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Saturday's Scores

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By The Associated Press
52 minutes ago

GIRLS PREP BASKETBALL=

Alliance Marlington 52, Can. South 32

Apple Creek Waynedale 42, Millersburg W. Holmes 29

Ashland Crestview 35, New London 16

Ashland Mapleton 44, Plymouth 34

Atwater Waterloo 56, Sebring McKinley 10

Aurora 52, Kent Roosevelt 47

Avon Lake 34, Amherst Steele 32

Bascom Hopewell-Loudon 51, Old Fort 46, OT

Beachwood 64, Ashtabula Lakeside 56

Bellevue 51, Clyde 29

Belmont Union Local 77, Oak Glen, W.Va. 36

Beloit W. Branch 50, Minerva 28

Bethel-Tate 38, New Richmond 37

Beverly Ft. Frye 42, Linsly, W.Va. 28

Bishop Ready 57, Cols. Franklin Hts. 25

Botkins 47, Harrod Allen E. 34

Bradford 49, Ansonia 33

Brunswick 67, Euclid 29

Canal Winchester 48, Worthington Kilbourne 37

Canfield 52, Warren Howland 51

Carey 51, Upper Sandusky 44

Castalia Margaretta 59, Port Clinton 22

Centerville 51, Huber Hts. Wayne 37

Chardon 68, Painesville Riverside 62

Chardon NDCL 44, Parma Padua 30

Cin. Princeton 67, Hamilton 17

Cols. Bexley 47, Whitehall-Yearling 33

Columbia Station Columbia 36, LaGrange Keystone 35

Columbus Grove 70, Bluffton 46

Cuyahoga Falls CVCA 57, Massillon Tuslaw 34

Cuyahoga Hts. 47, Brooklyn 44

Delaware Buckeye Valley 32, Cols. Grandview Hts. 24

Delphos Jefferson 65, Van Wert Lincolnview 26

Delta 48, Gorham Fayette 36

E. Cle. Shaw 47, Maple Hts. 10

Eastlake North 42, Chagrin Falls Kenston 35

Elyria Cath. 55, Rocky River 49

Fairfield 54, Cin. Oak Hills 35

Findlay 55, Defiance 42

Findlay Liberty-Benton 37, Ft. Loramie 28

Fostoria 43, Arcadia 18

Garfield Hts. Trinity 44, Independence 26

Garrettsville Garfield 55, Columbiana Crestview 40

Gibsonburg 40, Fremont St. Joseph 36

Girard 33, Cortland Lakeview 31

Greenup Co., Ky. 54, Chesapeake 40

Hicksville 50, Edon 23

Holgate 39, Hamler Patrick Henry 27

Houston 57, Sidney Lehman 32

Hudson 38, Macedonia Nordonia 30

Hudson WRA 67, Akr. Hoban 17

Huron 68, Oak Harbor 50

Kettering Alter 51, Cin. Mercy-McAuley 33

Kirtland 55, Mantua Crestwood 37

Lakeside Danbury 56, Sandusky St. Mary 13

Leipsic 39, Kalida 34

Liberty Twp. Lakota E. 58, Cin. Colerain 46

Lima Bath 27, Wapakoneta 17

Lima Shawnee 62, Lima Cent. Cath. 19

Lodi Cloverleaf 66, Creston Norwayne 61

Lorain 48, Shaker Hts. 45

Lorain Clearview 54, Oberlin 13

Madison 61, Willoughby S. 42

Mason 60, Cin. Sycamore 26

Massillon Jackson 65, Lyndhurst Brush 59

Medina Highland 51, Richfield Revere 29

Mentor Lake Cath. 35, Cle. Hts. Beaumont 25

Middletown Madison Senior 36, Day. Christian 27

Milan Edison 69, Willard 67

Montpelier 63, Pettisville 41

Mt. Blanchard Riverdale 70, Mt. Victory Ridgemont 33

Mt. Gilead 45, Lucas 42

N. Jackson Jackson-Milton 65, Lyndhurst Brush 59

Napoleon 49, Archbold 27

New Albany 67, Hilliard Darby 37

New Madison Tri-Village 69, Ft. Recovery 24

New Philadelphia 56, Marietta 45

New Riegel 49, Kansas Lakota 39

New Washington Buckeye Cent. 89, Bucyrus 18

Newark Cath. 61, Johnstown Northridge 26

Niles McKinley 38, Mineral Ridge 33

Oberlin Firelands 52, Sullivan Black River 38

Orwell Grand Valley 50, Middlefield Cardinal 33

Parma Hts. Valley Forge 36, Parma 33

Richwood N. Union 61, London 28

Rockford Parkway 56, Coldwater 47

Rocky River Lutheran W. 41, Richmond Hts. 28

Rootstown 61, Akr. Springfield 41

Rossford 49, Maumee 25

Russia 63, Versailles 30

S. Point 46, Portsmouth 21

Salem 59, Carrollton 22

Sandusky 55, Norwalk 48

Shaker Hts. Hathaway Brown 50, Gates Mills Hawken 45

Sharpsville, Pa. 52, Struthers 51

Shelby 49, Bellville Clear Fork 28

Sidney Fairlawn 57, DeGraff Riverside 38

Springboro 52, Miamisburg 43

Steubenville Cath. Cent. 47, Woodsfield Monroe Cent. 37

Stow-Munroe Falls 45, Wadsworth 29

Streetsboro 37, Chagrin Falls 28

Swanton 46, Tontogany Otsego 18

Tallmadge 47, Cuyahoga Falls 24

Ursuline Academy 60, St. Bernard Roger Bacon 29

Van Buren 61, Arlington 29

Vermilion 51, Tiffin Columbian 20

W. Chester Lakota W. 46, Middletown 38

W. Unity Hilltop 55, Edgerton 25

Warren Champion 52, Brookfield 35

Warrensville Hts. 68, Cle. Hts. 20

Wauseon 51, Whitehouse Anthony Wayne 41

Wayne, W.Va. 56, Coal Grove Dawson-Bryant 44

Westerville S. 59, Bishop Watterson 57

Wickliffe 28, Burton Berkshire 27

Xenia 53, Fairborn 16

Youngs. East 62, Youngs. Chaney High School 17

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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