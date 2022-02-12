Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Alliance 57, Salem 48
Alliance Marlington 55, Beloit W. Branch 53
Amherst Steele 78, Elyria 77
Antwerp 66, Paulding 27
Arcanum 49, Ansonia 32
Arlington 71, Vanlue 41
Ashland 71, Mt. Vernon 57
Ashtabula Edgewood 58, Painesville Harvey 35
Aurora 64, Medina Highland 54
Barberton 67, Cuyahoga Falls 55
Barnesville 64, Bellaire 57
Bascom Hopewell-Loudon 43, Fremont St. Joseph 29
Bellevue 66, Clyde 49
Berlin Center Western Reserve 68, Sebring McKinley 23
Bishop Fenwick 52, Hamilton Badin 42
Bishop Watterson 53, Bishop Ready 45
Bloomdale Elmwood 47, Genoa Area 40
Botkins 62, Russia 46
Bowling Green 54, Napoleon 45
Bradford 80, Newton Local 69
Bucyrus Wynford 71, Attica Seneca E. 60
Burton Berkshire 55, Middlefield Cardinal 39
Byesville Meadowbrook 71, McConnelsville Morgan 50
Cadiz Harrison Cent. 64, Lisbon Beaver 54
Caldwell 59, Woodsfield Monroe Cent. 53
Caledonia River Valley 81, Sparta Highland 60
Can. McKinley 48, N. Can. Hoover 38
Canfield 61, Warren Howland 58
Canfield S. Range 45, Niles McKinley 36
Carey 60, Upper Sandusky 42
Castalia Margaretta 54, Port Clinton 45
Centerville 83, Huber Hts. Wayne 59
Chagrin Falls Kenston 74, Eastlake North 47
Cin. Aiken 64, Cin. Shroder 37
Cin. Princeton 42, Cin. Oak Hills 36
Cin. Sycamore 59, Middletown 32
Cols. DeSales 49, Cols. St. Charles 40
Convoy Crestview 55, Van Wert Lincolnview 39
Cortland Lakeview 49, Hubbard 36
Coshocton 54, Crooksville 32
Crestline 49, Loudonville 47
Creston Norwayne 50, Smithville 39
Cuyahoga Hts. 64, Akr. Manchester 59
Dalton 84, West Salem Northwestern 55
Danville 56, Granville Christian 53
Delphos St. John's 41, St. Henry 38
Dola Hardin Northern 61, Waynesfield-Goshen 59
Dresden Tri-Valley 66, Philo 22
Dublin Jerome 78, Lewis Center Olentangy 43
Edon 43, Gorham Fayette 32
Fairport Harbor Harding 76, Kinsman Badger 64
Findlay 81, Fremont Ross 77
Findlay Liberty-Benton 78, Mt. Blanchard Riverdale 35
Fostoria 59, Tontogany Otsego 39
Ft. Loramie 62, Sidney Fairlawn 22
Gahanna Lincoln 63, Grove City 34
Garfield Hts. Trinity 49, Mantua Crestwood 47
Garrettsville Garfield 55, Brookfield 52
Gates Mills Gilmour 88, Beachwood 61
Geneva 63, Kirtland 50
Germantown Valley View 68, Brookville 64
Gibsonburg 53, Sandusky St. Mary 22
Grafton Midview 59, Avon 51
Green 51, Massillon Jackson 48
Haviland Wayne Trace 47, Defiance Ayersville 44
Hicksville 53, Sherwood Fairview 27
Hilliard Davidson 50, Powell Olentangy Liberty 48
Holgate 59, W. Unity Hilltop 30
Huron 65, Oak Harbor 44
Jefferson Area 66, Poland Seminary 46
Kalida 46, Continental 21
Kettering Alter 74, Day. Carroll 37
Kettering Fairmont 55, Beavercreek 40
LaGrange Keystone 43, Columbia Station Columbia 38
Leavittsburg LaBrae 63, Columbiana Crestview 29
Lebanon 77, Cin. West Clermont 50
Legacy Christian 62, Franklin Middletown Christian 59
Lexington 59, Millersburg W. Holmes 56
Liberty Twp. Lakota E. 58, Hamilton 47
Lima Shawnee 91, Kenton 63
Lima Sr. 56, Tol. Cent. Cath. 52
Lodi Cloverleaf 61, Norton 53
Louisville 58, Massillon 54, OT
