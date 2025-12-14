Saturday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Ada 38, Mt. Victory Ridgemont 37
Alliance Marlington 38, Minerva 29
Avon 54, N. Ridgeville 46
Avon Lake 65, Grafton Midview 29
Bay (OH) 68, N. Olmsted 34
Bellbrook 73, Trenton Edgewood 19
Beloit W. Branch 76, Alliance 14
Berlin Hiland 51, Zoarville Tuscarawas Valley 34
CSG 60, Shekinah Christian 47
Can. Cent. Cath. 62, Peninsula Woodridge 33
Can. McKinley 62, Uniontown Lake 43
Can. South 43, Bedford 25
Canfield 46, Doylestown Chippewa 40
Carrollton 47, Salem 40
Casstown Miami E. 51, Troy Christian 23
Cedarville 58, Spring. Cath. Cent. 26
Chagrin Falls Kenston 43, Mantua Crestwood 23
Chardon NDCL 47, Cle. Hts. Beaumont 40
Chillicothe Zane Trace 34, Southeastern 27
Cle. Hay 66, Garfield Hts. 25
Dalton 64, Navarre Fairless 27
Day. Oakwood 71, Carlisle 22
DeGraff Riverside 43, Sidney Lehman 34
Delaware Olentangy Berlin 43, Pickerington North 39
Dover 58, Mansfield 14
E. Can. 61, Tuscarawas Cent. Cath. 28
Elyria Cath. 41, Parma Hts. Holy Name 31
Green 45, Warren Howland 34
Hamilton Ross 52, Franklin 33
Hartville Lake Center Christian 47, West Salem Northwestern 12
Independence 43, New Franklin Manchester 39
Kalida 56, Ft. Jennings 21
Lakeside Danbury 44, Fremont St. Joseph 29
Liberty Center 45, Bowling Green 33
Lima Bath 46, Delphos Jefferson 27
London 64, Spring. Kenton Ridge 31
Lore City Buckeye Trail 48, Cambridge 36
Louisville 47, Youngs. Ursuline 41
Mackinac Island, Mich. 37, Put-in-Bay 20
Madison 54, Eastlake North 46
Magnolia Sandy Valley 60, Uhrichsville Claymont 43
Maria Stein Marion Local 43, Wapakoneta 15
McConnelsville Morgan 36, Dresden Tri-Valley 35
Mechanicsburg 84, N. Lewisburg Triad 1
Metamora Evergreen 60, Whiteford, Mich. 30
Milton-Union 54, Covington 45
Minster 36, Ft. Loramie 23
Monroeville 49, Plymouth 39
N. Baltimore 64, Swanton 19
N. Can. Hoover 43, Massillon Jackson 41
New Bremen 34, Bluffton 29
Newark Cath. 59, Granville Christian 19
Newcomerstown 58, Bowerston Conotton Valley 32
Oberlin 41, Lorain Clearview 30
Oberlin Firelands 45, Sullivan Black River 6
Old Fort 40, Kansas Lakota 35
Olmsted Falls 51, Elyria 15
Orrville 55, Akr. Springfield 15
Pandora-Gilboa 54, McGuffey Upper Scioto Valley 17
Ravenna 41, Barberton 13
Rockford Parkway 61, Antwerp 34
Rocky River 67, Westlake 39
Rocky River Magnificat 41, Tol. Start 31
Russia 40, Versailles 35
Sandusky St. Mary 58, Northwood 28
Shaker Hts. Laurel 74, Massillon Washington 70
Sheffield Brookside 55, Wellington 26
Steubenville Cath. Cent. 38, Cadiz Harrison Cent. 24
Strasburg 61, Malvern 29
Thornville Sheridan 59, Warsaw River View 33
Tipp City Bethel 57, Day. Northridge 53
Tipp City Tippecanoe 55, Riverside Stebbins 30
Utica 48, Zanesville Maysville 34
Van Buren 35, Cory-Rawson 27
Vandalia Butler 38, Troy 31
Warren Harding 56, Chardon 23
Warren JFK 82, Columbia Station Columbia 44
Western Reserve Academy 55, George School, Pa. 32
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/