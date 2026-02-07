Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Ada 56, Pandora-Gilboa 37
Akr. Buchtel 71, Cle. Adams 47
Alliance 77, Alliance Marlington 57
Anna 60, Sidney Fairlawn 24
Arcanum 59, Lewisburg Tri-County N. 35
Archbold 47, Wauseon 45
Arlington 50, Bloomdale Elmwood 23
Attica Seneca E. 49, Upper Sandusky 37
Avon 87, Amherst Steele 79
Bascom Hopewell-Loudon 75, Fremont St. Joseph 20
Batavia 76, Mt. Orab Western Brown 41
Batavia Clermont NE 58, Felicity-Franklin 23
Bellbrook 70, Oxford Talawanda 32
Bellevue 74, Norwalk 32
Beloit W. Branch 65, Salem 29
Berlin Center Western Reserve 60, Atwater Waterloo 49
Berlin Hiland 71, Uhrichsville Claymont 32
Bishop Hartley 58, Cols. St. Charles 51
Blanchester 52, Georgetown 51
Botkins 49, Russia 36
Bowling Green 45, Napoleon 37
Bristol 62, Kinsman Badger 59
Brooklyn 56, Independence 51
Brunswick 66, Medina 51
Bryan 54, Swanton 46
Caledonia River Valley 54, Bellville Clear Fork 43
Can. McKinley 68, Massillon Jackson 55
Canfield 45, Warren Harding 36
Canfield S. Range 55, Niles McKinley 41
Carey 72, Bucyrus Wynford 68
Castalia Margaretta 89, Vermilion 40
Cedarville 67, S. Charleston SE 59
Centerville 59, Beavercreek 50
Chagrin Falls 65, Wickliffe 31
Chagrin Falls Kenston 68, Painesville Riverside 67
Chardon 61, Eastlake North 53
Cin. Hughes 59, Cin. Western Hills 57
Cin. Mariemont 58, Cin. Finneytown 40
Cin. Moeller 54, Cin. Elder 38
Cin. Summit 49, Cin. NW 44
Cin. Sycamore 63, Cin. Colerain 62, OT
Cin. Taft 62, Cin. Aiken 57
Cin. Turpin 49, Cin. Anderson 45
Cin. Walnut Hills 52, Cin. West Clermont 37
Cin. Winton Woods 56, Milford (OH) 38
Cin. Woodward 66, Cin. Withrow 49
Cin. Wyoming 71, Reading 39
Clayton Northmont 51, Miamisburg 40
Cle. Benedictine 69, Parma Hts. Holy Name 61
Cle. Cent. Cath. 58, Lyndhurst Brush 29
Cols. Bishop Watterson 42, Cols. DeSales 35
Cols. KIPP 54, Baltimore Liberty Union 43
Cols. Wellington 55, Cols. Patriot Prep 47
Columbia Station Columbia 69, Lorain Clearview 34
Columbus Grove 56, Bluffton 48
Copley 72, Tallmadge 68
Cortland Lakeview 70, Struthers 47
Cortland Maplewood 69, Warren Lordstown 20
Crestline 73, Lucas 38
Creston Norwayne 59, Smithville 34
Cuyahoga Falls 62, Barberton 57
Dalton 58, West Salem Northwestern 19
Danville 65, Howard E. Knox 36
Day. Christian 52, Brookville 47
Day. Dunbar 67, Day. Stivers 46
Day. Northridge 60, Troy Christian 57
Day. Oakwood 63, Middletown Madison 34
Defiance 53, Elida 35
Defiance Ayersville 56, Antwerp 41
Defiance Tinora 71, Hicksville 47
Delaware Olentangy Berlin 45, Dublin Jerome 42
Delphos St John's 74, New Bremen 51
Dominion Academy 56, East Dayton Christian School 32
Doylestown Chippewa 72, Apple Creek Waynedale 70
