Friday's Scores

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By The Associated Press
Updated 5 minutes ago
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BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Hoban 65, Gates Mills Gilmour 55

Alliance Marlington 60, Akr. Garfield 50

Ansonia 69, Lewisburg Tri-County N. 58

Arcanum 53, Newton Local 40

Archbold 65, Wauseon 48

Arlington 76, Arcadia 47

Ashland 61, Millersburg W. Holmes 28

Bascom Hopewell-Loudon 63, Elmore Woodmore 39

Bay Village Bay 74, Elyria Cath. 62

Beaver Eastern 63, Oak Hill 53

Belmont Union Local 75, Lore City Buckeye Trail 70, 2OT

Beloit W. Branch 65, Girard 40

Blanchester 66, Bethel-Tate 61

Bloomdale Elmwood 62, Vanlue 44

Bluffton 69, Harrod Allen E. 47

Botkins 52, Anna 37

Brookville 81, Milton-Union 54

Brunswick 66, Medina 52

Burton Berkshire 41, Cortland Lakeview 36

Camden Preble Shawnee 49, New Madison Tri-Village 35

Can. Glenoak 61, Green 54

Canfield 63, Alliance 50

Carey 73, Bucyrus 52

Chillicothe Unioto 45, Piketon 40

Cin. Moeller 72, Cin. La Salle 48

Cin. St. Xavier 39, Cin. Elder 36

Cin. Sycamore 45, Liberty Twp. Lakota E. 40

Cin. Wyoming 44, Cin. Madeira 23

Clyde 73, Tiffin Columbian 64

Columbia Station Columbia 57, Oberlin 36

Columbiana 56, Berlin Center Western Reserve 37

Columbiana Crestview 60, N. Jackson Jackson-Milton 51

Convoy Crestview 63, Van Wert Lincolnview 43

Cornerstone Christian 58, Andrews Osborne Academy 43

Cortland Maplewood 61, Mineral Ridge 57

Cory-Rawson 51, Lima Temple Christian 48

Creston Norwayne 56, Apple Creek Waynedale 49

Crooksville 53, Byesville Meadowbrook 49

Crown City S. Gallia 67, Willow Wood Symmes Valley 55

Cuyahoga Hts. 62, Chagrin Falls 34

Danville 53, Liberty Christian Academy 41

Day. Christian 52, Day. Miami Valley 44

Delaware Hayes 75, Cols. Franklin Hts. 21

Delphos St John's 60, Coldwater 57

Dover 60, Zoarville Tuscarawas Valley 37

Doylestown Chippewa 59, Rittman 43

Dresden Tri-Valley 68, Thornville Sheridan 48

East 73, Lowellville 46

Edgerton 55, Hicksville 38

Edon 57, Holgate 45

Elida 52, Van Wert 46

Elyria 57, Grafton Midview 51, 2OT

Findlay 51, Napoleon 36

Findlay Liberty-Benton 54, Van Buren 43

Frankfort Adena 59, Williamsport Westfall 47

Ft. Recovery 39, New Knoxville 34

Genoa 55, Millbury Lake 45

Gibsonburg 78, Lakeside Danbury 45

Grand River Academy 71, Cle. St. Martin De Porres 38

Granville 54, Zanesville 48

Hamilton 56, W. Chester Lakota W. 45

Hamler Patrick Henry 47, Delta 28

Haviland Wayne Trace 44, Paulding 33

Heartland Christian 66, Minerva 54

Hilliard Bradley 62, Dublin Coffman 50

Hunting Valley University 60, Gates Mills Hawken 55

Ironton 72, Huntington Expression, W.Va. 67

Ironton St. Joseph 47, Franklin Furnace Green 41

Jackson Center 53, Houston 26

Jefferson Area 87, Kinsman Badger 54

Johnstown 63, Newark Cath. 33

Kalida 49, Continental 27

Kettering Alter 52, Hamilton Badin 36

Kettering Fairmont 55, Beavercreek 49

Lancaster Fisher Cath. 52, Millersport 40

Leavittsburg LaBrae 55, New Middletown Spring. 27

Legacy Christian 47, Yellow Springs 27

Lewis Center Olentangy 54, Marysville 44

Lewistown Indian Lake 73, Richwood N. Union 62

Lexington 61, Mt. Vernon 58

Liberty Center 43, Metamora Evergreen 40

Lima Cent. Cath. 63, Ottoville 46

Lima Shawnee 76, Kenton 48

Lodi Cloverleaf 67, Akr. Springfield 48

Macedonia Nordonia 51, Twinsburg 48

Madison 58, Kirtland 53

Mansfield Christian 73, Kidron Cent. Christian 58

