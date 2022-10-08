Friday's Scores

PREP FOOTBALL=
Ansonia 44, Lewisburg Tri-County N. 6
Archbold 42, Swanton 14
Arlington 37, Mt. Blanchard Riverdale 14
Barberton 35, Aurora 14
Barnesville 63, Woodsfield Monroe Cent. 0
Bay Village Bay 35, Fairview 3
Bellbrook 49, Day. Oakwood 0
Bellefontaine 27, Plain City Jonathan Alder 7
Bellville Clear Fork 35, Marion Harding 0
Bishop Fenwick 10, Kettering Alter 0
Bloomdale Elmwood 35, Millbury Lake 7
Brookfield 34, Leavittsburg LaBrae 6
Brookville 49, Middletown Madison Senior 7
Bryan 33, Metamora Evergreen 7
Cambridge 28, Vincent Warren 13
Can. Cent. Cath. 49, E. Liverpool 6
Can. South 49, Massillon Tuslaw 7
Canal Fulton Northwest 28, Wooster Triway 7
Canfield 48, Youngs. East 0
Canfield S. Range 42, Jefferson Area 7
Carey 54, Bucyrus 0
Celina 15, Defiance 7
Centerburg 16, Danville 11
Chardon 55, Madison 0
Cin. Colerain 14, Liberty Twp. Lakota E. 3
Cin. Hills Christian Academy 21, Cin. Summit Country Day 14
Cin. Taft 60, Cin. Aiken 0
Cle. Glenville 39, Cle. E. Tech 0
Cle. Hay 32, Cle. Collinwood 0
Cle. Hts. 50, Maple Hts. 30
Cle. Hts. Lutheran E. 28, Cle. Cent. Cath. 14
Cle. JFK 30, Cle. Lincoln W. 0
Cle. Rhodes 26, Cle. John Marshall 22
Columbus Grove 38, Ada 12
Convoy Crestview 21, Spencerville 7
Creston Norwayne 66, Doylestown Chippewa 0
Dalton 55, Rittman 14
Day. Christian 38, Cin. Hillcrest 0
Day. Northridge 34, Troy Christian 0
DeGraff Riverside 45, Casstown Miami E. 0
Defiance Tinora 27, Paulding 8
Dover 28, Youngs. Boardman 10
Dresden Tri-Valley 28, Philo 6
Dublin Coffman 28, Hilliard Davidson 14
Dublin Jerome 17, Delaware Olentangy Berlin 7
E. Can. 47, Tuscarawas Cent. Cath. 14
Eaton 21, Carlisle 0
Findlay Liberty-Benton 28, Pandora-Gilboa 19
Fredericktown 31, Howard E. Knox 8
Ft. Recovery 33, Rockford Parkway 7
Gahanna Lincoln 33, Westerville Cent. 6
Garfield Hts. 36, E. Cle. Shaw 14
Gates Mills Hawken 48, Beachwood 14
Genoa Area 28, Tontogany Otsego 26
Gibsonburg 29, Castalia Margaretta 26
Gnadenhutten Indian Valley 27, W. Lafayette Ridgewood 13
Granville 37, Zanesville 7
Grove City Cent. Crossing 21, Newark 7
Grove City Christian 55, Millersport 6
Hanoverton United 41, Wellsville 8
Harrod Allen E. 30, Bluffton 14
Haviland Wayne Trace 28, Sherwood Fairview 6
Heath 54, Johnstown Northridge 0
Hilliard Darby 42, Lewis Center Olentangy 21
Independence 35, Wickliffe 6
Jamestown Greeneview 41, Cedarville 7
Jeromesville Hillsdale 36, Apple Creek Waynedale 0
Kansas Lakota 41, Fremont St. Joseph 7
Kirtland 35, Ashtabula Lakeside 8
Lakeside Danbury 38, Sandusky St. Mary 16
Liberty Center 43, Hamler Patrick Henry 6
Lisbon David Anderson 41, Leetonia 6
London 34, Spring. Kenton Ridge 0
Lore City Buckeye Trail 43, Strasburg-Franklin 6