Dublin Scioto 60, Hayes 45
E. Palestine 76, Salineville Southern 56
Edon 43, Holgate 37
Elyria Cath. 66, Cuyahoga Falls CVCA 63
Euclid 67, Shaker Hts. 57
Fairfield 67, Middletown 60
Findlay Liberty-Benton 59, Mt. Blanchard Riverdale 29
Galloway Westland 72, Westerville S. 62
Gates Mills Gilmour 61, Cle. VASJ 56
Gates Mills Hawken 67, Painesville Harvey 57
Genoa 76, Millbury Lake 38
Gibsonburg 72, Tol. Ottawa Hills 59
Gnadenhutten Indian Valley 67, Zoarville Tuscarawas Valley 49
Goshen 58, Clarksville Clinton-Massie 19
Green 62, Can. Glenoak 61
Greenville 76, Piqua 50
Grove City 58, Pickerington North 26
Hamilton Badin 53, Day. Chaminade Julienne 37
Hamler Patrick Henry 70, Delta 28
Hartville Lake Center Christian 50, Warren JFK 38
Haviland Wayne Trace 68, Edgerton 42
Heartland Christian 72, Youngs. East 63
Heath 72, Newark Cath. 52
Hilliard Bradley 59, Powell Olentangy Liberty 52
Huber Hts. Wayne 62, Springboro 56
Huron 56, Milan Edison 45
Jackson Center 37, Ft. Loramie 34
Jeromesville Hillsdale 66, Rittman 37
Johnstown 55, Johnstown Northridge 27
Kalida 52, Miller City 39
Kent Roosevelt 46, Richfield Revere 33
Kettering Alter 66, Cin. McNicholas 53
Kettering Fairmont 69, Springfield 59
Kidron Cent. Christian 75, Mansfield Christian 41
Kirtland 77, Rootstown 40
Lebanon 58, Morrow Little Miami 43
Lewis Center Olentangy 38, Hilliard Darby 32
Lewis Center Olentangy Orange 48, Cols. Upper Arlington 26
Lewistown Indian Lake 61, Bellefontaine Benjamin Logan 54
Liberty Center 67, Metamora Evergreen 55
Liberty Twp. Lakota E. 47, Mason 23
Lima Bath 56, Celina 47
Lima Perry 91, Cory-Rawson 59
Lima Senior 88, Trotwood-Madison 54
Lima Shawnee 61, St Marys 34
Lima Temple Christian 61, McGuffey Upper Scioto Valley 57
Lisbon David Anderson 67, Leetonia 50
Lorain 68, Strongsville 65
Lore City Buckeye Trail 52, E. Can. 22
Loveland 55, Kings Mills Kings 40
Lowellville 63, Mineral Ridge 60
Macedonia Nordonia 59, Brecksville-Broadview Hts. 48
Mansfield 62, Dover 54
Mantua Crestwood 47, Burton Berkshire 43
Maria Stein Marion Local 43, Coldwater 28
Marie Philip, Mass. 55, Ohio Deaf 41
Marysville 52, Thomas Worthington 50
Maumee 49, Oak Harbor 39
McComb 61, Leipsic 32
Medina Christian Academy 73, Elyria Open Door 53
Medina Highland 54, Aurora 40
Mentor 85, Cle. Hts. 69
Miami Valley Christian Academy 64, Cin. Christian 48
Milford Center Fairbanks 63, W. Jefferson 57
Milton-Union 63, Tipp City Bethel 41
Minerva 61, Carrollton 48
Minster 55, New Knoxville 34
Monroe 39, Hamilton Ross 31
Montpelier 69, Gorham Fayette 27
Morral Ridgedale 50, N. Baltimore 45
Mt Gilead 71, Cardington-Lincoln 50
Mt. Victory Ridgemont 42, Dola Hardin Northern 35
N. Bend (Cleves) Taylor 54, Cin. Madeira 47
N. Can. Hoover 58, Massillon Perry 47
N. Robinson Col. Crawford 69, Bucyrus 18