Mantua Crestwood 63, Atwater Waterloo 45

Maria Stein Marion Local 56, Versailles 43

Massillon Jackson 79, Can. McKinley 57

Mayfield 61, Painesville Riverside 57

McArthur Vinton County 68, Wellston 40

McDermott Scioto NW 75, Latham Western 31

McGuffey Upper Scioto Valley 68, N. Baltimore 48

Medina Buckeye 54, Parma Hts. Valley Forge 46

Medina Highland 55, Barberton 51

Mentor 79, Shaker Hts. 44

Milan Edison 62, Port Clinton 49

Minford 63, Waverly 44

Minster 46, New Bremen 44

Mogadore 63, Rootstown 46

Montpelier 52, Gorham Fayette 42

Mt. Blanchard Riverdale 66, McComb 48

N. Can. Hoover 54, Massillon Perry 41

N. Ridgeville 68, Avon Lake 38

N. Robinson Col. Crawford 48, Bucyrus Wynford 42

N. Royalton 59, Solon 51

Nelsonville-York 44, Athens 28

New Albany 44, Westerville Cent. 41

New Lebanon Dixie 76, Union City Mississinawa Valley 42

New Philadelphia 41, Wooster 31

Newark 64, Lancaster 33

Newark Licking Valley 63, Centerburg 50

Newton Falls 61, Windham 24

Norwalk St Paul 54, Monroeville 34

Oak Harbor 61, Maumee 22

Oberlin Firelands 65, LaGrange Keystone 53

Olmsted Falls 65, Berea-Midpark 60

Ottawa-Glandorf 59, Defiance 36

Parma Hts. Holy Name 59, Lakewood 54

Perrysburg 70, Oregon Clay 49

Philo 62, Warsaw River View 43

Pickerington N. 68, Gahanna Lincoln 36

Pitsburg Franklin-Monroe 65, New Paris National Trail 53

Poland Seminary 41, Youngs. Boardman 34

Racine Southern 53, Reedsville Eastern 34

Reynoldsburg 70, Pickerington Cent. 57

Richfield Revere 73, Tallmadge 45

Richmond Hts. 66, Lakewood St Edward 50

Russia 68, Ft. Loramie 31

Salem 73, Hanoverton United 25

Sandusky 62, Bellevue 47

Sandusky Perkins 56, Norwalk 47

Sheffield Brookside 80, Sullivan Black River 51

Shekinah Christian 63, Mechanicsburg 56

Shelby 63, Marion Pleasant 40

Sidney 63, Greenville 48

Southeastern 69, Bainbridge Paint Valley 51

Spencer 72, St. Patrick, Ky. 46

Spencerville 60, Ada 16

St Henry 57, Rockford Parkway 50

St Marys 65, Lima Bath 56, 2OT

St. Henry, Ky. 64, Cincinnati Home School 44

Stewart Federal Hocking 83, Glouster Trimble 52

Stow-Munroe Falls 74, Brecksville-Broadview Hts. 70

Streetsboro 68, Akr. Coventry 43

Sugarcreek Garaway 38, Navarre Fairless 23

Swanton 48, Bryan 42

Sycamore Mohawk 34, Attica Seneca E. 29

Sylvania Northview 47, Sylvania Southview 46

Tipp City Tippecanoe 61, Vandalia Butler 38

Tol. Christian 72, Northwood 52

Tol. Emmanuel Baptist 60, Tol. Maumee Valley 56

Tol. Ottawa Hills 65, Oregon Stritch 55

Tol. Whitmer 67, Bowling Green 54

Upper Sandusky 66, New Washington Buckeye Cent. 25

Urbana 61, Plain City Jonathan Alder 52

Vermilion 70, Huron 43

Vienna Mathews 64, Brookfield 58

Wapakoneta 36, Celina 25

Warren Harding 51, Austintown-Fitch 41

Warren Howland 70, Niles McKinley 38

Warren JFK 67, Ravenna SE 23

Waynesfield-Goshen 66, Mt. Victory Ridgemont 59

Wellington 57, Lorain Clearview 56, 2OT

Westerville N. 82, Dublin Scioto 49

Westerville S. 63, Worthington Kilbourne 40

Westlake 75, N. Olmsted 53

Wheelersburg 62, Portsmouth W. 50

Wickliffe 83, Conneaut 67

Willard 77, Castalia Margaretta 39

Wilmington 52, New Richmond 47

Worthington Christian 47, Gahanna Cols. Academy 35

Youngs. Mooney 75, Hubbard 31

Youngs. Ursuline 81, Bristol 30

Youngs. Valley Christian 67, Wellsville 28

Zanesville Rosecrans 65, Cols. Wellington 50

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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