Loudonville 44, Cardington-Lincoln 12
Loveland 29, Morrow Little Miami 7
Lucas 49, Cols. Linden-McKinley 12
Magnolia Sandy Valley 29, Uhrichsville Claymont 26
Mansfield Madison 35, Mt. Vernon 0
Mansfield Sr. 31, Wooster 11
Maria Stein Marion Local 48, Anna 0
Mayfield 40, Eastlake North 21
McComb 52, Cory-Rawson 7
McDermott Scioto NW 28, Franklin Furnace Green 19
McGuffey Upper Scioto Valley 56, Morral Ridgedale 6
Mechanicsburg 27, Milford Center Fairbanks 14
Medina 42, Brunswick 21
Milton-Union 47, Tipp City Bethel 6
Mineral Ridge 48, Sebring McKinley 14
Minford 38, Oak Hill 10
Mogadore 47, Ravenna SE 6
Monroe 34, Waynesville 7
Mt. Gilead 36, Galion Northmor 9
Mt. Orab Western Brown 52, Goshen 7
N. Jackson Jackson-Milton 7, Atwater Waterloo 0
N. Robinson Col. Crawford 49, Bucyrus Wynford 7
Navarre Fairless 40, Akr. Manchester 14
New Albany 49, Galloway Westland 14
New Carlisle Tecumseh 21, Spring. Shawnee 17
New Middletown Spring. 21, Berlin Center Western Reserve 0
New Philadelphia 10, Lexington 7
Oak Harbor 28, Milan Edison 14
Oberlin Firelands 48, Sheffield Brookside 7
Olmsted Falls 47, Amherst Steele 14
Perrysburg 56, Sylvania Northview 10
Piketon 52, Frankfort Adena 19
Poland Seminary 9, Cortland Lakeview 0
Port Clinton 68, Willard 13
Portsmouth 34, Proctorville Fairland 0
Powell Olentangy Liberty 28, Hilliard Bradley 14
Reedsville Eastern 21, Crown City S. Gallia 0
Reynoldsburg 34, Lancaster 7
Richmond Edison 49, Cadiz Harrison Cent. 14
Rocky River Lutheran W. 14, Cuyahoga Hts. 8
Sandusky Perkins 21, Norwalk 19
Sidney 28, Fairborn 21
Springboro 41, Clayton Northmont 17
Springfield 38, Centerville 10
St. Bernard Roger Bacon 34, Cin. Purcell Marian 7
St. Clairsville 20, Belmont Union Local 13
St. Marys Memorial 35, Elida 3
Steubenville 32, Taylor Allderdice, Pa. 6
Steubenville Cath. Cent. 15, Bridgeport 14
Strongsville 30, Euclid 0
Struthers 27, Niles McKinley 13
Sugarcreek Garaway 49, Zoarville Tuscarawas Valley 0
Sullivan Black River 28, LaGrange Keystone 22
Tiffin Calvert 55, Rayland Buckeye 7
Tiffin Columbian 33, Bellevue 28
Tol. Christian 43, Holgate 6
Tol. Ottawa Hills 60, Montpelier 14
Tol. Start 34, Tol. Waite 12
Twinsburg 27, Brecksville-Broadview Hts. 13
Van Buren 63, N. Baltimore 8
W. Alexandria Twin Valley S. 46, Batavia Clermont NE 7
Wapakoneta 48, Lima Bath 0
Warren JFK def. Louisville Aquinas, forfeit
Wauseon 7, Delta 3
Waynesfield-Goshen 47, Lima Perry 0
Wheelersburg 49, Waverly 14
Whitehouse Anthony Wayne 28, Napoleon 0
Williamsburg 48, Lees Creek E. Clinton 22
Worthington Christian 42, Sugar Grove Berne Union 0
Youngs. Chaney High School 42, Warren Howland 0
Youngs. Ursuline 40, Cle. VASJ 0
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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/