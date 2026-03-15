Saturday's Scores

By The Associated Press
12 hours ago
BOYS PREP BASKETBALL=

OHSAA Playoffs=

Regional Final=

Division I=

Region 1=

St. Edward (OH) 53, Elyria 50

Region 2=

Hilliard Bradley 57, Newark 46

Region 3=

Pickerington Central 69, W. Chester Lakota W. 60

Region 4=

Cin. Princeton 49, Cin. Oak Hills 22

Division II=

Region 5=

N. Royalton 40, Brecksville-Broadview Hts. 38

Region 6=

Massillon Washington 76, Euclid 72

Region 7=

Westerville N. 58, New Albany 50

Region 8=

Lima Senior 62, Cin. Winton Woods 58

Region 28=

Delphos St John's 62, Botkins 39

Division III=

Region 10=

Tol. Cent. Cath. 81, Mansfield 61

Region 11=

Steubenville 61, Cols. Bishop Watterson 55

Region 12=

Trotwood-Madison 54, Hamilton Badin 48

Division IV=

Cin. Wyoming 54, Day. Northridge 36

Cle. Glenville 70, Cle. Cent. Cath. 54

Region 14=

Sandusky Perkins 47, Plain City Jonathan Alder 30

Region 15=

Zanesville Maysville 72, Circleville 52

Division V=

Region 17=

Cle. Hts. Lutheran E. 65, Can. Cent. Cath. 35

Region 19=

Zanesville W. Muskingum 45, Ironton 42

Region 20=

Cin. Summit 73, Waynesville 51

Division VI=

Berlin Hiland 48, Portsmouth W. 35

Van Wert Lincolnview 58, N. Robinson Col. Crawford 45

Region 24=

Maria Stein Marion Local 57, New Madison Tri-Village 43

Division VII=

Region 26=

Kalida 66, Montpelier 53

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

In Other News
1
Morganthaler daughter was a force of character as female professional...
2
Talawanda’s attorney fees more than doubled over past 2 fiscal years
3
Career schools are bursting at the seams, and Butler Tech is proof...
4
‘It is bigger than they have ever done’: Concert for a Cause brings...
5
Upcoming Middletown event will feature live theater paired with live...