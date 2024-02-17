Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Hoban 65, Gates Mills Gilmour 55
Alliance Marlington 60, Akr. Garfield 50
Ansonia 69, Lewisburg Tri-County N. 58
Arcanum 53, Newton Local 40
Archbold 65, Wauseon 48
Arlington 76, Arcadia 47
Ashland 61, Millersburg W. Holmes 28
Bascom Hopewell-Loudon 63, Elmore Woodmore 39
Bay Village Bay 74, Elyria Cath. 62
Beaver Eastern 63, Oak Hill 53
Belmont Union Local 75, Lore City Buckeye Trail 70, 2OT
Beloit W. Branch 65, Girard 40
Blanchester 66, Bethel-Tate 61
Bloomdale Elmwood 62, Vanlue 44
Bluffton 69, Harrod Allen E. 47
Botkins 52, Anna 37
Brookville 81, Milton-Union 54
Brunswick 66, Medina 52
Burton Berkshire 41, Cortland Lakeview 36
Camden Preble Shawnee 49, New Madison Tri-Village 35
Can. Glenoak 61, Green 54
Canfield 63, Alliance 50
Carey 73, Bucyrus 52
Chillicothe Unioto 45, Piketon 40
Cin. Moeller 72, Cin. La Salle 48
Cin. St. Xavier 39, Cin. Elder 36
Cin. Sycamore 45, Liberty Twp. Lakota E. 40
Cin. Wyoming 44, Cin. Madeira 23
Clyde 73, Tiffin Columbian 64
Columbia Station Columbia 57, Oberlin 36
Columbiana 56, Berlin Center Western Reserve 37
Columbiana Crestview 60, N. Jackson Jackson-Milton 51
Convoy Crestview 63, Van Wert Lincolnview 43
Cornerstone Christian 58, Andrews Osborne Academy 43
Cortland Maplewood 61, Mineral Ridge 57
Cory-Rawson 51, Lima Temple Christian 48
Creston Norwayne 56, Apple Creek Waynedale 49
Crooksville 53, Byesville Meadowbrook 49
Crown City S. Gallia 67, Willow Wood Symmes Valley 55
Cuyahoga Hts. 62, Chagrin Falls 34
Danville 53, Liberty Christian Academy 41
Day. Christian 52, Day. Miami Valley 44
Delaware Hayes 75, Cols. Franklin Hts. 21
Delphos St John's 60, Coldwater 57
Dover 60, Zoarville Tuscarawas Valley 37
Doylestown Chippewa 59, Rittman 43
Dresden Tri-Valley 68, Thornville Sheridan 48
East 73, Lowellville 46
Edgerton 55, Hicksville 38
Edon 57, Holgate 45
Elida 52, Van Wert 46
Elyria 57, Grafton Midview 51, 2OT
Findlay 51, Napoleon 36
Findlay Liberty-Benton 54, Van Buren 43
Frankfort Adena 59, Williamsport Westfall 47
Ft. Recovery 39, New Knoxville 34
Genoa 55, Millbury Lake 45
Gibsonburg 78, Lakeside Danbury 45
Grand River Academy 71, Cle. St. Martin De Porres 38
Granville 54, Zanesville 48
Hamilton 56, W. Chester Lakota W. 45
Hamler Patrick Henry 47, Delta 28
Haviland Wayne Trace 44, Paulding 33
Heartland Christian 66, Minerva 54
Hilliard Bradley 62, Dublin Coffman 50
Hunting Valley University 60, Gates Mills Hawken 55
Ironton 72, Huntington Expression, W.Va. 67
Ironton St. Joseph 47, Franklin Furnace Green 41
Jackson Center 53, Houston 26
Jefferson Area 87, Kinsman Badger 54
Johnstown 63, Newark Cath. 33
Kalida 49, Continental 27
Kettering Alter 52, Hamilton Badin 36
Kettering Fairmont 55, Beavercreek 49
Lancaster Fisher Cath. 52, Millersport 40
Leavittsburg LaBrae 55, New Middletown Spring. 27
Legacy Christian 47, Yellow Springs 27
Lewis Center Olentangy 54, Marysville 44
Lewistown Indian Lake 73, Richwood N. Union 62
Lexington 61, Mt. Vernon 58
Liberty Center 43, Metamora Evergreen 40
Lima Cent. Cath. 63, Ottoville 46
Lima Shawnee 76, Kenton 48
Lodi Cloverleaf 67, Akr. Springfield 48
Macedonia Nordonia 51, Twinsburg 48
Madison 58, Kirtland 53
Mansfield Christian 73, Kidron Cent. Christian 58
