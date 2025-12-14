Saturday's Scores

news
By The Associated Press
6 minutes ago
X

GIRLS PREP BASKETBALL=

Ada 38, Mt. Victory Ridgemont 37

Alliance Marlington 38, Minerva 29

Avon 54, N. Ridgeville 46

Avon Lake 65, Grafton Midview 29

Bay (OH) 68, N. Olmsted 34

Bellbrook 73, Trenton Edgewood 19

Beloit W. Branch 76, Alliance 14

Berlin Hiland 51, Zoarville Tuscarawas Valley 34

CSG 60, Shekinah Christian 47

Can. Cent. Cath. 62, Peninsula Woodridge 33

Can. McKinley 62, Uniontown Lake 43

Can. South 43, Bedford 25

Canfield 46, Doylestown Chippewa 40

Carrollton 47, Salem 40

Casstown Miami E. 51, Troy Christian 23

Cedarville 58, Spring. Cath. Cent. 26

Chagrin Falls Kenston 43, Mantua Crestwood 23

Chardon NDCL 47, Cle. Hts. Beaumont 40

Chillicothe Zane Trace 34, Southeastern 27

Cle. Hay 66, Garfield Hts. 25

Dalton 64, Navarre Fairless 27

Day. Oakwood 71, Carlisle 22

DeGraff Riverside 43, Sidney Lehman 34

Delaware Olentangy Berlin 43, Pickerington North 39

Dover 58, Mansfield 14

E. Can. 61, Tuscarawas Cent. Cath. 28

Elyria Cath. 41, Parma Hts. Holy Name 31

Green 45, Warren Howland 34

Hamilton Ross 52, Franklin 33

Hartville Lake Center Christian 47, West Salem Northwestern 12

Independence 43, New Franklin Manchester 39

Kalida 56, Ft. Jennings 21

Lakeside Danbury 44, Fremont St. Joseph 29

Liberty Center 45, Bowling Green 33

Lima Bath 46, Delphos Jefferson 27

London 64, Spring. Kenton Ridge 31

Lore City Buckeye Trail 48, Cambridge 36

Louisville 47, Youngs. Ursuline 41

Mackinac Island, Mich. 37, Put-in-Bay 20

Madison 54, Eastlake North 46

Magnolia Sandy Valley 60, Uhrichsville Claymont 43

Maria Stein Marion Local 43, Wapakoneta 15

McConnelsville Morgan 36, Dresden Tri-Valley 35

Mechanicsburg 84, N. Lewisburg Triad 1

Metamora Evergreen 60, Whiteford, Mich. 30

Milton-Union 54, Covington 45

Minster 36, Ft. Loramie 23

Monroeville 49, Plymouth 39

N. Baltimore 64, Swanton 19

N. Can. Hoover 43, Massillon Jackson 41

New Bremen 34, Bluffton 29

Newark Cath. 59, Granville Christian 19

Newcomerstown 58, Bowerston Conotton Valley 32

Oberlin 41, Lorain Clearview 30

Oberlin Firelands 45, Sullivan Black River 6

Old Fort 40, Kansas Lakota 35

Olmsted Falls 51, Elyria 15

Orrville 55, Akr. Springfield 15

Pandora-Gilboa 54, McGuffey Upper Scioto Valley 17

Ravenna 41, Barberton 13

Rockford Parkway 61, Antwerp 34

Rocky River 67, Westlake 39

Rocky River Magnificat 41, Tol. Start 31

Russia 40, Versailles 35

Sandusky St. Mary 58, Northwood 28

Shaker Hts. Laurel 74, Massillon Washington 70

Sheffield Brookside 55, Wellington 26

Steubenville Cath. Cent. 38, Cadiz Harrison Cent. 24

Strasburg 61, Malvern 29

Thornville Sheridan 59, Warsaw River View 33

Tipp City Bethel 57, Day. Northridge 53

Tipp City Tippecanoe 55, Riverside Stebbins 30

Utica 48, Zanesville Maysville 34

Van Buren 35, Cory-Rawson 27

Vandalia Butler 38, Troy 31

Warren Harding 56, Chardon 23

Warren JFK 82, Columbia Station Columbia 44

Western Reserve Academy 55, George School, Pa. 32

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

