Monday's Scores

Boy's Baseball
|OHSAA Baseball Championships
Division I
Region 2
Dublin Coffman 10, Hilliard Davidson 0
Grove City 5, Westerville S. 1
Hilliard Bradley 2, Pataskala Watkins Memorial 1
Lewis Center Olentangy Orange 4, Sunbury Big Walnut 3
Division II
Region 5
Akr. SVSM 7, Parma Hts. Holy Name 1
Beloit W. Branch 1, Chardon NDCL 0
Canfield 8, Hubbard 7, 8 OT
Chagrin Falls Kenston 2, Medina Buckeye 1
CVCA 3, Peninsula Woodridge 0
Gates Mills Gilmour 2, Lodi Cloverleaf 1
Geneva 5, Salem 2
Youngs. Ursuline 8, Alliance 2
Region 6
Parma Padua 6, LaGrange Keystone 4
Rocky River 6, Norton 1
Region 7
Dresden Tri-Valley 11, Gnadenhutten Indian Valley 4
New Philadelphia 10, Steubenville 1
St. Clairsville 9, Millersburg W. Holmes 1
Washington C.H. 8, Lancaster Fairfield Union 1
Wintersville Indian Creek 5, Carrollton 4
Region 8
London 2, Cols. Watterson 0
Plain City Jonathan Alder 6, Bloom-Carroll 5
Division III
Region 9
Akr. Manchester 2, Doylestown Chippewa 1
Apple Creek Waynedale 2, Wooster Triway 0
Canfield S. Range 7, Hanoverton United 2
Columbia Station Columbia 8, Sullivan Black River 7
Creston Norwayne 7, Can. Cent. Cath. 6
Garrettsville Garfield 4, Chagrin Falls 3
Region 10
Newark Cath. 5, Howard E. Knox 0
Region 11
Barnesville 3, Sugarcreek Garaway 1
Magnolia Sandy Valley 4, Zoarville Tuscarawas Valley 3
Region 12
Arcanum 6, W. Liberty-Salem 2
Brookville 2, Jamestown Greeneview 1
Carlisle 4, Cin. Summit Country Day 0
Cin. Christian 7, Cin Mariemont 2
Cin. Country Day 6, Bethel-Tate 0
Versailles 8, Anna 0
Division IV
Region 15
Berlin Hiland 12, Toronto 1
Leesburg Fairfield 11, Racine Southern 1
Strasburg-Franklin 9, Caldwell 2
Region 16
Bradford 10, Cedarville 5
Fairfield Christian 8, Marion Elgin 7
Felicity-Franklin 13, Fayetteville-Perry 3
Ft. Loramie 5, Covington 1
Galion Northmor 2, Mechanicsburg 1
Pleasant Hill Newton 10, Lewisburg Tri-County N. 4