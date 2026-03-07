Saturday's Scores

news
By The Associated Press
29 minutes ago
BOYS PREP BASKETBALL=

OHSAA Playoffs=

Division I=

Region 1=

St. Edward 87, Mentor 68

Region 2=

Hilliard Bradley 52, Grove City 47

Lewis Center Olentangy 50, Lewis Center Olentangy Orange 47, OT

Newark 54, Gahanna Lincoln 37

Reynoldsburg 71, Pickerington North 52

Region 3=

Delaware Olentangy Berlin 60, Galloway Westland 51

Region 4=

Cin. Oak Hills 42, Liberty Twp. Lakota E. 28

Huber Hts. Wayne 50, Cin. Moeller 49, OT

Division II=

Region 5=

Brecksville-Broadview Hts. 40, Massillon Perry 27

Olmsted Falls 57, Hudson 43

Painesville Riverside 64, N. Can. Hoover 61

Region 6=

Avon 49, Medina Highland 42

Toledo St John's Jesuit 70, Tol. St. Francis 52

Region 8=

Cin. Aiken 57, Troy 28

Division III=

Region 9=

Garfield Hts. 70, Lyndhurst Brush 59

Gates Mills Hawken 72, Youngs. Ursuline 59

Region 10=

Cuyahoga Falls CVCA 72, STVM 54

Region 12=

Hamilton Badin 66, New Carlisle Tecumseh 40

Tipp City Tippecanoe 59, Cin. La Salle 58

Trotwood-Madison 62, Goshen 61

Division IV=

Region 14=

Sandusky Perkins 61, Shelby 40

Region 17=

Chagrin Falls 49, Creston Norwayne 36

Division V=

Region 19=

Sardinia Eastern Brown 49, Chesapeake 40

St Clairsville 52, Coshocton 44

Region 20=

Cin. N. College Hill 65, Camden Preble Shawnee 52

Cin. Summit 67, W. Liberty-Salem 40

Versailles 64, Williamsburg 46

Division VI=

Region 21=

Orwell Grand Valley 71, Warren JFK 57

Region 22=

Van Wert Lincolnview 52, Gibsonburg 40

Region 24=

New Madison Tri-Village 78, Cin. Oyler 42

Division VII=

Region 25=

Heartland Christian 82, Kidron Cent. Christian 52

Region 27=

Malvern 44, Hannibal River 32

Shekinah Christian 46, Genoa Christian 31

Region 28=

Sidney Lehman 60, Jackson Center 37

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

