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Friday's Scores

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By The Associated Press
18 minutes ago

BOYS PREP BASKETBALL=

Alliance 93, Salem 60

Arlington 84, Arcadia 28

Austintown Fitch 62, Hudson 50

Bradford 86, New Paris National Trail 48

Brookville 63, Day. Oakwood 44

Brunswick 61, Euclid 54

Cadiz Harrison Cent. 74, Richmond Edison 51

Camden Preble Shawnee 47, Arcanum 40

Carlisle 64, Waynesville 45

Carrollton 50, Alliance Marlington 48

Cedarville 59, Spring. Cath. Cent. 53

Chillicothe Zane Trace 71, Chillicothe Huntington 27

Cin. Anderson 72, Cin. West Clermont 31

Cin. Purcell Marian 71, Norwood 65

Cin. Walnut Hills 61, Lebanon 43

Cle. St. Ignatius 71, Gates Mills Gilmour 41

Columbiana Crestview 68, N. Jackson Jackson-Milton 61

Convoy Crestview 68, Lima Shawnee 55

Cortland Maplewood 61, Sebring McKinley 47

Cory-Rawson 69, Vanlue 52

Creston Norwayne 75, Apple Creek Waynedale 58

Defiance 50, Paulding 37

Defiance Tinora 49, Delta 42

Delaware Buckeye Valley 67, Cols. Mifflin 57

Doylestown Chippewa 61, Rittman 41

Dublin Jerome 52, Thomas Worthington 38

E. Liverpool 75, Lisbon Beaver 49

Elyria 66, Bay Village Bay 58

Fairfield 55, Liberty Twp. Lakota E. 48

Findlay Liberty-Benton 56, Van Buren 41

Fredericktown 58, Cardington-Lincoln 55

Gallipolis Gallia 67, Athens 42

Gnadenhutten Indian Valley 64, Newcomerstown 23

Haviland Wayne Trace 49, Bryan 38

Hicksville 42, Continental 27

Hilliard Bradley 51, Cols. Upper Arlington 21

Howard E. Knox 31, Amanda-Clearcreek 20

Jackson Center 60, Anna 30

Kettering Alter 78, Hamilton Badin 38

Kinsman Badger 55, Campbell Memorial 43

LaGrange Keystone 65, Wellington 30

Lakeside Danbury 91, Gibsonburg 61

Leavittsburg LaBrae 76, Mineral Ridge 51

Legacy Christian 74, Franklin Middletown Christian 67

Lexington 73, Millersburg W. Holmes 53

Lisbon David Anderson 49, E. Palestine 39

Lorain 44, Bedford 36

Lore City Buckeye Trail 56, Barnesville 53

Loveland 49, Cin. Turpin 40

Macedonia Nordonia 71, Medina Highland 55

Malvern 63, W. Lafayette Ridgewood 40

Marietta 48, Pomeroy Meigs 43

Martins Ferry 56, Belmont Union Local 51

McComb 79, Mt. Blanchard Riverdale 59

Mentor Lake Cath. 108, Eastlake North 83

Middletown 64, Hamilton 40

Middletown Madison Senior 42, Franklin 40

Milford Center Fairbanks 38, W. Liberty-Salem 37

Mowrystown Whiteoak 47, Peebles 42

Mt. Vernon 74, Ashland 72, OT

N. Lewisburg Triad 49, Mechanicsburg 32

N. Ridgeville 69, Amherst Steele 60

New Albany 58, Grove City 56

New Concord John Glenn 61, New Lexington 49

Newton Falls 65, Heartland Christian 49

Newton Local 50, W. Alexandria Twin Valley S. 37

Niles McKinley 48, Warren Champion 29

Olmsted Falls 63, Westlake 51

Ottawa-Glandorf 63, Bluffton 33

Painesville Riverside 87, Independence 47

Pemberville Eastwood 62, Tontogany Otsego 49

Pickerington Cent. 51, Newark 31

Pitsburg Franklin-Monroe 54, Union City Mississinawa Valley 43

Plain City Jonathan Alder 58, Spring. Kenton Ridge 54

Poland Seminary 63, New Middletown Spring. 38

Port Clinton 50, Oak Harbor 49

Powell Olentangy Liberty 44, Dublin Coffman 37

Ravenna 65, Lodi Cloverleaf 56

Reading 56, Cin. Deer Park 42

Sandusky 60, Bellevue 40

Sandusky Perkins 63, N. Olmsted 42

Shelby 46, Marion Pleasant 43

Sidney Lehman 21, Milton-Union 19

Smithville 52, Dalton 41

Spencerville 74, Elida 47

Spring. Shawnee 72, Bellefontaine 36

Strasburg-Franklin 59, Magnolia Sandy Valley 57

Sugarcreek Garaway 77, Tuscarawas Cent. Cath. 47

Swanton 52, Metamora Evergreen 44

Thornville Sheridan 64, Byesville Meadowbrook 18

Tiffin Columbian 50, Norwalk 49

Tol. Christian 59, Edon 29

Tol. Start 66, Tol. Bowsher 28

Uhrichsville Claymont 55, Bowerston Conotton Valley 31

Uniontown Lake 70, Massillon Perry 64

Vienna Mathews 51, Berlin Center Western Reserve 47

Warren Harding 64, Youngs. Liberty 27

Warren Howland 65, Cortland Lakeview 40

Warsaw River View 50, McConnelsville Morgan 49

Washington C.H. 61, Chillicothe 45

Westerville N. 69, Cols. Franklin Hts. 35

Willard 70, Castalia Margaretta 59

Windham 63, Garrettsville Garfield 43

Woodsfield Monroe Cent. 57, Sarahsville Shenandoah 56, OT

Youngs. East 70, Akr. North 25

Youngs. Mooney 47, Youngs. Boardman 38

Youngs. Ursuline 70, Girard 38

Zanesville Maysville 92, Coshocton 36

Zanesville W. Muskingum 54, Philo 45

Zoarville Tuscarawas Valley 46, E. Can. 41

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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