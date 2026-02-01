Saturday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Akr. Hoban 65, Versailles 58
Ashland Mapleton 58, Greenwich S. Cent. 15
Bryan 48, Findlay Liberty-Benton 40
Cardington-Lincoln 56, Mt Gilead 42
Centerville 53, Miamisburg 21
Chardon 54, Eastlake North 42
Creston Norwayne 46, Jeromesville Hillsdale 16
Crooksville 48, Byesville Meadowbrook 30
Day. Carroll 61, Cin. McNicholas 38
Dresden Tri-Valley 46, Philo 36
Elmore Woodmore 49, Tiffin Calvert 38
Ft. Loramie 48, Cin. Indian Hill 25
Geneva 49, Chardon NDCL 41
Gibsonburg 59, Kansas Lakota 27
Greenville 44, Fairborn 38
Hamilton Ross 38, Monroe 15
Hannibal River 56, Rayland Buckeye 17
Huron 58, Milan Edison 52
Johnstown Northridge 55, Newark Cath. 34
Kalida 72, Pandora-Gilboa 67
Kettering Alter 65, Waynesville 58
Kirtland 55, Andrews Osborne Academy 22
Lakeside Danbury 38, Bascom Hopewell-Loudon 33
Lodi Cloverleaf 50, Mogadore Field 28
London Madison-Plains 49, S. Charleston SE 32
Mantua Crestwood 43, Garrettsville Garfield 38
Maria Stein Marion Local 59, Celina 54
Mayfield 69, Willoughby S. 29
Miller City 59, Haviland Wayne Trace 24
Morenci, Mich. 50, Metamora Evergreen 37
N. Ridgeville 64, Grafton Midview 58
New London 61, Monroeville 36
New Philadelphia 54, Linsly, W.Va. 29
Ottawa-Glandorf 60, Perrysburg 35
Ottoville 55, Leipsic 25
Richwood N. Union 52, Lewistown Indian Lake 27
Sunbury Big Walnut 50, Copley 36
Tol. Christian 59, Bowling Green 49
Tolsia, W.Va. 46, Chesapeake 45, OT
Vermilion 52, Lorain Clearview 12
W. Alexandria Twin Valley S. 39, Carlisle 31
Warren JFK 68, Fuchs Mizrachi 36
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/