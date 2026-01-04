Saturday's Scores

By The Associated Press
27 minutes ago
BOYS PREP BASKETBALL=

Ada 68, Delphos Jefferson 44

Ashtabula Lakeside 78, Andover Pymatuning Valley 57

Beaver Eastern 54, Lynchburg-Clay 52

Bucyrus Wynford 56, Bucyrus 53

Burton Berkshire 58, Brookfield 42

Campbell Memorial 42, Struthers 37

Canal Winchester Harvest 67, Rocky River Lutheran W. 61

Carrollton 67, Beaver Local 58

Centerburg 55, Loudonville 32

Centerville 55, Cin. Moeller 43

Cin. Anderson 59, Cin. NW 54

Cle. Cent. Cath. 72, Maple Hts. 45

Cle. VASJ 58, Willoughby S. 46

Cols. Africentric 61, Bishop Verot, Fla. 22

Cols. Bishop Watterson 51, Perrysburg 46

Cols. Horizon 73, Cols. Wellington 64

Cols. Linden-McKinley 59, Cin. Withrow 53

Cols. Upper Arlington 54, Grove City 44

Cortland Maplewood 74, Warren Champion 48

Crown City S. Gallia 70, Glouster Trimble 65

Day. Dunbar 52, Medina Highland 49

Defiance 54, Bowling Green 39

Delta 46, Stryker 35

Detroit Country Day, Mich. 73, Tol. Maumee Valley 64

Dola Hardin Northern 55, Mt. Blanchard Riverdale 52, OT

Doylestown Chippewa 60, Mogadore Field 45

Fayetteville-Perry 53, Batavia Clermont NE 37

Gahanna Lincoln 60, Westerville S. 46

Gates Mills Gilmour 78, Youngs. Ursuline 73

Geneva 56, Chardon 51

Greenfield McClain 49, Blanchester 48

Greenfield, Ind. 54, Harrison 46

Hilliard Bradley 68, Sunbury Big Walnut 53

Hillsboro 70, Mt. Orab Western Brown 58

Jackson Center 42, Sidney Fairlawn 34

Lancaster Fairfield Union 60, Amanda-Clearcreek 27

Lima Bath 50, New Bremen 43

Lore City Buckeye Trail 73, Sarahsville Shenandoah 39

Louisville 62, Newport (KY), Ky. 46

Magnolia, W.Va. 53, Bellaire 46

Milford Center Fairbanks 51, Granville 48

Montpelier 62, Bryan 47

Mowrystown Whiteoak 61, Bainbridge Paint Valley 19

N. Robinson Col. Crawford 74, Carey 39

New Lexington 45, Baltimore Liberty Union 36

Newark 73, Mt. Vernon 34

Newton Falls 62, Cortland Lakeview 44

Orrville 69, Akr. Coventry 30

Orwell Grand Valley 66, Perry 54

Painesville Riverside 71, Cle. Collinwood 37

Parma Hts. Holy Name 69, Garfield Hts. Trinity 55

Pickerington North 47, Hayes 32

Pitsburg Franklin-Monroe 62, Cols. Patriot Prep 44

Proctorville Fairland 72, Reedsville Eastern 60

Racine Southern 80, Crooksville 45

Richwood N. Union 57, Mechanicsburg 53

Russia 50, Ft. Loramie 41

Shekinah Christian 46, Sugar Grove Berne Union 45

Shelby 70, Lexington 49

Spencerville 56, Kalida 39

St Clairsville 78, Coshocton 54

St. Xavier (OH) 61, Cin. McNicholas 40

Steubenville 73, Cambridge 51

Upper Sandusky 49, Sycamore Mohawk 43

Versailles 67, Brookville 47

Vincent Warren 66, Nelsonville-York 60

Waverly 50, Pomeroy Meigs 47

Waynesville 64, Franklin 47

Williamsport Westfall 70, Grove City Christian 59

Windham 52, Atwater Waterloo 51

Woodsfield Monroe Cent. 66, Wheeling Park, W.Va. 53

Xenia 58, W. Carrollton 44

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

