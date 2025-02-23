Saturday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Columbus Grove 55, Convoy Crestview 43
Example Academy National, Ill. 76, Western Reserve Academy 53
Tiffin Calvert 61, Arcadia 47
W. Unity Hilltop 48, Edgerton 36
Wintersville Indian Creek 43, Millersburg W. Holmes 36
OHSAA Playoffs=
Division I=
Region 1=
Medina 45, Stow-Munroe Falls 37
Rocky River Magnificat 58, Parma Normandy 23
Region 2=
Dublin Jerome 48, Hilliard Darby 40
Lewis Center Olentangy 58, Hilliard Bradley 17
Powell Olentangy Liberty 50, Newark 43
Region 3=
Mason 67, Springfield 47
Perrysburg 41, Findlay 29
Springboro 41, Seton 27
Region 4=
Cin. Princeton 63, Cin. Sycamore 57
Cin. Walnut Hills 44, Liberty Twp. Lakota E. 37
Division II=
Region 5=
Brecksville-Broadview Hts. 62, Painesville Riverside 27
Olmsted Falls 61, Fitch 43
Region 6=
Twinsburg 49, Warren Harding 43
Wadsworth 69, Massillon Perry 53
Whitehouse Anthony Wayne 92, Oregon Clay 26
Region 7=
Sunbury Big Walnut 48, Canal Winchester 38
Region 8=
Cin. St. Ursula 58, Clayton Northmont 31
Cin. Winton Woods 70, Loveland 38
Harrison 53, Riverside Stebbins 32
Tol. Start 35, Sylvania Northview 31, OT
Division III=
Region 9=
Lyndhurst Brush 64, Madison 35
Region 10=
Ashland 58, Norwalk 44
Elida 60, Lima 57
Notre Dame Academy 60, Tol. Cent. Cath. 22
Region 11=
Chillicothe Unioto 66, Dresden Tri-Valley 56
Day. Chaminade Julienne 37, Ursuline Academy 30
Hamilton Badin 58, Bellbrook 55
Purcell Marian 70, Sidney 23
STVM 61, Warren Howland 30
Region 12=
Day. Carroll 65, Mt. Orab Western Brown 44
Division IV=
Region 13=
Canfield 62, Mantua Crestwood 37
Shaker Hts. Laurel 50, Elyria Cath. 40
Region 14=
Bellevue 43, Shelby 39
Cle. Hts. Lutheran E. 49, Norton 47
Wauseon 48, Kenton 42
Region 15=
Carrollton 37, McConnelsville Morgan 29
Cin. McNicholas 58, Spring. Greenon 36
Delaware Buckeye Valley 49, London 37
Lancaster Fairfield Union 35, Circleville 22
Region 16=
Kettering Alter 45, Cin. Mercy-McAuley 39
Urbana 58, Batavia 48
Division V=
Region 17=
Creston Norwayne 64, Canfield S. Range 23
Doylestown Chippewa 45, Massillon Tuslaw 41
Findlay Liberty-Benton 53, Millbury Lake 28
Region 18=
Belmont Union Local 60, Martins Ferry 43
Cols. Africentric 46, Fredericktown 38
Johnstown 44, Amanda-Clearcreek 22
Minford 51, Wheelersburg 36
Waynesville 79, Reading 41
Zoarville Tuscarawas Valley 54, Zanesville W. Muskingum 26
Region 19=
Portsmouth 58, Albany Alexander 24
Region 20=
Proctorville Fairland 77, Seaman N. Adams 44
Versailles 49, Cin. Mariemont 37
Division VI=
Region 21=
Rootstown 57, Leavittsburg LaBrae 53
Smithville 42, Loudonville 31
Region 22=
Castalia Margaretta 45, N. Robinson Col. Crawford 40
Hamler Patrick Henry 58, Tol. Ottawa Hills 38
Region 23=
Belpre 43, Mowrystown Whiteoak 35
Beverly Ft. Frye 55, Bellaire 29
Stewart Federal Hocking 50, Portsmouth W. 35
Region 24=
Anna 50, Fayetteville-Perry 35
Minster 32, Maria Stein Marion Local 29
Division VII=
Region 25=
Lakeside Danbury 47, Attica Seneca E. 24
Mogadore 49, Cortland Maplewood 45
Warren JFK 60, Middlefield Cardinal 43
Region 26=
Kalida 58, McComb 40
Ottoville 73, Pandora-Gilboa 32
Region 27=
Berlin Hiland 54, Strasburg 34
Region 28=
Ft. Loramie 65, Franklin Middletown Christian 31
Legacy Christian 36, Jackson Center 26
Union City Mississinawa Valley 45, Russia 44
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/