Monday's Scores

news
By The Associated Press
1 hour ago
X

BOYS PREP BASKETBALL=

Bridgeport 55, New Matamoras Frontier 46

Brookfield 64, Garrettsville Garfield 62

Cadiz Harrison Cent. 49, Steubenville Cath. Cent. 38

Chillicothe Unioto 64, Seaman N. Adams 41

Cle. Hts. Lutheran E. 80, Chardon NDCL 53

Cols. Horizon 83, Liberty Christian Academy 43

Conner, Ky. 73, Cin. Elder 56

Defiance 69, Swanton 43

Edon 49, Tol. Christian 22

Gahanna Cols. Academy 38, Cols. Bishop Watterson 36

Galion Northmor 68, Mt Gilead 61

Grand River Academy 93, SPIRE Institute 78

Hannibal River 44, Caldwell 39

Jeromesville Hillsdale 72, Louisville Aquinas 56

Lancaster 65, Whitehall-Yearling 53

Mogadore Field 69, Mogadore 64

Portsmouth 65, Proctorville Fairland 57

Sheffield Brookside 81, Vermilion 74

Thornville Sheridan 56, Philo 45

Tol. St. Francis 74, Tol. Start 65

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

In Other News
1
From the Olympics to the Tri-State, curling sweeps up new fans
2
Construction on Marsh Park multi-use trails will begin this spring
3
Where property tax repeal efforts stand in Butler County
4
Fairfield food bank opens new market-style pantry
5
Juvenile arrested following vehicle strike into home Monday morning