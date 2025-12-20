Friday's Scores

By The Associated Press
16 hours ago
GIRLS PREP BASKETBALL=

Albany Alexander 59, Belpre 32

Archbold 31, Bryan 30

Ashland Mapleton 60, Norwalk St Paul 30

Ashville Teays Valley 54, Canal Winchester 43

Berea-Midpark 61, Avon 35

Bidwell River Valley 58, Wellston 28

Briarwood Christian, Ala. 54, Grafton Midview 26

Burton Berkshire 39, Mantua Crestwood 24

CSG 74, Cols. Horizon 10

Caldwell 53, Crooksville 36

Can. McKinley 61, Massillon Perry 44

Canal Winchester Harvest 61, Pineville, Ky. 24

Centerburg 54, Cardington-Lincoln 34

Chagrin Falls 59, Wickliffe 25

Chagrin Falls Kenston 70, Shaker Hts. Hathaway Brown 13

Cin. Madeira 46, Cin. Wyoming 24

Cin. Summit 48, Cin. Mt Healthy 30

Cin. Winton Woods 77, Cin. Turpin 18

Collins Western Reserve 48, Monroeville 34

Cols. Beechcroft 49, Cols. Mifflin 11

Cols. Briggs 58, West 42

Cols. Centennial 65, East 16

Cols. Linden-McKinley 47, Cols. Northland 26

Cols. Upper Arlington 54, Lewis Center Olentangy Orange 40

Delaware Buckeye Valley 58, Cols. Franklin Hts. 10

Delta 50, Metamora Evergreen 25

Dublin Jerome 49, Delaware Olentangy Berlin 45

Elmore Woodmore 59, Fremont St. Joseph 35

Fredericktown 45, Galion Northmor 43

Gahanna Cols. Academy 55, Cols. Grandview Hts. 37

Gahanna Lincoln 47, Westerville Cent. 41

Garfield Hts. Trinity 57, Cuyahoga Hts. 26

Gibsonburg 58, Northwood 20

Gorham Fayette 62, W. Unity Hilltop 44

Greenup Co., Ky. 55, Ironton 37

Grove City 37, Pickerington North 32

Groveport Madison Christian 36, Genoa Christian 33

Hebron Lakewood 47, Heath 16

Howard E. Knox 53, Mt Gilead 28

Jefferson Area 47, Conneaut 46, OT

Johnstown 40, Utica 18

Johnstown Northridge 59, Newark Cath. 30

Kansas Lakota 44, Bascom Hopewell-Loudon 41

Lakeside Danbury 46, Sandusky St. Mary 42

Lancaster 41, Logan 40

Lewis Center Olentangy 54, Hilliard Darby 44

Liberty Twp. Lakota E. 56, Hamilton 31

Lodi Cloverleaf 59, Peninsula Woodridge 45

Martins Ferry 51, Waterford 45

Marysville 54, Thomas Worthington 44

Mason 49, Cin. Sycamore 47

Mentor 60, Shaker Hts. 17

Montpelier 38, Holgate 35

Mt. Orab Western Brown 67, Batavia 56

Mt. Vernon 45, Pataskala Watkins Memorial 32

N. Can. Hoover 45, Can. Glenoak 42

New Albany 63, Grove City Cent. Crossing 11

Painesville Riverside 58, Gates Mills Gilmour 49

Parma Hts. Holy Name 50, Mentor Lake Cath. 41

Pataskala Licking Hts. 45, Zanesville 44

Perry 59, Orange 27

Pettisville 45, Pioneer N. Central 31

Richmond Hts. 48, Fairview 21

Rocky River 71, Bay (OH) 35

Rocky River Lutheran W. 56, Gates Mills Hawken 33

Rootstown 60, Kirtland 30

Shekinah Christian 50, Northside Christian 27

Sidney Fairlawn 54, DeGraff Riverside 39

South Point 42, Ironton Rock Hill 27

Stewart Federal Hocking 75, Glouster Trimble 43

Streetsboro 58, Mogadore Field 37

Stryker 43, Edon 34

Sunbury Big Walnut 61, Worthington Kilbourne 41

Tiffin Calvert 38, Old Fort 20

Tipp City Tippecanoe 55, Fairborn 16

Uniontown Lake 38, Green 20

Warren Howland 53, Warren Harding 45

Wauseon 28, Liberty Center 24

Westerville N. 61, Galloway Westland 34

Westside, S.C. 50, Proctorville Fairland 35

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

