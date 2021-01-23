Saturday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Andover Pymatuning Valley 68, Conneaut 27
Apple Creek Waynedale 61, Dalton 46
Archbold 42, Hamler Patrick Henry 24
Ashtabula Lakeside 41, Ashtabula Edgewood 26
Bellbrook 69, Brookville 32
Beloit W. Branch 58, Minerva 36
Bishop Fenwick 48, Cin. McNicholas 28
Brooklyn 55, Independence 52
Can. McKinley 63, Macedonia Nordonia 37
Cardington-Lincoln 70, Howard E. Knox 33
Carlisle 58, Waynesville 56, OT
Chagrin Falls Kenston 50, Painesville Riverside 28
Cle. St. Joseph 49, Louisville 39
Coldwater 59, Spencerville 42
Columbus Grove 37, Findlay Liberty-Benton 33
Cuyahoga Falls 58, Akr. Firestone 33
Cuyahoga Falls CVCA 40, Canal Fulton Northwest 39
Cuyahoga Hts. 33, Rocky River Lutheran W. 29
Delphos Jefferson 55, Ottoville 31
Dola Hardin Northern 55, Mansfield Temple Christian 22
Eastlake North 52, Mayfield 34
Franklin 58, Eaton 49
Granville 53, Zanesville 35
Huber Hts. Wayne 73, Beavercreek 34
Jackson 35, S. Point 25
Kalida 42, Miller City 32
Kansas Lakota 55, Lakeside Danbury 41
Kenton 57, Arlington 39
Kettering Alter 42, Cin. Purcell Marian 37
Kirtland 39, Geneva 33
LaGrange Keystone 77, Oberlin 26
Lebanon 50, Kings Mills Kings 36
Lees Creek E. Clinton 34, Batavia Clermont NE 25
Legacy Christian 54, Bradford 37
Lima Bath 55, Ft. Loramie 33
Lynchburg-Clay 34, Clarksville Clinton-Massie 23
Madison 67, Chardon 49
Mason 59, W. Chester Lakota W. 50
Massillon Tuslaw 59, Orrville 48
McComb 53, Holgate 28
Miamisburg 52, Kettering Fairmont 35
Millbury Lake 55, Fostoria 41
Minster 48, Anna 26
Mt. Blanchard Riverdale 39, Bluffton 35
New Knoxville 52, Botkins 32
New Madison Tri-Village 49, Casstown Miami E. 31
New Philadelphia 48, Dover 27
New Riegel 72, Vanlue 32
Ottawa-Glandorf 51, Delta 37
Pataskala Watkins Memorial 56, Cols. DeSales 45
Pitsburg Franklin-Monroe 55, Tipp City Bethel 50
Ravenna SE 51, Youngs. Ursuline 47
Rockford Parkway 60, Perry 24
Rocky River Magnificat 50, Chesterland W. Geauga 48
Sherwood Fairview 47, Defiance 39
Sidney Fairlawn 52, Waynesfield-Goshen 36
St. Marys Memorial 46, Bryan 39
Thornville Sheridan 50, Gahanna Lincoln 48
Trenton Edgewood 52, Hamilton Ross 21
Upper Sandusky 60, Bucyrus 10
W. Unity Hilltop 39, Stryker 25
Warrensville Hts. 66, Bedford 26
Washington C.H. Miami Trace 58, Chillicothe 36
Waverly 59, Hillsboro 44
Willard 78, Oak Harbor 41
Williamsport Westfall 51, Piketon 30
Southwest vs Southeast Basketball Showcase=
Leesburg Fairfield 42, Minford 39
Mt. Orab Western Brown 58, Greenfield McClain 57
Southwest vs. Southeast Showcase=
Wheelersburg 53, Cin. Mercy-McAuley 52
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Bloomdale Elmwood vs. Arcadia, ppd.
Chillicothe vs. McArthur Vinton County, ccd.
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/