Lowellville 57, Atwater Waterloo 47
Maria Stein Marion Local 56, Rockford Parkway 34
Marion Harding 65, Ontario 52
Marion Pleasant 69, Galion 50
Marysville 37, Delaware Olentangy Berlin 36
McDermott Scioto NW 63, Beaver Eastern 60
McGuffey Upper Scioto Valley 73, Mt. Victory Ridgemont 72
Medina 68, Strongsville 55
Mentor 71, Brunswick 54
Mercyhurst Prep, Pa. 57, Conneaut 19
Metamora Evergreen 66, Bryan 44
Miamisburg 60, Springboro 59
Milton-Union 70, DeGraff Riverside 60
Minford 62, Wheelersburg 51
Mogadore 65, Ravenna SE 51
Mogadore Field 55, Akr. Coventry 53
Monroe 58, Carlisle 47
Mowrystown Whiteoak 52, Peebles 48
N. Robinson Col. Crawford 73, Sycamore Mohawk 42
N. Royalton 58, Wadsworth 55
New Bremen 54, New Knoxville 29
New Lexington 42, Zanesville W. Muskingum 40
New Middletown Spring. 65, McDonald 17
New Paris National Trail 51, Lewisburg Tri-County N. 42
New Philadelphia 62, Mansfield Sr. 37
New Richmond 69, Williamsburg 47
New Washington Buckeye Cent. 47, Bucyrus 38
Oberlin 80, Lorain Clearview 70
Oberlin Firelands 57, Sullivan Black River 52, OT
Old Fort 73, Kansas Lakota 34
Olmsted Falls 62, Avon Lake 60
Oregon Stritch 70, Northwood 54
Ottawa-Glandorf 58, Defiance 47
Pandora-Gilboa 54, McComb 42
Pataskala Watkins Memorial 53, Zanesville 47
Pemberville Eastwood 61, Millbury Lake 40
Perrysburg 57, Sylvania Southview 56, OT
Pickerington N. 67, New Albany 47
Piketon 46, Williamsport Westfall 15
Pitsburg Franklin-Monroe 47, W. Alexandria Twin Valley S. 37
Proctorville Fairland 57, Ironton 46
Ravenna 67, Akr. Springfield 61
Rossford 74, Elmore Woodmore 46
STVM 75, Lakewood St. Edward 66
Salineville Southern 47, Steubenville Cath. Cent. 45
Sandusky 68, Norwalk 43
Sardinia Eastern Brown 48, Leesburg Fairfield 32
Sheffield Brookside 72, Wellington 63
Shelby 61, Bellville Clear Fork 56
Spencerville 65, Ada 33
Spring. Cath. Cent. 62, Jamestown Greeneview 59
Spring. Shawnee 57, Bellefontaine 34
St. Marys Memorial 55, Lima Bath 43
Steubenville 57, Belmont Union Local 47
Streetsboro 53, Peninsula Woodridge 49
Struthers 68, Girard 39
Stryker 41, Pettisville 34
Sugarcreek Garaway 54, Massillon Tuslaw 34
Swanton 45, Archbold 39
Thomas Worthington 40, Hilliard Darby 33
Thornville Sheridan 67, New Concord John Glenn 59
Tiffin Calvert 61, New Riegel 44
Tiffin Columbian 58, Vermilion 46
Tree of Life 52, Cardington-Lincoln 37
Troy 43, Piqua 38
Uniontown Lake 62, Massillon Perry 23
Urbana 57, Spring. NW 27
Utica 69, Heath 60
Van Buren 63, Cory-Rawson 50
Versailles 52, Ft. Recovery 42
Vienna Mathews 75, Southington Chalker 56
W. Chester Lakota W. 52, Mason 51
W. Lafayette Ridgewood 61, Wooster Triway 38
Wapakoneta 32, Celina 30
Wauseon 33, Delta 31
Waverly 60, Lucasville Valley 50
Westerville Cent. 68, Galloway Westland 21
Westerville S. 72, Cols. Franklin Hts. 33
Wheeling Park, W.Va. 70, Marietta 57
Willard 75, Milan Edison 47
Wooster 64, Mansfield Madison 54
Worthington Kilbourne 59, Westerville N. 57
Youngs. Boardman 65, Warren Harding 49
Youngs. Chaney High School 67, Youngs. East 38
Youngs. Valley Christian 53, Hanoverton United 50
Zanesville Maysville 62, Warsaw River View 56
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/