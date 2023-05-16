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Monday's Scores

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By The Associated Press
1 hour ago

OHSAA Baseball Championships

Division I

Region 2

Ashville Teays Valley 4, Cols. St. Charles 1

Canal Winchester 19, Cols. Independence 0, 5 innings

Chillicothe 6, Groveport-Madison 1

Cols. DeSales 19, Cols. Briggs 0, 5 innings

Cols. Whetstone 11, Cols. Mifflin 0, 5 innings

Dublin Jerome 13, Cols. South 2, 5 innings

Gahanna Lincoln 20, Cols. Northland 0, 5 innings

Hilliard Davidson 12, Galloway Westland 2, 5 innings

Lewis Center Olentangy Orange 19, Cols. West 0, 5 innings

Logan 8, Cols. Franklin Hts. 4

Marysville 12, Dublin Coffman 2, 6 innings

Pataskala Licking Hts. 5, Grove City Central Crossing 3

Pataskala Watkins Memorial 31, Cols. Walnut Ridge 0

Reynoldsburg 1, Westerville S. 0

Sunbury Big Walnut 2, Marion Harding 1

Thomas Worthington 13, Worthington Kilbourne 7

Westerville Central 8, Delaware Hayes 1

Westerville North 6, Hilliard Bradley 3

Region 3

Norwalk 7, Tol. Bowsher 4

Division II

Region 5

Ashtabula Edgewood 9, Warren Howland 2

Canal Fulton Northwest 26, Cle. Glenville 0, 5 innings

Chardon NDCL 20, Youngs. Chaney 2, 5 innings

Copley 5, Cle. VASJ 0

Madison 6, Jefferson Area 5

Medina Buckeye 15, Cle. Cent. Cath. 0, 5 innings

Niles McKinley 11, Chesterland W. Geauga 3

Norton 11, Akr. Springfield 1, 6 innings

Parma Hts. Holy Name 12, SVSM 8

Parma Padua 6, Can. South 1

Ravenna 11, Youngs. East 4

Richfield Revere 6, Pepper Pike Orange 4

Salem 5, Streetsboro 4

Struthers 7, Girard 6

Youngs. Ursuline 11, Painesville Harvey 1, 5 innings

Region 6

Rocky River 6, Oberlin Firelands 3

Sheffield Brookside 10, Cle. Lincoln W. 0, 5 innings

Tallmadge 20, Bedford 1, 5 innings

Region 7

Chillicothe Unioto 10, Bidwell River Valley 0, 6 innings

Circleville 9, Athens 1

East Liverpool 10, Minerva 0, 5 innings

Jackson 8, Gallipolis Gallia 2

Lancaster Fairfield Union 6, New Lexington 2

McConnelsville Morgan 12, Zanesville 2, 5 innings

Philo 5, Byesville Meadowbrook 1

Rayland Buckeye 5, Uhrichsville Claymont 4

Steubenville 11, Lisbon Beaver 0, 5 innings

Thornvillle Sheridan 10, Hillsboro 2

Vincent Warren 4, Waverly 0

Washington C.H. 11, Circleville Logan Elm 0, 5 innings

Washington C.H. Miami Trace 4, Greenfield McClain 3

Division III

Region 9

Ashland Mapleton 5, Massillon Tuslaw 3

Beachwood 6, Lorain Clearview 3

Brooklyn 16, Cle. Bard 0, 5 innings

Burton Berkshire 8, Orwell Grand Valley 1

Columbiana 10, Conneaut 0, 6 innings

Doylestown Chippewa 5, Rootstown 3

E. Palestine 5, Brookfield 2

Hanoverton United 6, Andover Pymatuning Valley 2

LaGrange Keystone 10, Fairview 0

Navarre Fairless 2, Cuyahoga Hts. 1

Newton Falls 10, Mineral Ridge 8

Perry 3, Ravenna SE 0

Warren Champion 12, Atwater Waterloo 2, 5 innings

Wellington 9, Smithville 1

West Salem Northwestern 5, Mogadore 0

Youngs. Mooney 13, Campbell Memorial 1, 5 innings

Region 11

Barnesville 6, Zoarville Tuscarawas Valley 3

Bellaire 8, Coshocton 1

Cadiz Harrison Cent. 1, W. Lafayette Ridgewood 0

Martins Ferry 7, Magnolia Sandy Valley 5

Richmond Edison 5, Zanesville W. Muskingum 4

Sugarcreek Garaway 7, Belmont Union Local 3

Region 12

Camden Preble Shawnee 3, Day. Christian 1

Cin. Christian 21, Cin. North College Hill 2, 5 innings

Cin. Country Day 9, Cin. Finneytown 0

Cin. Deer Park 6, Clermont NE 6, suspendedp. (tie)

Germantown Valley View 8, Houston 7, 7 innings

Middletown Madison 12, Cin. Seven Hills 3

New Lebanon Dixie 4, New Paris National Trail 2

Norwood 12, Cin. Gamble Montessori 1, 5 innings

Spring. NE 2, Milton-Union 1

Spring. NW 6, Kettering Alter 2

W. Liberty-Salem 2, Anna 0

Waynesville 12, Cin. Clark Montessori 0, 6 innings

Williamsburg 10, Lees Creek E. Clinton 0, 5 innings

Division IV

Region 13

Cornerstone Christian 4, Andrews Osborne 2

Kinsman Badger 2, Berlin Center Western Reserve 0

Region 15

Bowerston Conotton Valley 10, Shadyside 0, 5 innings

Malvern 16, Beallsville 10

New Matamoras Frontier 2, Hannibal River 0

Newcomerstown 8, Sarasville Shenandoah 4

Strasburg-Franklin 2, Caldwell 1

Toronto 17, Bridgeport 2, 5 innings

Woodsfield Monroe Central 2, Steubenville Cath. Cent. 0

Zanesville Rosecrans 13, Tuscarawas Cent. Cath. 3, 5 innings

Region 16

Ansonia 12, Sidney Fairlawn 0, 5 innings

Bradford 5, N. Lewisburg Triad 0

Covington 4, Jackson Center 2

DeGraff Riverside 5, Botkins 1

Galion Northmor 14, Morral Ridgedale 0, 5 innings

Granville Christian 12, Newark Cath. 0, 5 innings

Groveport Madison Christian 4, Millersport 2

Lancaster Fisher Cath. 4, Delaware Christian 3

Liberty Christian Academy 2, Tree of Life 1

Lockland 14, Cin. Riverview East 4, 5 innings

Mechanicsburg 10, Northside Christian 0, 5 innings

Pitsburg Franklin Monroe 4, Yellow Springs 3

Shekinah Christian 2, Marion Elgin 0

Sidney Lehman 14, Union City Mississinawa Valley 0, 5 innings

Sugar Grove Berne Union 9, Cols. Wellington 6

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