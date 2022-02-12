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Friday's Scores

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By The Associated Press
Updated 26 minutes ago

BOYS PREP BASKETBALL=

Alliance 57, Salem 48

Alliance Marlington 55, Beloit W. Branch 53

Amherst Steele 78, Elyria 77

Antwerp 66, Paulding 27

Arcanum 49, Ansonia 32

Arlington 71, Vanlue 41

Ashland 71, Mt. Vernon 57

Ashtabula Edgewood 58, Painesville Harvey 35

Aurora 64, Medina Highland 54

Barberton 67, Cuyahoga Falls 55

Barnesville 64, Bellaire 57

Bascom Hopewell-Loudon 43, Fremont St. Joseph 29

Bellevue 66, Clyde 49

Berlin Center Western Reserve 68, Sebring McKinley 23

Bishop Fenwick 52, Hamilton Badin 42

Bishop Watterson 53, Bishop Ready 45

Bloomdale Elmwood 47, Genoa Area 40

Botkins 62, Russia 46

Bowling Green 54, Napoleon 45

Bradford 80, Newton Local 69

Bucyrus Wynford 71, Attica Seneca E. 60

Burton Berkshire 55, Middlefield Cardinal 39

Byesville Meadowbrook 71, McConnelsville Morgan 50

Cadiz Harrison Cent. 64, Lisbon Beaver 54

Caldwell 59, Woodsfield Monroe Cent. 53

Caledonia River Valley 81, Sparta Highland 60

Can. McKinley 48, N. Can. Hoover 38

Canfield 61, Warren Howland 58

Canfield S. Range 45, Niles McKinley 36

Carey 60, Upper Sandusky 42

Castalia Margaretta 54, Port Clinton 45

Centerville 83, Huber Hts. Wayne 59

Chagrin Falls Kenston 74, Eastlake North 47

Cin. Aiken 64, Cin. Shroder 37

Cin. Princeton 42, Cin. Oak Hills 36

Cin. Sycamore 59, Middletown 32

Cols. DeSales 49, Cols. St. Charles 40

Convoy Crestview 55, Van Wert Lincolnview 39

Cortland Lakeview 49, Hubbard 36

Coshocton 54, Crooksville 32

Crestline 49, Loudonville 47

Creston Norwayne 50, Smithville 39

Cuyahoga Hts. 64, Akr. Manchester 59

Dalton 84, West Salem Northwestern 55

Danville 56, Granville Christian 53

Delphos St. John's 41, St. Henry 38

Dola Hardin Northern 61, Waynesfield-Goshen 59

Dresden Tri-Valley 66, Philo 22

Dublin Jerome 78, Lewis Center Olentangy 43

Edon 43, Gorham Fayette 32

Fairport Harbor Harding 76, Kinsman Badger 64

Findlay 81, Fremont Ross 77

Findlay Liberty-Benton 78, Mt. Blanchard Riverdale 35

Fostoria 59, Tontogany Otsego 39

Ft. Loramie 62, Sidney Fairlawn 22

Gahanna Lincoln 63, Grove City 34

Garfield Hts. Trinity 49, Mantua Crestwood 47

Garrettsville Garfield 55, Brookfield 52

Gates Mills Gilmour 88, Beachwood 61

Geneva 63, Kirtland 50

Germantown Valley View 68, Brookville 64

Gibsonburg 53, Sandusky St. Mary 22

Grafton Midview 59, Avon 51

Green 51, Massillon Jackson 48

Haviland Wayne Trace 47, Defiance Ayersville 44

Hicksville 53, Sherwood Fairview 27

Hilliard Davidson 50, Powell Olentangy Liberty 48

Holgate 59, W. Unity Hilltop 30

Huron 65, Oak Harbor 44

Jefferson Area 66, Poland Seminary 46

Kalida 46, Continental 21

Kettering Alter 74, Day. Carroll 37

Kettering Fairmont 55, Beavercreek 40

LaGrange Keystone 43, Columbia Station Columbia 38

Leavittsburg LaBrae 63, Columbiana Crestview 29

Lebanon 77, Cin. West Clermont 50

Legacy Christian 62, Franklin Middletown Christian 59

Lexington 59, Millersburg W. Holmes 56

Liberty Twp. Lakota E. 58, Hamilton 47

Lima Shawnee 91, Kenton 63

Lima Sr. 56, Tol. Cent. Cath. 52

Lodi Cloverleaf 61, Norton 53

