Thursday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Lima Shawnee 60, Kenton 37
Washington C.H. Miami Trace 44, Chillicothe Unioto 30
Williamsburg 55, Blanchester 19
Metamora Evergreen 47, Millbury Lake 42
OHSAA Playoffs=
Division IV=
Sectional Semifinal=
Antwerp 57, Edon 38
Division I=
Region 1=
Akr. Hoban 69, Madison 37
Can. Glenoak 56, Painesville Riverside 43
Can. McKinley 80, Louisville 58
Canfield 51, Massillon Perry 36
Grafton Midview 36, Westlake 34
Green 50, Massillon Jackson 47
Lyndhurst Brush 62, Cuyahoga Falls 17
Macedonia Nordonia 53, Massillon 20
Medina 66, Akr. Firestone 11
N. Can. Hoover 76, Marietta 50
New Philadelphia 46, Mayfield 36
Stow-Munroe Falls 61, Warren Howland 31
Region 2=
Barberton 54, N. Ridgeville 52, OT
Sylvania Northview 55, Lima Sr. 40
Sylvania Southview 52, Findlay 47, OT
Whitehouse Anthony Wayne 53, Tol. Bowsher 35
Region 3=
Newark 62, Lewis Center Olentangy Orange 13
Reynoldsburg 82, Cols. Eastmoor 32
Region 4=
Cin. Colerain 51, Morrow Little Miami 35
Huber Hts. Wayne 76, Fairborn 26
W. Chester Lakota W. 64, Kings Mills Kings 58
Division II=
Region 7=
Circleville 38, Circleville Logan Elm 25
Lancaster Fairfield Union 66, Pomeroy Meigs 37
Thornville Sheridan 59, Washington C.H. 13
Vincent Warren 48, Hillsboro 21
Region 8=
Kettering Alter 69, Day. Ponitz Tech. 36
Division III=
Region 10=
Archbold 29, Wauseon 27
Castalia Margaretta 87, Bucyrus 7
Coldwater 56, Harrod Allen E. 18
Delphos Jefferson 55, Defiance Tinora 19
Delta 60, Northwood 14
Findlay Liberty-Benton 73, Fostoria 28
N. Robinson Col. Crawford 38, Milan Edison 25
Sherwood Fairview 58, Mt. Blanchard Riverdale 20
Spencerville 65, Lima Perry 36
Swanton 43, Liberty Center 32
Region 11=
Berlin Hiland 70, Coshocton 4
Beverly Ft. Frye 67, Lore City Buckeye Trail 25
Cambridge 54, Martins Ferry 42
Magnolia Sandy Valley 52, Cadiz Harrison Cent. 51
McConnelsville Morgan 57, Sugarcreek Garaway 44
Zanesville W. Muskingum 61, Barnesville 16
Zoarville Tuscarawas Valley 66, Richmond Edison 16
Region 12=
Carlisle 40, Milton-Union 34
Versailles 42, Tipp City Bethel 34
W. Liberty-Salem 58, Spring. NE 7
Waynesville 40, Casstown Miami E. 25
Division IV=
Region 14=
Lakeside Danbury 34, Sycamore Mohawk 31
Mansfield Christian 37, New London 35
Monroeville 56, Sandusky St. Mary 48
Region 16=
Fayetteville-Perry 54, Felicity-Franklin 35
Ft. Loramie 91, Ansonia 18
Ft. Recovery 63, Dola Hardin Northern 26
Lima Cent. Cath. 48, Mt. Victory Ridgemont 33
Maria Stein Marion Local 57, Ada 29
New Bremen 67, Waynesfield-Goshen 32
New Knoxville 52, St. Henry 9
New Madison Tri-Village 76, Lewisburg Tri-County N. 16
Sidney Fairlawn 47, Jackson Center 34
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