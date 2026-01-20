Monday's Scores

By The Associated Press
1 hour ago
BOYS PREP BASKETBALL=

Beechwood, Ky. 70, Cin. Oyler 36

Bishop Ready 67, St Clairsville 59

Caldwell 75, Steubenville Cath. Cent. 24

Cin. Mariemont 80, Yellow Springs 25

Cornerstone Christian 75, Mentor Lake Cath. 66

Covington Catholic, Ky. 60, St. Xavier (OH) 43

Day. Northridge 58, Castalia Margaretta 55

Granville 46, New Carlisle Tecumseh 35

Kettering Fairmont 61, Warrensville Hts. 57

Liberty Twp. Lakota E. 52, Middletown 36

London 60, Lancaster Fairfield Union 47

Maumee 69, Northwood 22

Navarre Fairless 55, E. Can. 51

New Madison Tri-Village 53, Cin. Indian Hill 35

Tol. Rogers 76, Liberty Center 57

Trotwood-Madison 63, Cols. Bishop Watterson 59

W. Chester Lakota W. 61, Hamilton 22

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

