Saturday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Alliance Marlington 44, Salem 35
Anna 56, Houston 47
Ansonia 58, Union City, Ind. 24
Arlington 52, Mt. Victory Ridgemont 39
Attica Seneca E. 67, Carey 54
Aurora 38, Cuyahoga Falls 34
Batavia 57, Batavia Clermont NE 21
Bay (OH) 40, Medina Buckeye 35
Berea-Midpark 60, Parma Hts. Holy Name 37
Botkins 56, Sidney Fairlawn 19
Brunswick 54, Euclid 35
Cadiz Harrison Cent. 49, Steubenville Cath. Cent. 27
Chardon NDCL 57, Rocky River Lutheran W. 45
Chesterland W. Geauga 69, Madison 41
Cin. Hills Christian Academy 71, Cin. Christian 50
Cin. McNicholas 47, Cin. Anderson 32
Cin. Walnut Hills 60, Cin. Mt Healthy 11
Cle. St. Joseph 67, Austintown-Fitch 32
Coldwater 31, Kirtland 7
Cols. Africentric 38, Canal Winchester Harvest 37
Columbiana Crestview 60, Youngs. Boardman 43
Day. Oakwood 56, Carlisle 34
E. Liverpool 38, Salineville Southern 34
Elida 48, Kalida 46
Elyria Cath. 51, Louisville 49
Fairfield Christian 53, Sugar Grove Berne Union 20
Ft. Loramie 56, Findlay Liberty-Benton 20
Ft. Recovery 59, Jay Co., Ind. 32
Gates Mills Gilmour 68, Tol. Cent. Cath. 37
Genoa Christian 35, Delaware Christian 32
Germantown Valley View 66, Camden Preble Shawnee 42
Grafton Midview 65, Lorain 46
Hamilton Ross 63, Middletown Madison 32
Heartland Christian 74, Leetonia 30
Holgate 40, Edon 27
Homestead, Ind. 64, Notre Dame Academy 37
Hudson WRA 56, Liberty Twp. Lakota E. 33
Kidron Cent. Christian 50, Elyria Open Door 17
LaGrange Keystone 64, Sullivan Black River 13
Lakeside Danbury 43, Kansas Lakota 26
Lakewood 48, N. Olmsted 27
Lima 66, Tol. St. Ursula 29
Lockland 44, Cin. Finneytown 26
London Madison-Plains 42, Cedarville 36
Louisville Aquinas 37, Windham 23
Lucasville Valley 54, McDermott Scioto NW 42
Mansfield Christian 53, Crestline 15
Mantua Crestwood 52, Leavittsburg LaBrae 43
Marion Harding 50, Sparta Highland 36
Martins Ferry 65, Hannibal River 39
Mason 86, Cin. Colerain 32
Massillon Perry 59, N. Can. Hoover 56
McDonald 65, Kinsman Badger 53
Medina Highland 56, Barberton 16
Mentor Lake Cath. 53, Cle. Hts. Beaumont 41
Miller City 49, Pandora-Gilboa 30
Milton-Union 46, Casstown Miami E. 39
Monroeville 59, Norwalk St Paul 34
N. Robinson Col. Crawford 37, New Washington Buckeye Cent. 25
Navarre Fairless 47, Rittman 11
Norwalk 63, Sandusky 59
Oberlin Firelands 57, Oberlin 33
Orange 61, Eastlake North 39
Ottawa-Glandorf 62, Sherwood Fairview 30
Ottoville 64, Bluffton 29
Paulding 51, Defiance Tinora 46
Philo 38, Warsaw River View 28
Rocky River Magnificat 46, Lyndhurst Brush 38
Rootstown 59, Hartville Lake Center Christian 3
Russia 37, Jackson Center 35
Sheffield Brookside 61, Lorain Clearview 26
Smithville 39, Can. Cent. Cath. 31
Solon 51, N. Royalton 29
Spring. Greenon 64, Spring. Cath. Cent. 12
Spring. NW 47, Bellefontaine Benjamin Logan 44
St. Bernard Roger Bacon 63, St Bernard-Elmwood Place 32
St. Henry (OH) 55, Celina 26
Strasburg 69, Bowerston Conotton Valley 22
Sycamore Mohawk 47, Bucyrus 39
Tallmadge 62, Richfield Revere 48
Tipp City Tippecanoe 58, Troy 20
Tol. Start 54, Cols. Centennial 43
Twinsburg 46, Macedonia Nordonia 37
Union City Mississinawa Valley 86, New Lebanon Dixie 24
Vincent Warren 43, New Concord John Glenn 41
W. Alexandria Twin Valley S. 64, Hamilton New Miami 15
Warren JFK 70, Hanoverton United 20
Wellington 50, Columbia Station Columbia 35
Wellsville 33, E. Palestine 26
Willoughby S. 53, Gates Mills Hawken 25
Wooster Triway 56, Creston Norwayne 29
Youngs. Chaney High School 69, Niles McKinley 53
Zanesville Maysville 57, Caldwell 42
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/