I
Region 2
Lewis Center Olentangy Orange 6, Dublin Coffman 3
Division II
Region 5
Beloit W. Branch 8, Geneva 1
Chagrin Falls Kenston 4, Akr. SVSM 2
CVCA 2, Gates Mills Gilmour 1
Youngs. Ursuline 6, Canfield 1
Region 6
Parma Padua 6, Rocky River 1
Region 7
St. Clairsville 5, New Philadelphia 1
Washington C.H. 3, Jackson 1
Wintersville Indian Creek 1, Dresden Tri-Valley 0
Region 8
Plain City Jonathan Alder 2, London 0
Division III
Region 9
Apple Creek Waynedale 17, Columbia Station Columbia 1
Canfield S. Range 11, Garrettsville Garfield 1
Creston Norwayne 4, Akr. Manchester 3
Region 11
Proctorville Fairland 5, Chillicothe Huntington 4
Region 12
Cin. Christian 5, Arcanum 3
Cin. Country Day 3, Versailles 0
Division IV
Cin. Christian 5, Arcanum 3
Cin. Country Day 3, Versailles 0
Division IV
Tiffin Calvert 8, Norwalk St. Paul 3
Region 14
Hamler Patrick Henry 2, Delphos St. John's 0
Maria Stein Marion Local 7, Minster 1
McComb 11, Dola Hardin Northern 4
Mt. Blanchard Riverdale 10, Arcadia 1
Van Wert Lincolnview 3, Leipsic 2
W. Unity Hilltop 7, Edgerton 2
Region 15
Attica Seneca E. 8, Sycamore Mohawk 7
Greenwich S. Cent. 12, Plymouth 3
Region 16
Bradford 7, Pleasant Hill Newton 5
Galion Northmor 9, Fairfield Christian 3
Russia 20, Felicity-Franklin 1