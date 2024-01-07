Saturday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Ashland Mapleton 57, West Salem Northwestern 53
Athens 57, Lancaster 43
Beaver 49, Lisbon David Anderson 41
Belmont Union Local 57, Linsly, W.Va. 36
Beloit W. Branch 52, Youngs. Boardman 29
Brecksville-Broadview Hts. 43, N. Royalton 37
Byesville Meadowbrook 50, Philo 42
Cadiz Harrison Cent. 53, Richmond Edison 46
Carlisle 45, Newton Local 23
Carrollton 67, E. Liverpool 17
Casstown Miami E. 56, Tipp City Bethel 13
Chesapeake 41, Greenup Co., Ky. 30
Cin. Madeira 64, Cin. Deer Park 34
Cin. McNicholas 51, Bishop Fenwick 20
Cin. Mercy-McAuley 39, Cin. Anderson 21
Cle. Hts. Beaumont 42, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 22
Cle. St. Joseph 74, Cle. VASJ 42
Cols. Centennial 60, Hilliard Davidson 56
Cols. Upper Arlington 55, New Albany 34
Columbiana Crestview 54, Poland Seminary 32
Copley 65, Medina Highland 43
Cuyahoga Falls CVCA 57, Chagrin Falls Kenston 23
Dresden Tri-Valley 66, McConnelsville Morgan 28
E. Can. 38, Malvern 35
Fairfield 32, Cin. Oak Hills 26
Ft. Loramie 47, St. Henry 28
Granville Christian 39, Cols. Patriot Prep 38
Greenville 27, Piqua 25
Kettering Alter 63, Hamilton Badin 48
Kinsman Badger 53, Garrettsville Garfield 44
Lexington 61, Wooster 60
Lore City Buckeye Trail 57, Newcomerstown 38
Loudonville 85, Crestline 21
Louisville 51, Salem 41
Mansfield 43, Ashland 29
Mansfield Christian 65, Lucas 31
Marion Elgin 59, Vanlue 24
Mason 58, Cin. Sycamore 28
McComb 54, New Bremen 48
Mentor 70, Euclid 32
Morrow Little Miami 43, Hamilton Ross 38
Mt. Notre Dame 57, Cin. Winton Woods 50
Mt. Vernon 58, New Philadelphia 30
N. Can. Hoover 42, Mayfield 30
New Concord John Glenn 52, Crooksville 19
New Lexington 58, Warsaw River View 26
New Madison Tri-Village 70, Ansonia 28
New Middletown Spring. 49, Hanoverton United 40
Ottoville 50, Columbus Grove 43
Painesville Riverside 73, Eastlake North 34
Reedsville Eastern 50, Sugar Grove Berne Union 25
Richwood N. Union 54, Spring. NW 34
Riverside Stebbins 48, Vandalia Butler 46
Saint Joseph Central, W.Va. 61, Ironton Rock Hill 46
Shaker Hts. Laurel 50, Tol. Start 36
Sidney 51, Tipp City Tippecanoe 27
Spencerville 59, Ft. Jennings 32
St. Bernard Roger Bacon 52, Norwood 46
Steubenville 55, Marietta 46
Strasburg-Franklin 52, Tuscarawas Cent. Cath. 15
Stryker 43, Delta 39
Tol. Bowsher 47, N. Baltimore 14
Tol. Whitmer 57, Lyndhurst Brush 54
Twinsburg 28, Wadsworth 25
Union City Mississinawa Valley 92, Arcanum 76
Versailles 48, Jackson Center 28
Vincent Warren 44, Wheelersburg 30
W. Chester Lakota W. 65, Middletown 51
Warren Harding 53, Ursuline Academy 46
Warren JFK 72, Lowellville 22
Warrensville Hts. 64, E. Cle. Shaw 8
Wellington 55, Lorain Clearview 28
Wheeling Central, W.Va. 84, Shadyside 26
Willoughby S. 55, Cle. Rhodes 35
Youngs. Chaney High School def. Youngs. East, forfeit
Zoarville Tuscarawas Valley 36, Alliance Marlington 31
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Mason Co., Ky. vs. Portsmouth, ccd.
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/