Mantua Crestwood 63, Atwater Waterloo 45
Maria Stein Marion Local 56, Versailles 43
Massillon Jackson 79, Can. McKinley 57
Mayfield 61, Painesville Riverside 57
McArthur Vinton County 68, Wellston 40
McDermott Scioto NW 75, Latham Western 31
McGuffey Upper Scioto Valley 68, N. Baltimore 48
Medina Buckeye 54, Parma Hts. Valley Forge 46
Medina Highland 55, Barberton 51
Mentor 79, Shaker Hts. 44
Milan Edison 62, Port Clinton 49
Minford 63, Waverly 44
Minster 46, New Bremen 44
Mogadore 63, Rootstown 46
Montpelier 52, Gorham Fayette 42
Mt. Blanchard Riverdale 66, McComb 48
N. Can. Hoover 54, Massillon Perry 41
N. Ridgeville 68, Avon Lake 38
N. Robinson Col. Crawford 48, Bucyrus Wynford 42
N. Royalton 59, Solon 51
Nelsonville-York 44, Athens 28
New Albany 44, Westerville Cent. 41
New Lebanon Dixie 76, Union City Mississinawa Valley 42
New Philadelphia 41, Wooster 31
Newark 64, Lancaster 33
Newark Licking Valley 63, Centerburg 50
Newton Falls 61, Windham 24
Norwalk St Paul 54, Monroeville 34
Oak Harbor 61, Maumee 22
Oberlin Firelands 65, LaGrange Keystone 53
Olmsted Falls 65, Berea-Midpark 60
Ottawa-Glandorf 59, Defiance 36
Parma Hts. Holy Name 59, Lakewood 54
Perrysburg 70, Oregon Clay 49
Philo 62, Warsaw River View 43
Pickerington N. 68, Gahanna Lincoln 36
Pitsburg Franklin-Monroe 65, New Paris National Trail 53
Poland Seminary 41, Youngs. Boardman 34
Racine Southern 53, Reedsville Eastern 34
Reynoldsburg 70, Pickerington Cent. 57
Richfield Revere 73, Tallmadge 45
Richmond Hts. 66, Lakewood St Edward 50
Russia 68, Ft. Loramie 31
Salem 73, Hanoverton United 25
Sandusky 62, Bellevue 47
Sandusky Perkins 56, Norwalk 47
Sheffield Brookside 80, Sullivan Black River 51
Shekinah Christian 63, Mechanicsburg 56
Shelby 63, Marion Pleasant 40
Sidney 63, Greenville 48
Southeastern 69, Bainbridge Paint Valley 51
Spencer 72, St. Patrick, Ky. 46
Spencerville 60, Ada 16
St Henry 57, Rockford Parkway 50
St Marys 65, Lima Bath 56, 2OT
St. Henry, Ky. 64, Cincinnati Home School 44
Stewart Federal Hocking 83, Glouster Trimble 52
Stow-Munroe Falls 74, Brecksville-Broadview Hts. 70
Streetsboro 68, Akr. Coventry 43
Sugarcreek Garaway 38, Navarre Fairless 23
Swanton 48, Bryan 42
Sycamore Mohawk 34, Attica Seneca E. 29
Sylvania Northview 47, Sylvania Southview 46
Tipp City Tippecanoe 61, Vandalia Butler 38
Tol. Christian 72, Northwood 52
Tol. Emmanuel Baptist 60, Tol. Maumee Valley 56
Tol. Ottawa Hills 65, Oregon Stritch 55
Tol. Whitmer 67, Bowling Green 54
Upper Sandusky 66, New Washington Buckeye Cent. 25
Urbana 61, Plain City Jonathan Alder 52
Vermilion 70, Huron 43
Vienna Mathews 64, Brookfield 58
Wapakoneta 36, Celina 25
Warren Harding 51, Austintown-Fitch 41
Warren Howland 70, Niles McKinley 38
Warren JFK 67, Ravenna SE 23
Waynesfield-Goshen 66, Mt. Victory Ridgemont 59
Wellington 57, Lorain Clearview 56, 2OT
Westerville N. 82, Dublin Scioto 49
Westerville S. 63, Worthington Kilbourne 40
Westlake 75, N. Olmsted 53
Wheelersburg 62, Portsmouth W. 50
Wickliffe 83, Conneaut 67
Willard 77, Castalia Margaretta 39
Wilmington 52, New Richmond 47
Worthington Christian 47, Gahanna Cols. Academy 35
Youngs. Mooney 75, Hubbard 31
Youngs. Ursuline 81, Bristol 30
Youngs. Valley Christian 67, Wellsville 28
Zanesville Rosecrans 65, Cols. Wellington 50
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