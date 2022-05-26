Wednesday's Scores

|OHSAA Baseball Championships
New Albany 2, Canal Winchester 1
Westerville North 3, Grove City Central Crossing 2
Findlay 5, Tol. St. John's 3
Perrysburg 7, Sylvania Southview 1
Sylvania Northview 2, Oregon Clay 1
Chagrin Falls 6, Lodi Cloverleaf 4
Chardon 10, Niles McKinley 0
Hunting Valley University 4, Tallmadge 1
Louisville 2, Alliance Marlington 0
Akr. Hoban 8, Norton 3
Apple Creek Waynedale 2, Gates Mills Gilmour 1
Canfield S. Range 7, Columbiana 2
Gates Mills Hawken 5, Elyria Cath. 3
Youngs. Ursuline 8, Rootstown 2
Fredericktown 5, Amanda-Clearcreek 1
Cadiz Harrison Cent. 2, W. Lafayette Ridgewood 0
Chillicothe Zane Trace 10, Ironton Rock Hill 4
Minford 3, Wellston 1
Bellefontaine Benjamin Logan at Reading, ppd. to 5/26.
Cin. Hills Christian Acad. at Versailles, ppd. to 5/26.
Spring. NE 3, Cin. Summit Country Day 2, 8 innings
St. Bernard Roger Bacon 4, Mechanisburg 2
Antwerp at Edon, ppd. to 5/26.
Greenwich S. Cent. 10, Dola Hardin Northern 0
Haviland Wayne Trace at Defiance Ayersville, ppd. to 5/26.
Plymouth 8, New Washington Buckeye Cent. 6
St. Henry at Lima Cent. Cath., ppd. to 5/26.
Van Wert Lincolnview 7, Lima Perry 4
Newark Cath. 4, Cardinton-Lincoln 2
Ft. Loramie 8, Spring. Cath. Cent. 0
Russia 9, Cin. Christian 2
S. Charleston SE 3, Felicity-Franklin 0