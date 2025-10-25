Friday's Scores

By The Associated Press
1 hour ago
PREP FOOTBALL=

Akr. Hoban 24, St. Edward (OH) 14

Anna 35, Rockford Parkway 0

Ansonia 66, Union City Mississinawa Valley 29

Avon 47, Elyria 7

Barnesville 34, Belmont Union Local 0

Bascom Hopewell-Loudon 32, Elmore Woodmore 6

Batavia Clermont NE 61, Lees Creek E. Clinton 6

Bellbrook 19, Hamilton Ross 0

Bellefontaine Benjamin Logan 40, Spring. Shawnee 13

Bellevue 16, Vermilion 6

Beloit W. Branch 27, Salem 13

Beverly Ft. Frye 46, Point Pleasant, W.Va. 14

Bidwell River Valley 29, Fayetteville-Perry 12

Bowerston Conotton Valley 66, Vienna Mathews 35

Brookville 28, Franklin 7

Cadiz Harrison Cent. 41, Rayland Buckeye 14

Camden Preble Shawnee 42, New Paris National Trail 0

Cameron, W.Va. 53, Bridgeport 6

Can. Cent. Cath. 54, Louisville Aquinas 0

Canal Winchester 28, Groveport-Madison 21

Carey 71, Bucyrus 0

Carrollton 38, Minerva 14

Casstown Miami E. 14, DeGraff Riverside 10

Castalia Margaretta 9, Gibsonburg 6

Cedarville 43, S. Charleston SE 3

Celina 17, Defiance 14

Centerburg 34, Fredericktown 0

Chesterland W. Geauga 47, Orange 15

Chillicothe Zane Trace 39, Frankfort Adena 8

Cin. Country Day 51, Cin. Clark Montessori 20

Cin. Elder 35, Warren De La Salle, Mich. 7

Cin. Indian Hill 37, Reading 0

Cin. La Salle 54, Cin. Mt Healthy 7

Cin. McNicholas 17, Hamilton Badin 10

Cin. Moeller 56, Muskegon, Mich. 13

Cin. Withrow 48, Cin. Western Hills 0

Circleville 26, Bloom-Carroll 7

Clarksville Clinton-Massie 56, Batavia 14

Clyde 34, Norwalk 3

Collins Western Reserve 47, New London 0

Cols. Bishop Watterson 65, Cols. St. Charles 7

Cols. DeSales 23, Bishop Hartley 21

Cols. Grandview Hts. 56, Cols. Mifflin 0

Cols. Marion-Franklin 20, Columbus South 7

Columbia Station Columbia 42, Oberlin Firelands 15

Day. Oakwood 49, Middletown Madison 14

Delta 49, Bryan 7

Dover 35, New Philadelphia 28

Dresden Tri-Valley 42, New Concord John Glenn 7

E. Can. 7, Malvern 6

Eastlake North 19, Mayfield 14

Fairfield 17, Cin. Oak Hills 0

Fairport Harbor Harding 42, Windham 6

Fitch 35, Warren Harding 0

Fremont St. Joseph 34, Oregon Stritch 14

Galion Northmor 41, Loudonville 19

Genoa 35, Millbury Lake 20

Germantown Valley View 48, Waynesville 0

Greenwich S. Cent. 20, Plymouth 6

Hamilton 23, Cin. Colerain 10

Hanoverton United 55, Salineville Southern 15

Hilliard Bradley 29, Dublin Coffman 3

Jackson 35, Chillicothe 0

Johnstown 52, Newark Cath. 7

Kettering Alter 42, Day. Chaminade Julienne 0

Kettering Fairmont 14, Beavercreek 7

Kirtland 42, Rootstown 7

Lewistown Indian Lake 49, Spring. NW 6

Liberty Center 33, Archbold 14

Lima Cent. Cath. 21, Convoy Crestview 13

London 30, Spring. Kenton Ridge 0

Lorain Clearview 20, LaGrange Keystone 19

Louisville 50, Wooster 7

Lucas 37, Crestline 0

Lucasville Valley 49, Minford 0

Madison 47, Conneaut 7

Mansfield Madison 21, Mansfield 7

Maria Stein Marion Local 7, Coldwater 6

Marietta 42, Vincent Warren 14

Marion Elgin 30, Dola Hardin Northern 8

Marion Pleasant 21, Sparta Highland 7

Martins Ferry 40, Bellaire 12

Marysville 35, Hilliard Darby 14

Mason 48, Cin. Sycamore 6

McComb 51, Bloomdale Elmwood 0

McDermott Scioto NW 20, Oak Hill 0

Mechanicsburg 49, W. Liberty-Salem 7

Medina Highland 62, Cuyahoga Falls 0

Middletown 14, Cin. Princeton 6

Milan Edison 24, Huron 21

Mogadore 42, Richmond Hts. 22

Monroeville 33, Norwalk St Paul 28

Morral Ridgedale 49, Lima Perry 0

Morrow Little Miami 42, Cin. West Clermont 0

Mt Gilead 42, Cardington-Lincoln 14

N. Robinson Col. Crawford 50, Bucyrus Wynford 14

Napoleon 49, Tol. Waite 0

Nelsonville-York 27, Athens 12

New Bremen 42, Delphos St John's 7

New Franklin Manchester 21, Canal Fulton Northwest 7

New Lebanon Dixie 48, Bradford 6

Newark 17, Lancaster 16

Newcomerstown 50, Lore City Buckeye Trail 6

Oregon Clay 48, Sylvania Northview 7

Painesville Harvey 60, Rocky River Lutheran W. 22

Pandora-Gilboa 43, Mt. Blanchard Riverdale 7

Perry 55, Gates Mills Hawken 10

Pickerington North 35, Gahanna Lincoln 0

Piqua 28, Sidney 20

Plain City Jonathan Alder 42, Bellefontaine 7

Port Clinton 42, Sandusky 8

Portsmouth Notre Dame 34, Portsmouth Sciotoville 0

Sandusky Perkins 43, Tiffin Columbian 14

Shelby 37, Marion Harding High School 6

Sherwood Fairview 70, Hicksville 22

Smithville 38, Doylestown Chippewa 0

Spring. Greenon 42, London Madison-Plains 12

Spring. NE 42, N. Lewisburg Triad 0

Springfield 56, Clayton Northmont 7

St Marys 29, Elida 7

St. Henry (OH) 26, Versailles 20

Steubenville 38, Wheeling Park, W.Va. 7

Strasburg 51, Tuscarawas Cent. Cath. 0

Streetsboro 35, Lodi Cloverleaf 7

Strongsville 24, Brunswick 7

Sugarcreek Garaway 14, W. Lafayette Ridgewood 0

Sunbury Big Walnut 56, Galloway Westland 0

Tol. St. Francis 44, Riverview, Mich. 6

Tontogany Otsego 42, Fostoria 0

Toronto 54, Brownsville, Pa. 22

Troy 40, Greenville 6

Upper Sandusky 41, New Washington Buckeye Cent. 6

Urbana 30, New Carlisle Tecumseh 28

W. Jefferson 49, Milford Center Fairbanks 6

Wadsworth 50, Solon 21

Wauseon 56, Swanton 0

Westerville N. 16, Dublin Scioto 7

Westerville S. 21, Worthington Kilbourne 19

Wheelersburg 49, Portsmouth W. 12

Whiteford, Mich. 62, Tol. Ottawa Hills 8

Whitehouse Anthony Wayne 20, Findlay 19

Wickliffe 31, Mantua Crestwood 14

Woodsfield Monroe Cent. 54, Shadyside 0

Youngs. Boardman 22, Canfield 21

___

Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

