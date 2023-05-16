Monday's Scores

OHSAA Baseball Championships
Division I
Region 2
Ashville Teays Valley 4, Cols. St. Charles 1
Canal Winchester 19, Cols. Independence 0, 5 innings
Chillicothe 6, Groveport-Madison 1
Cols. DeSales 19, Cols. Briggs 0, 5 innings
Cols. Whetstone 11, Cols. Mifflin 0, 5 innings
Dublin Jerome 13, Cols. South 2, 5 innings
Gahanna Lincoln 20, Cols. Northland 0, 5 innings
Hilliard Davidson 12, Galloway Westland 2, 5 innings
Lewis Center Olentangy Orange 19, Cols. West 0, 5 innings
Logan 8, Cols. Franklin Hts. 4
Marysville 12, Dublin Coffman 2, 6 innings
Pataskala Licking Hts. 5, Grove City Central Crossing 3
Pataskala Watkins Memorial 31, Cols. Walnut Ridge 0
Reynoldsburg 1, Westerville S. 0
Sunbury Big Walnut 2, Marion Harding 1
Thomas Worthington 13, Worthington Kilbourne 7
Westerville Central 8, Delaware Hayes 1
Westerville North 6, Hilliard Bradley 3
Region 3
Norwalk 7, Tol. Bowsher 4
Division II
Region 5
Ashtabula Edgewood 9, Warren Howland 2
Canal Fulton Northwest 26, Cle. Glenville 0, 5 innings
Chardon NDCL 20, Youngs. Chaney 2, 5 innings
Copley 5, Cle. VASJ 0
Madison 6, Jefferson Area 5
Medina Buckeye 15, Cle. Cent. Cath. 0, 5 innings
Niles McKinley 11, Chesterland W. Geauga 3
Norton 11, Akr. Springfield 1, 6 innings
Parma Hts. Holy Name 12, SVSM 8
Parma Padua 6, Can. South 1
Ravenna 11, Youngs. East 4
Richfield Revere 6, Pepper Pike Orange 4
Salem 5, Streetsboro 4
Struthers 7, Girard 6
Youngs. Ursuline 11, Painesville Harvey 1, 5 innings
Region 6
Rocky River 6, Oberlin Firelands 3
Sheffield Brookside 10, Cle. Lincoln W. 0, 5 innings
Tallmadge 20, Bedford 1, 5 innings
Region 7
Chillicothe Unioto 10, Bidwell River Valley 0, 6 innings
Circleville 9, Athens 1
East Liverpool 10, Minerva 0, 5 innings
Jackson 8, Gallipolis Gallia 2
Lancaster Fairfield Union 6, New Lexington 2
McConnelsville Morgan 12, Zanesville 2, 5 innings
Philo 5, Byesville Meadowbrook 1
Rayland Buckeye 5, Uhrichsville Claymont 4
Steubenville 11, Lisbon Beaver 0, 5 innings
Thornvillle Sheridan 10, Hillsboro 2
Vincent Warren 4, Waverly 0
Washington C.H. 11, Circleville Logan Elm 0, 5 innings
Washington C.H. Miami Trace 4, Greenfield McClain 3
Division III
Region 9
Ashland Mapleton 5, Massillon Tuslaw 3
Beachwood 6, Lorain Clearview 3
Brooklyn 16, Cle. Bard 0, 5 innings
Burton Berkshire 8, Orwell Grand Valley 1
Columbiana 10, Conneaut 0, 6 innings
Doylestown Chippewa 5, Rootstown 3
E. Palestine 5, Brookfield 2
Hanoverton United 6, Andover Pymatuning Valley 2
LaGrange Keystone 10, Fairview 0
Navarre Fairless 2, Cuyahoga Hts. 1
Newton Falls 10, Mineral Ridge 8
Perry 3, Ravenna SE 0
Warren Champion 12, Atwater Waterloo 2, 5 innings
Wellington 9, Smithville 1
West Salem Northwestern 5, Mogadore 0
Youngs. Mooney 13, Campbell Memorial 1, 5 innings
Region 11
Barnesville 6, Zoarville Tuscarawas Valley 3
Bellaire 8, Coshocton 1
Cadiz Harrison Cent. 1, W. Lafayette Ridgewood 0
Martins Ferry 7, Magnolia Sandy Valley 5
Richmond Edison 5, Zanesville W. Muskingum 4
Sugarcreek Garaway 7, Belmont Union Local 3
Region 12
Camden Preble Shawnee 3, Day. Christian 1
Cin. Christian 21, Cin. North College Hill 2, 5 innings
Cin. Country Day 9, Cin. Finneytown 0
Cin. Deer Park 6, Clermont NE 6, suspendedp. (tie)
Germantown Valley View 8, Houston 7, 7 innings
Middletown Madison 12, Cin. Seven Hills 3
New Lebanon Dixie 4, New Paris National Trail 2
Norwood 12, Cin. Gamble Montessori 1, 5 innings
Spring. NE 2, Milton-Union 1
Spring. NW 6, Kettering Alter 2
W. Liberty-Salem 2, Anna 0
Waynesville 12, Cin. Clark Montessori 0, 6 innings
Williamsburg 10, Lees Creek E. Clinton 0, 5 innings
Division IV
Region 13
Cornerstone Christian 4, Andrews Osborne 2
Kinsman Badger 2, Berlin Center Western Reserve 0
Region 15
Bowerston Conotton Valley 10, Shadyside 0, 5 innings
Malvern 16, Beallsville 10
New Matamoras Frontier 2, Hannibal River 0
Newcomerstown 8, Sarasville Shenandoah 4
Strasburg-Franklin 2, Caldwell 1
Toronto 17, Bridgeport 2, 5 innings
Woodsfield Monroe Central 2, Steubenville Cath. Cent. 0
Zanesville Rosecrans 13, Tuscarawas Cent. Cath. 3, 5 innings
Region 16
Ansonia 12, Sidney Fairlawn 0, 5 innings
Bradford 5, N. Lewisburg Triad 0
Covington 4, Jackson Center 2
DeGraff Riverside 5, Botkins 1
Galion Northmor 14, Morral Ridgedale 0, 5 innings
Granville Christian 12, Newark Cath. 0, 5 innings
Groveport Madison Christian 4, Millersport 2
Lancaster Fisher Cath. 4, Delaware Christian 3
Liberty Christian Academy 2, Tree of Life 1
Lockland 14, Cin. Riverview East 4, 5 innings
Mechanicsburg 10, Northside Christian 0, 5 innings
Pitsburg Franklin Monroe 4, Yellow Springs 3
Shekinah Christian 2, Marion Elgin 0
Sidney Lehman 14, Union City Mississinawa Valley 0, 5 innings
Sugar Grove Berne Union 9, Cols. Wellington 6