Louisville 58, Massillon 54, OT

Lowellville 57, Atwater Waterloo 47

Maria Stein Marion Local 56, Rockford Parkway 34

Marion Harding 65, Ontario 52

Marion Pleasant 69, Galion 50

Marysville 37, Delaware Olentangy Berlin 36

McDermott Scioto NW 63, Beaver Eastern 60

McGuffey Upper Scioto Valley 73, Mt. Victory Ridgemont 72

Medina 68, Strongsville 55

Mentor 71, Brunswick 54

Mercyhurst Prep, Pa. 57, Conneaut 19

Metamora Evergreen 66, Bryan 44

Miamisburg 60, Springboro 59

Milton-Union 70, DeGraff Riverside 60

Minford 62, Wheelersburg 51

Mogadore 65, Ravenna SE 51

Mogadore Field 55, Akr. Coventry 53

Monroe 58, Carlisle 47

Mowrystown Whiteoak 52, Peebles 48

N. Robinson Col. Crawford 73, Sycamore Mohawk 42

N. Royalton 58, Wadsworth 55

New Bremen 54, New Knoxville 29

New Lexington 42, Zanesville W. Muskingum 40

New Middletown Spring. 65, McDonald 17

New Paris National Trail 51, Lewisburg Tri-County N. 42

New Philadelphia 62, Mansfield Sr. 37

New Richmond 69, Williamsburg 47

New Washington Buckeye Cent. 47, Bucyrus 38

Oberlin 80, Lorain Clearview 70

Oberlin Firelands 57, Sullivan Black River 52, OT

Old Fort 73, Kansas Lakota 34

Olmsted Falls 62, Avon Lake 60

Oregon Stritch 70, Northwood 54

Ottawa-Glandorf 58, Defiance 47

Pandora-Gilboa 54, McComb 42

Pataskala Watkins Memorial 53, Zanesville 47

Pemberville Eastwood 61, Millbury Lake 40

Perrysburg 57, Sylvania Southview 56, OT

Pickerington N. 67, New Albany 47

Piketon 46, Williamsport Westfall 15

Pitsburg Franklin-Monroe 47, W. Alexandria Twin Valley S. 37

Proctorville Fairland 57, Ironton 46

Ravenna 67, Akr. Springfield 61

Rossford 74, Elmore Woodmore 46

STVM 75, Lakewood St. Edward 66

Salineville Southern 47, Steubenville Cath. Cent. 45

Sandusky 68, Norwalk 43

Sardinia Eastern Brown 48, Leesburg Fairfield 32

Sheffield Brookside 72, Wellington 63

Shelby 61, Bellville Clear Fork 56

Spencerville 65, Ada 33

Spring. Cath. Cent. 62, Jamestown Greeneview 59

Spring. Shawnee 57, Bellefontaine 34

St. Marys Memorial 55, Lima Bath 43

Steubenville 57, Belmont Union Local 47

Streetsboro 53, Peninsula Woodridge 49

Struthers 68, Girard 39

Stryker 41, Pettisville 34

Sugarcreek Garaway 54, Massillon Tuslaw 34

Swanton 45, Archbold 39

Thomas Worthington 40, Hilliard Darby 33

Thornville Sheridan 67, New Concord John Glenn 59

Tiffin Calvert 61, New Riegel 44

Tiffin Columbian 58, Vermilion 46

Tree of Life 52, Cardington-Lincoln 37

Troy 43, Piqua 38

Uniontown Lake 62, Massillon Perry 23

Urbana 57, Spring. NW 27

Utica 69, Heath 60

Van Buren 63, Cory-Rawson 50

Versailles 52, Ft. Recovery 42

Vienna Mathews 75, Southington Chalker 56

W. Chester Lakota W. 52, Mason 51

W. Lafayette Ridgewood 61, Wooster Triway 38

Wapakoneta 32, Celina 30

Wauseon 33, Delta 31

Waverly 60, Lucasville Valley 50

Westerville Cent. 68, Galloway Westland 21

Westerville S. 72, Cols. Franklin Hts. 33

Wheeling Park, W.Va. 70, Marietta 57

Willard 75, Milan Edison 47

Wooster 64, Mansfield Madison 54

Worthington Kilbourne 59, Westerville N. 57

Youngs. Boardman 65, Warren Harding 49

Youngs. Chaney High School 67, Youngs. East 38

Youngs. Valley Christian 53, Hanoverton United 50

Zanesville Maysville 62, Warsaw River View 56

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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