N. Royalton 75, Wadsworth 44
New Albany 69, Grove City Cent. Crossing 50
New Franklin Manchester 66, Canal Fulton Northwest 46
New Middletown Spring. 49, Campbell Memorial 46
New Riegel 42, Elmore Woodmore 30
Oberlin 44, Sullivan Black River 39
Old Fort 73, Lakeside Danbury 31
Olmsted Falls 63, Berea-Midpark 54
Oregon Clay 61, Fremont Ross 45
Orrville 58, Can. South 56
Orwell Grand Valley 59, Middlefield Cardinal 26
Ottoville 51, Continental 42
Parma Padua 69, Mentor Lake Cath. 53
Paulding 58, Sherwood Fairview 44
Pemberville Eastwood 78, Fostoria 40
Peninsula Woodridge 78, Lodi Cloverleaf 58
Perry 58, Orange 52
Perrysburg 74, Whitehouse Anthony Wayne 57
Pettisville 69, W. Unity Hilltop 27
Pickerington Central 66, Groveport-Madison 32
Pitsburg Franklin-Monroe 51, Ansonia 46
Plain City Jonathan Alder 50, Bellefontaine 41
Ravenna 53, Akr. Coventry 37
Reynoldsburg 64, Lancaster 52
Richmond Hts. 57, Andrews Osborne Academy 54
Rocky River Lutheran W. 58, Cle. Hts. Lutheran E. 47
STVM 54, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 53
Sandusky 66, Tiffin Columbian 56
Sandusky Perkins 79, Clyde 63
Sandusky St. Mary 61, Kansas Lakota 42
Sheffield Brookside 72, Oberlin Firelands 70
Sidney Lehman 61, Covington 48
Southington Chalker 56, Windham 54
Spencerville 59, Harrod Allen E. 33
Spring. Emmanuel Christian 56, Legacy Christian 44
Spring. Shawnee 40, Richwood N. Union 37
St. Henry (OH) 54, Rockford Parkway 41
Steubenville 73, E. Liverpool 39
Stow-Munroe Falls 48, Twinsburg 43
Strasburg 64, Newcomerstown 31
Streetsboro 50, Mogadore Field 28
Stryker 59, Pioneer N. Central 47
Sugarcreek Garaway 61, Magnolia Sandy Valley 52
Sycamore Mohawk 44, New Washington Buckeye Cent. 39
Sylvania Southview 52, Holland Springfield 29
Tiffin Calvert 56, Northwood 17
Tipp City Tippecanoe 72, Sidney 40
Tol. Maumee Valley 72, Tol. Christian 46
Tol. Whitmer 77, Sylvania Northview 46
Tontogany Otsego 75, Rossford 45
Troy 72, Fairborn 36
Utica 69, Hebron Lakewood 34
Van Buren 75, Vanlue 13
Van Wert 61, Ottawa-Glandorf 51
Van Wert Lincolnview 62, Delphos Jefferson 37
Versailles 56, Ft. Recovery 52
Vienna Mathews 59, Andover Pymatuning Valley 57
W. Carrollton 67, Xenia 58
W. Chester Lakota W. 58, Cin. Princeton 53
Wapakoneta 53, Kenton 17
Waynesfield-Goshen 65, Marion Elgin 41
Waynesville 65, Carlisle 51
Wellsville 51, Hanoverton United 42
Westerville N. 81, Sunbury Big Walnut 60
Westlake 66, Medina Buckeye 64
Wooster Triway 74, Navarre Fairless 32
Youngs. Chaney High School 70, Poland Seminary 45
Youngs. Mooney 52, Louisville Aquinas 42
Youngs. Valley Christian 53, Columbiana 41
Zanesville 62, Newark Licking Valley 53
Zanesville Maysville 77, Coshocton 58
Zanesville Rosecrans 58, Cols. Cristo Rey 22
Zanesville W. Muskingum 93, Crooksville 39
