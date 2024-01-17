Tuesday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Andrews Osborne Academy 60, Wickliffe 47
Ashtabula Edgewood 84, Conneaut 44
Atwater Waterloo 55, Sebring McKinley 28
Aurora 64, Mantua Crestwood 48
Avon 70, Amherst Steele 49
Beavercreek 69, Day. Chaminade Julienne 65
Bellville Clear Fork 57, Sullivan Black River 46
Belmont Union Local 70, Cambridge 43
Beloit W. Branch 74, Columbiana 47
Bloom-Carroll 46, Circleville 33
Brunswick 45, Green 41
Cadiz Harrison Cent. 71, Beaver 65
Campbell Memorial 55, Youngs. Liberty 45
Can. Cent. Cath. 68, Hartville Lake Center Christian 61
Can. McKinley 62, Akr. Hoban 60
Canal Winchester Harvest Prep 86, Sugar Grove Berne Union 15
Canfield 63, Warren Harding 58
Canfield S. Range 63, Girard 39
Carrollton 52, Steubenville 27
Chagrin Falls 59, Chagrin Falls Kenston 37
Cin. Mariemont 78, Blanchester 49
Cin. Wyoming 52, Bishop Fenwick 46
Cle. E. Tech 77, Cle. Lincoln W. 42
Cle. Max Hayes 81, Lewis Center Olentangy 58
Cols. Africentric 74, Cols. Eastmoor 52
Cols. Mifflin 77, Campus 65
Corning Miller 70, Fairfield Christian 61
Cuyahoga Hts. 50, Bay Village Bay 47
Dover 66, Alliance 34
E. Liverpool 59, Salem 38
E. Palestine 61, Youngstown Urban Scholars 47
Eastlake North 65, Beachwood 64
Elyria Open Door 60, Vermilion 59
Fairfield 56, Sardinia Eastern Brown 50, OT
Fairfield 73, Cin. Colerain 19
Fairview 71, N. Olmsted 46
Franklin 54, Carlisle 48
Gates Mills Hawken 50, Painesville Riverside 40
Geneva 56, Jefferson Area 48
Glouster Trimble 70, Nelsonville-York 65
Goshen 70, Wilmington 44
Grove City 71, Grove City Cent. Crossing 58
Hanoverton United 58, Leetonia 51
Jackson 67, Albany Alexander 40, OT
Jamestown Greeneview 62, W. Jefferson 39
Kinsman Badger 82, Ashtabula St John 40
Kirtland 59, Brooklyn 56
Lakeside Danbury 71, Monroeville 64
Lancaster Fairfield Union 53, Baltimore Liberty Union 34
Lancaster Fisher Cath. 44, Millersport 41
Leavittsburg LaBrae 85, Columbiana Crestview 46
Legacy Christian 64, Spring. Emmanuel Christian 53
London 60, Spring. Shawnee 38
Lore City Buckeye Trail 74, Zanesville W. Muskingum 36
Louisville 80, Cuyahoga Falls CVCA 60
Lowellville 46, Berlin Center Western Reserve 32
Madison 77, Painesville Harvey 51
Magnolia Sandy Valley 63, Alliance Marlington 44
Malvern 49, Minerva 33
McDonald 57, Holland Springfield 54
Medina 62, Wadsworth 55
Middlefield Cardinal 60, Rootstown 45
Mineral Ridge 45, N. Jackson Jackson-Milton 40
Minster 70, Botkins 56
Mogadore 77, Ravenna SE 47
Morrow Little Miami 53, Cin. Walnut Hills 40
N. Ridgeville 62, Avon Lake 55
Newton Falls 66, Warren Champion 37
Niles McKinley 61, Cortland Lakeview 49
Northside Christian 66, Granville Christian 46
Oberlin 44, Kidron Cent. Christian 42
Oregon Stritch 38, Bloomdale Elmwood 35
Parma Normandy 72, Lorain Clearview 43
Perry 71, Ashtabula Lakeside 40
Plain City Jonathan Alder 65, Spring. NW 47
Poland Seminary 55, Hubbard 46
Richfield Revere 65, Cle. Benedictine 53
Riverside Stebbins 47, Piqua 38
St. Bernard Roger Bacon 50, Cin. N. College Hill 39
Sugarcreek Garaway 54, New Concord John Glenn 49, OT
Swanton 64, Tol. Ottawa Hills 53
Tipp City Tippecanoe 66, Troy 47
Toronto 61, Wellsville 32
Trenton Edgewood 67, Oxford Talawanda 44
Tuscarawas Cent. Cath. 34, Massillon Tuslaw 33
Twinsburg 61, Parma Hts. Valley Forge 45
Uniontown Lake 60, Wooster 51
Vandalia Butler 48, Greenville 36
Versailles 49, Pitsburg Franklin-Monroe 41
W. Liberty-Salem 42, London Madison-Plains 39
W. Unity Hilltop 66, Camden-Frontier, Mich. 20
Warren Howland 52, Youngs. Boardman 42
Wellington 61, Elyria First Baptist Christian 30
Woodsfield Monroe Cent. 55, Barnesville 48
Youngs. Chaney High School 60, Youngs. East 50
Zoarville Tuscarawas Valley 59, Strasburg 44
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Lakewood vs. Independence, ppd.
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/