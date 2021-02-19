X

Thursday's Scores

news | Updated 8 minutes ago
By The Associated Press
Thursday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Lima Shawnee 60, Kenton 37

Washington C.H. Miami Trace 44, Chillicothe Unioto 30

Williamsburg 55, Blanchester 19

Metamora Evergreen 47, Millbury Lake 42

OHSAA Playoffs=

Division IV=

Sectional Semifinal=

Antwerp 57, Edon 38

Division I=

Region 1=

Akr. Hoban 69, Madison 37

Can. Glenoak 56, Painesville Riverside 43

Can. McKinley 80, Louisville 58

Canfield 51, Massillon Perry 36

Grafton Midview 36, Westlake 34

Green 50, Massillon Jackson 47

Lyndhurst Brush 62, Cuyahoga Falls 17

Macedonia Nordonia 53, Massillon 20

Medina 66, Akr. Firestone 11

N. Can. Hoover 76, Marietta 50

New Philadelphia 46, Mayfield 36

Stow-Munroe Falls 61, Warren Howland 31

Region 2=

Barberton 54, N. Ridgeville 52, OT

Sylvania Northview 55, Lima Sr. 40

Sylvania Southview 52, Findlay 47, OT

Whitehouse Anthony Wayne 53, Tol. Bowsher 35

Region 3=

Newark 62, Lewis Center Olentangy Orange 13

Reynoldsburg 82, Cols. Eastmoor 32

Region 4=

Cin. Colerain 51, Morrow Little Miami 35

Huber Hts. Wayne 76, Fairborn 26

W. Chester Lakota W. 64, Kings Mills Kings 58

Division II=

Region 7=

Circleville 38, Circleville Logan Elm 25

Lancaster Fairfield Union 66, Pomeroy Meigs 37

Thornville Sheridan 59, Washington C.H. 13

Vincent Warren 48, Hillsboro 21

Region 8=

Kettering Alter 69, Day. Ponitz Tech. 36

Division III=

Region 10=

Archbold 29, Wauseon 27

Castalia Margaretta 87, Bucyrus 7

Coldwater 56, Harrod Allen E. 18

Delphos Jefferson 55, Defiance Tinora 19

Delta 60, Northwood 14

Findlay Liberty-Benton 73, Fostoria 28

N. Robinson Col. Crawford 38, Milan Edison 25

Sherwood Fairview 58, Mt. Blanchard Riverdale 20

Spencerville 65, Lima Perry 36

Swanton 43, Liberty Center 32

Region 11=

Berlin Hiland 70, Coshocton 4

Beverly Ft. Frye 67, Lore City Buckeye Trail 25

Cambridge 54, Martins Ferry 42

Magnolia Sandy Valley 52, Cadiz Harrison Cent. 51

McConnelsville Morgan 57, Sugarcreek Garaway 44

Zanesville W. Muskingum 61, Barnesville 16

Zoarville Tuscarawas Valley 66, Richmond Edison 16

Region 12=

Carlisle 40, Milton-Union 34

Versailles 42, Tipp City Bethel 34

W. Liberty-Salem 58, Spring. NE 7

Waynesville 40, Casstown Miami E. 25

Division IV=

Region 14=

Lakeside Danbury 34, Sycamore Mohawk 31

Mansfield Christian 37, New London 35

Monroeville 56, Sandusky St. Mary 48

Region 16=

Fayetteville-Perry 54, Felicity-Franklin 35

Ft. Loramie 91, Ansonia 18

Ft. Recovery 63, Dola Hardin Northern 26

Lima Cent. Cath. 48, Mt. Victory Ridgemont 33

Maria Stein Marion Local 57, Ada 29

New Bremen 67, Waynesfield-Goshen 32

New Knoxville 52, St. Henry 9

New Madison Tri-Village 76, Lewisburg Tri-County N. 16

Sidney Fairlawn 47, Jackson Center 34

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

In Other News

© 2021 Journal-News. All Rights Reserved. By using this website, you accept the terms of our Visitor Agreement and Privacy Policy, and understand your options regarding Ad Choices. Learn about Careers at Cox Enterprises.