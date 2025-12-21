Saturday's Scores

By The Associated Press
1 hour ago
GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Ellet 43, Tol. Rogers 36

Ansonia 54, W. Alexandria Twin Valley S. 16

Ashland 57, Dover 32

Aurora 65, Kent Roosevelt 53

Avon Lake 59, Elyria 21

Bloom-Carroll 45, Cols. Hamilton Twp. 28

Bluffton 65, Kenton 38

Brecksville-Broadview Hts. 60, Solon 57

Bucyrus Wynford 43, Upper Sandusky 42

Byesville Meadowbrook 34, Warsaw River View 32

Can. Cent. Cath. 41, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 34

Canal Fulton Northwest 53, Navarre Fairless 32

Canal Winchester Harvest 73, Jackson Co., Ky. 18

Carey 49, Attica Seneca E. 44

Casstown Miami E. 54, Tipp City Bethel 34

Chillicothe Huntington 47, Williamsport Westfall 35

Cin. McNicholas 56, Cin. St. Ursula 44

Cle. Hay 73, Akr. Buchtel 49

Cle. John Marshall 59, Cle. St. Martin De Porres 27

Columbia Station Columbia 65, Lorain Clearview 23

Columbus Grove 66, Leipsic 18

Columbus International 73, Dublin Scioto 47

Continental 47, Ada 40

Convoy Crestview 32, Kalida 22

Cortland Lakeview 62, Mogadore 44

Cortland Maplewood 64, Orwell Grand Valley 44

Creston Norwayne 67, Rittman 2

Dawson-Bryant 49, Willow Wood Symmes Valley 36

Day. Belmont 51, Cin. DePaul Cristo Rey 22

Day. Oakwood 57, Middletown Madison 17

Day. Stivers 46, Cin. Withrow 31

Delaware Buckeye Valley 50, Cin. Colerain 26

Dola Hardin Northern 44, Pandora-Gilboa 38

Doylestown Chippewa 52, Berlin Hiland 41

Dresden Tri-Valley 60, Pataskala Watkins Memorial 33

E. Can. 51, Newcomerstown 47

Eastlake North 54, E. Cle. Shaw 18

Elyria Cath. 54, Chardon NDCL 32

Findlay 45, St Marys 40

Germantown Valley View 50, Eaton 49

Greenfield McClain 44, Hillsboro 39

Hamilton Badin 58, Fairfield 24

Hamilton Ross 46, Day. Dunbar 39

Hamler Patrick Henry 66, Harrod Allen E. 40

Harrison 56, St. Bernard Roger Bacon 32

Hilliard Darby 47, Pickerington North 43

Hudson 64, Macedonia Nordonia 51

Jackson Center 36, New Knoxville 30

Jeromesville Hillsdale 51, West Salem Northwestern 13

LaGrange Keystone 58, Wellington 21

Leavittsburg LaBrae 53, Poland Seminary 48

Loudonville 53, Millersburg W. Holmes 52

Lyndhurst Brush 63, Parma Padua 54

Magnolia Sandy Valley 48, Gnadenhutten Indian Valley 33

Mansfield Christian 55, Lucas 49

Mansfield Madison 64, Sandusky 30

Massillon Jackson 74, Streetsboro 41

Massillon Washington 71, Baltimore Liberty Union 36

McGuffey Upper Scioto Valley 57, Lima Perry 9

Medina Highland 71, Richfield Revere 34

Milton-Union 50, Day. Northridge 41

Minford 36, Ironton 25

Monroe 50, Cin. Christian 15

Mt. Notre Dame 60, Shaker Hts. Laurel 46

N. Baltimore 63, Vanlue 25

N. Ridgeville Lake Ridge 49, Brooklyn 23

Napoleon 47, Archbold 41

New Lexington 49, McConnelsville Morgan 33

New Philadelphia 47, Lexington 27

Oak Harbor 62, Rossford 21

Oxford Talawanda 45, Hamilton 29

Paulding 62, Holgate 18

Philo 63, Zanesville Maysville 37

Portsmouth Notre Dame 45, Oak Hill 40

Rockford Parkway 30, Botkins 23

Russia 54, New Bremen 36

Salineville Southern 77, Heartland Christian 30

Sandusky St. Mary 47, Monroeville 27

Shelby 57, Ontario 42

Spencerville 45, Delphos St John's 32

Springboro 70, Clayton Northmont 33

Springfield 64, Miamisburg 29

St. Paris Graham 61, Spring. NW 50

Steubenville 59, Steubenville Cath. Cent. 26

Strasburg 70, Lore City Buckeye Trail 24

Tallmadge 59, Cuyahoga Falls 20

Trenton Edgewood 44, Franklin 40

Union City Mississinawa Valley 57, Newton Local 34

Ursuline Academy 50, Cin. Summit 43

Vincent Warren 38, Lancaster Fairfield Union 28

W. Chester Lakota W. 60, Hilliard Bradley 38

W. Liberty-Salem 35, Cedarville 32

Waynesville 52, Carlisle 30

Westerville N. 42, Linsly, W.Va. 39

Westlake 46, Parma Hts. Valley Forge 42

Wheelersburg 42, Peebles 27

Wheeling Central, W.Va. 59, Woodsfield Monroe Cent. 54

Willard 40, Vermilion 25

Wintersville Indian Creek 54, Rayland Buckeye 15

Wooster 61, Mansfield 16

Zanesville W. Muskingum 45, New Concord John Glenn 28

Zoarville Tuscarawas Valley 51, Sugarcreek Garaway 15

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

