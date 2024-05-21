Monday's Scores

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By by The Associated Press
1 hour ago
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Boy's Baseball

OHSAA Baseball Championships

Division I

Region 2

Dublin Coffman 10, Hilliard Davidson 0

Grove City 5, Westerville S. 1

Hilliard Bradley 2, Pataskala Watkins Memorial 1

Lewis Center Olentangy Orange 4, Sunbury Big Walnut 3

Division II

Region 5

Akr. SVSM 7, Parma Hts. Holy Name 1

Beloit W. Branch 1, Chardon NDCL 0

Canfield 8, Hubbard 7, 8 OT

Chagrin Falls Kenston 2, Medina Buckeye 1

CVCA 3, Peninsula Woodridge 0

Gates Mills Gilmour 2, Lodi Cloverleaf 1

Geneva 5, Salem 2

Youngs. Ursuline 8, Alliance 2

Region 6

Parma Padua 6, LaGrange Keystone 4

Rocky River 6, Norton 1

Region 7

Dresden Tri-Valley 11, Gnadenhutten Indian Valley 4

New Philadelphia 10, Steubenville 1

St. Clairsville 9, Millersburg W. Holmes 1

Washington C.H. 8, Lancaster Fairfield Union 1

Wintersville Indian Creek 5, Carrollton 4

Region 8

London 2, Cols. Watterson 0

Plain City Jonathan Alder 6, Bloom-Carroll 5

Division III

Region 9

Akr. Manchester 2, Doylestown Chippewa 1

Apple Creek Waynedale 2, Wooster Triway 0

Canfield S. Range 7, Hanoverton United 2

Columbia Station Columbia 8, Sullivan Black River 7

Creston Norwayne 7, Can. Cent. Cath. 6

Garrettsville Garfield 4, Chagrin Falls 3

Region 10

Newark Cath. 5, Howard E. Knox 0

Region 11

Barnesville 3, Sugarcreek Garaway 1

Magnolia Sandy Valley 4, Zoarville Tuscarawas Valley 3

Region 12

Arcanum 6, W. Liberty-Salem 2

Brookville 2, Jamestown Greeneview 1

Carlisle 4, Cin. Summit Country Day 0

Cin. Christian 7, Cin Mariemont 2

Cin. Country Day 6, Bethel-Tate 0

Versailles 8, Anna 0

Division IV

Region 15

Berlin Hiland 12, Toronto 1

Leesburg Fairfield 11, Racine Southern 1

Strasburg-Franklin 9, Caldwell 2

Region 16

Bradford 10, Cedarville 5

Fairfield Christian 8, Marion Elgin 7

Felicity-Franklin 13, Fayetteville-Perry 3

Ft. Loramie 5, Covington 1

Galion Northmor 2, Mechanicsburg 1

Pleasant Hill Newton 10, Lewisburg Tri-County N. 4

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