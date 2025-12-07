Saturday's Scores

news
By The Associated Press
32 minutes ago
X

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Garfield 84, Rootstown 55

Arcadia 70, N. Baltimore 43

Bridgeport 64, Tuscarawas Cent. Cath. 28

Bryan 57, Hicksville 30

Castalia Margaretta 69, Norwalk St Paul 31

Chagrin Falls Kenston 63, Chagrin Falls 40

Chardon 44, Jefferson Area 39

Chesterland W. Geauga 69, Geneva 55

Cle. St Ignatius 51, Berlin Hiland 35

Cols. Africentric 85, Ben Lippen, S.C. 58

Cols. Centennial 66, Cols. Independence 32

Cols. Upper Arlington 54, Cols. Walnut Ridge 51

Convoy Crestview 60, Rockford Parkway 41

Coshocton 72, Sarahsville Shenandoah 26

Cuyahoga Hts. 53, Oberlin 46

Defiance 53, Tol. Scott 11

Elyria 74, Lorain 36

Genoa Christian 68, Centerburg 42

Glouster Trimble 57, Fairfield Christian 52

Grafton Midview 52, Lorain Clearview 46

Greenwich S. Cent. 77, Lucas 49

Harrod Allen E. 52, Ada 49

Jeffersonville, Ind. 48, Cin. Hughes 41

LaGrange Keystone 64, Collins Western Reserve 21

Lancaster Fairfield Union 61, McArthur Vinton County 43

Lexington 69, Sandusky 67

Lodi Cloverleaf 77, Akr. East 67

Louisville Aquinas 46, Warren JFK 44

Marietta 71, Day. Miami Valley 44

Marion Elgin 56, Cardington-Lincoln 43

Millersport 59, Granville Christian 47

Minford 54, Lynchburg-Clay 46

N. Can. Hoover 57, Akr. Garfield 48

Nelsonville-York 65, Stewart Federal Hocking 47

New Knoxville 60, Houston 36

New London 50, New Washington Buckeye Cent. 32

Newark Licking Valley 78, Cols. Horizon 46

Newton Local 54, Cols. Wellington 46

Norton 66, Mogadore Field 22

Orange 56, Beachwood 34

Peninsula Woodridge 69, Ravenna 54

Pitsburg Franklin-Monroe 73, Bellefontaine Calvary Christian 34

Port Clinton 74, Lakeside Danbury 24

Powell Olentangy Liberty 64, Hayes 45

Shekinah Christian 50, Tree of Life 42

Solon 71, West Allegheny, Pa. 41

Strongsville 80, Maple Hts. 59

Sycamore Mohawk 43, Penn Hills, Pa. 39

Sycamore Mohawk 50, Cory-Rawson 22

Tiffin Columbian 66, Upper Sandusky 52

Tontogany Otsego 97, Metamora Evergreen 90, OT

Van Wert 50, Haviland Wayne Trace 47

W. Carrollton 61, Day. Meadowdale 46

Wapakoneta 65, Minster 38

Wellston 69, Crown City S. Gallia 57

Westerville N. 72, Day. Northridge 48

Zanesville 97, Philo 63

Zanesville W. Muskingum 81, Newcomerstown 42

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

