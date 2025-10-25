Friday's Scores

PREP FOOTBALL=
Akr. Hoban 24, St. Edward (OH) 14
Anna 35, Rockford Parkway 0
Ansonia 66, Union City Mississinawa Valley 29
Avon 47, Elyria 7
Barnesville 34, Belmont Union Local 0
Bascom Hopewell-Loudon 32, Elmore Woodmore 6
Batavia Clermont NE 61, Lees Creek E. Clinton 6
Bellbrook 19, Hamilton Ross 0
Bellefontaine Benjamin Logan 40, Spring. Shawnee 13
Bellevue 16, Vermilion 6
Beloit W. Branch 27, Salem 13
Beverly Ft. Frye 46, Point Pleasant, W.Va. 14
Bidwell River Valley 29, Fayetteville-Perry 12
Bowerston Conotton Valley 66, Vienna Mathews 35
Brookville 28, Franklin 7
Cadiz Harrison Cent. 41, Rayland Buckeye 14
Camden Preble Shawnee 42, New Paris National Trail 0
Cameron, W.Va. 53, Bridgeport 6
Can. Cent. Cath. 54, Louisville Aquinas 0
Canal Winchester 28, Groveport-Madison 21
Carey 71, Bucyrus 0
Carrollton 38, Minerva 14
Casstown Miami E. 14, DeGraff Riverside 10
Castalia Margaretta 9, Gibsonburg 6
Cedarville 43, S. Charleston SE 3
Celina 17, Defiance 14
Centerburg 34, Fredericktown 0
Chesterland W. Geauga 47, Orange 15
Chillicothe Zane Trace 39, Frankfort Adena 8
Cin. Country Day 51, Cin. Clark Montessori 20
Cin. Elder 35, Warren De La Salle, Mich. 7
Cin. Indian Hill 37, Reading 0
Cin. La Salle 54, Cin. Mt Healthy 7
Cin. McNicholas 17, Hamilton Badin 10
Cin. Moeller 56, Muskegon, Mich. 13
Cin. Withrow 48, Cin. Western Hills 0
Circleville 26, Bloom-Carroll 7
Clarksville Clinton-Massie 56, Batavia 14
Clyde 34, Norwalk 3
Collins Western Reserve 47, New London 0
Cols. Bishop Watterson 65, Cols. St. Charles 7
Cols. DeSales 23, Bishop Hartley 21
Cols. Grandview Hts. 56, Cols. Mifflin 0
Cols. Marion-Franklin 20, Columbus South 7
Columbia Station Columbia 42, Oberlin Firelands 15
Day. Oakwood 49, Middletown Madison 14
Delta 49, Bryan 7
Dover 35, New Philadelphia 28
Dresden Tri-Valley 42, New Concord John Glenn 7
E. Can. 7, Malvern 6
Eastlake North 19, Mayfield 14
Fairfield 17, Cin. Oak Hills 0
Fairport Harbor Harding 42, Windham 6
Fitch 35, Warren Harding 0
Fremont St. Joseph 34, Oregon Stritch 14
Galion Northmor 41, Loudonville 19
Genoa 35, Millbury Lake 20
Germantown Valley View 48, Waynesville 0
Greenwich S. Cent. 20, Plymouth 6
Hamilton 23, Cin. Colerain 10
Hanoverton United 55, Salineville Southern 15
Hilliard Bradley 29, Dublin Coffman 3
Jackson 35, Chillicothe 0
Johnstown 52, Newark Cath. 7
Kettering Alter 42, Day. Chaminade Julienne 0
Kettering Fairmont 14, Beavercreek 7
Kirtland 42, Rootstown 7
Lewistown Indian Lake 49, Spring. NW 6
Liberty Center 33, Archbold 14
Lima Cent. Cath. 21, Convoy Crestview 13
London 30, Spring. Kenton Ridge 0
Lorain Clearview 20, LaGrange Keystone 19
Louisville 50, Wooster 7
Lucas 37, Crestline 0
Lucasville Valley 49, Minford 0
Madison 47, Conneaut 7
Mansfield Madison 21, Mansfield 7
Maria Stein Marion Local 7, Coldwater 6
Marietta 42, Vincent Warren 14
Marion Elgin 30, Dola Hardin Northern 8
Marion Pleasant 21, Sparta Highland 7
Martins Ferry 40, Bellaire 12
Marysville 35, Hilliard Darby 14
Mason 48, Cin. Sycamore 6
McComb 51, Bloomdale Elmwood 0
McDermott Scioto NW 20, Oak Hill 0
Mechanicsburg 49, W. Liberty-Salem 7
Medina Highland 62, Cuyahoga Falls 0
Middletown 14, Cin. Princeton 6
Milan Edison 24, Huron 21
Mogadore 42, Richmond Hts. 22
Monroeville 33, Norwalk St Paul 28
Morral Ridgedale 49, Lima Perry 0
Morrow Little Miami 42, Cin. West Clermont 0
Mt Gilead 42, Cardington-Lincoln 14
N. Robinson Col. Crawford 50, Bucyrus Wynford 14
Napoleon 49, Tol. Waite 0
Nelsonville-York 27, Athens 12
New Bremen 42, Delphos St John's 7
New Franklin Manchester 21, Canal Fulton Northwest 7
New Lebanon Dixie 48, Bradford 6
Newark 17, Lancaster 16
Newcomerstown 50, Lore City Buckeye Trail 6
Oregon Clay 48, Sylvania Northview 7
Painesville Harvey 60, Rocky River Lutheran W. 22
Pandora-Gilboa 43, Mt. Blanchard Riverdale 7
Perry 55, Gates Mills Hawken 10
Pickerington North 35, Gahanna Lincoln 0
Piqua 28, Sidney 20
Plain City Jonathan Alder 42, Bellefontaine 7
Port Clinton 42, Sandusky 8
Portsmouth Notre Dame 34, Portsmouth Sciotoville 0
Sandusky Perkins 43, Tiffin Columbian 14
Shelby 37, Marion Harding High School 6
Sherwood Fairview 70, Hicksville 22
Smithville 38, Doylestown Chippewa 0
Spring. Greenon 42, London Madison-Plains 12
Spring. NE 42, N. Lewisburg Triad 0
Springfield 56, Clayton Northmont 7
St Marys 29, Elida 7
St. Henry (OH) 26, Versailles 20
Steubenville 38, Wheeling Park, W.Va. 7
Strasburg 51, Tuscarawas Cent. Cath. 0
Streetsboro 35, Lodi Cloverleaf 7
Strongsville 24, Brunswick 7
Sugarcreek Garaway 14, W. Lafayette Ridgewood 0
Sunbury Big Walnut 56, Galloway Westland 0
Tol. St. Francis 44, Riverview, Mich. 6
Tontogany Otsego 42, Fostoria 0
Toronto 54, Brownsville, Pa. 22
Troy 40, Greenville 6
Upper Sandusky 41, New Washington Buckeye Cent. 6
Urbana 30, New Carlisle Tecumseh 28
W. Jefferson 49, Milford Center Fairbanks 6
Wadsworth 50, Solon 21
Wauseon 56, Swanton 0
Westerville N. 16, Dublin Scioto 7
Westerville S. 21, Worthington Kilbourne 19
Wheelersburg 49, Portsmouth W. 12
Whiteford, Mich. 62, Tol. Ottawa Hills 8
Whitehouse Anthony Wayne 20, Findlay 19
Wickliffe 31, Mantua Crestwood 14
Woodsfield Monroe Cent. 54, Shadyside 0
Youngs. Boardman 22, Canfield 21
Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/