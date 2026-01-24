Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Ada 56, McComb 54
Alliance 65, Carrollton 44
Amherst Steele 79, Avon Lake 71
Andover Pymatuning Valley 93, Middlefield Cardinal 72
Anna 61, Houston 34
Arcadia 63, Leipsic 50
Arcanum 65, W. Alexandria Twin Valley S. 46
Archbold 76, Metamora Evergreen 40
Arlington 58, Pandora-Gilboa 30
Ashland 62, Wooster 43
Ashland Crestview 68, Monroeville 57
Ashtabula Lakeside 63, Conneaut 42
Attica Seneca E. 59, Bucyrus Wynford 50
Aurora 58, Cuyahoga Falls 56
Barnesville 48, Cadiz Harrison Cent. 43
Batavia 59, Clarksville Clinton-Massie 43
Batavia Clermont NE 41, Lees Creek E. Clinton 38
Bay (OH) 54, N. Olmsted 44
Bellbrook 46, Franklin 39
Beloit W. Branch 45, Alliance Marlington 33
Belpre 65, New Matamoras Frontier 57
Berea-Midpark 75, Grafton Midview 56
Berlin Hiland 71, Sugarcreek Garaway 41
Bethel-Tate 60, Felicity-Franklin 47
Bishop Hartley 53, Cols. Bishop Watterson 49
Bloomingdale, W.Va. 79, Belpre Christian 53
Botkins 64, Sidney Fairlawn 32
Bowerston Conotton Valley 49, E. Can. 45
Bowling Green 63, Oregon Clay 53
Brecksville-Broadview Hts. 49, Stow-Munroe Falls 21
Bridgeport 73, Cameron, W.Va. 43
Bristol 76, Warren Lordstown 56
Brookville 64, Carlisle 48
Burton Berkshire 63, Wickliffe 24
Caledonia River Valley 98, Shelby 65
Camden Preble Shawnee 74, Ansonia 49
Can. Cent. Cath. 83, Youngs. Mooney 42
Can. McKinley 81, Can. Glenoak 60
Can. South 68, Navarre Fairless 34
Canfield 62, Youngs. Boardman 20
Carey 52, Upper Sandusky 44
Casstown Miami E. 37, Sidney Lehman 26
Castalia Margaretta 69, Huron 38
Cedarville 79, Spring. Greenon 55
Celina 52, Kenton 38
Centerburg 48, Howard E. Knox 41
Chagrin Falls 75, Rootstown 61
Chagrin Falls Kenston 74, Willoughby S. 49
Chesapeake 67, Dawson-Bryant 34
Chillicothe 54, Hillsboro 50
Chillicothe Unioto 61, Chillicothe Huntington 43
Chillicothe Zane Trace 69, Bainbridge Paint Valley 30
Cin. Deer Park 77, Cin. Finneytown 58
Cin. Hills Christian Academy 63, Cin. Mt Healthy 39
Cin. La Salle 47, Cin. Elder 23
Cin. Madeira 59, Reading 35
Cin. Mariemont 54, Cin. Indian Hill 51
Cin. Moeller 52, St. Xavier (OH) 49
Cin. N. College Hill 95, Lockland 56
Cin. NW 86, Purcell Marian 51
Cin. Oak Hills 53, Cin. Sycamore 33
Cin. Oyler 77, Cin. College Prep. 49
Cin. Princeton 45, Fairfield 42
Cin. Summit 51, Miami Valley Christian Academy 47
Cin. Turpin 63, Morrow Little Miami 38
Cin. Walnut Hills 47, Kings Mills Kings 35
Cin. Western Hills 69, Cin. Taft 64
Cin. Winton Woods 49, Loveland 34
Cin. Wyoming 67, N. Bend (Cleves) Taylor 31
Cols. Africentric 55, West 48
Cols. Centennial 89, Cols. Whetstone 28
Cols. DeSales 67, Cols. St. Charles 48
Cols. KIPP 70, Cols. Franklin Hts. 35
Cols. Linden-McKinley 40, Cols. Beechcroft 35
Cols. Marion-Franklin 59, Cols. Briggs 57
Cols. Mifflin 80, Columbus International 41
Cols. Northland 57, East 41
Cols. Walnut Ridge 75, Cols. Eastmoor 64
Columbiana 74, E. Palestine 39
Columbus Grove 52, Spencerville 49
Columbus South 62, Cols. Independence 28
Convoy Crestview 69, Delphos Jefferson 52
Copley 53, Kent Roosevelt 52
Cornerstone Academy 65, Liberty Christian Academy 41
Cortland Maplewood 60, Windham 28
Cory-Rawson 86, Marion Elgin 68
Covington 52, Tipp City Bethel 40
Creston Norwayne 47, Apple Creek Waynedale 40
Day. Chaminade Julienne 50, Bishop Fenwick 44
Day. Dunbar 69, Day. Stivers 42
Day. Meadowdale 40, Day. Ponitz Tech. 36
Day. Northridge 86, DeGraff Riverside 38
Day. Oakwood 60, Day. Christian 29
Day. Thurgood Marshall 57, Day. Jefferson 15
Defiance Ayersville 58, Hicksville 48
Delaware Olentangy Berlin 67, Hilliard Darby 60
Delphos St John's 73, St. Henry (OH) 50
Delta 47, Swanton 33
Detroit Catholic Central, Mich. 50, Toledo St John's Jesuit 41
Dola Hardin Northern 66, Lima Perry 52
Dover 54, Lexington 31
Doylestown Chippewa 80, Rittman 50
Dublin Coffman 70, Powell Olentangy Liberty 54
Dublin Jerome 47, Marysville 45
Edon 74, Pioneer N. Central 73, OT
Elyria 77, N. Ridgeville 59
Euclid 93, Mentor 76
Fayetteville-Perry 28, Sardinia Eastern Brown 26
Findlay 62, Tol. Whitmer 53
Fitch 51, Warren Harding 45
Franklin Furnace Green 70, Portsmouth Clay 54
Franklin Middletown Christian 50, Yellow Springs 25
Fredericktown 72, Danville 49
Ft. Recovery 43, Coldwater 36
Gahanna Lincoln 57, Grove City Cent. Crossing 45
Galion Northmor 58, Cardington-Lincoln 54
Gallipolis Gallia 64, Proctorville Fairland 50
Gates Mills Hawken 74, Hunting Valley University 67
Genoa 77, Pemberville Eastwood 46
Genoa Christian 88, Northside Christian 38
Goshen 73, New Richmond 23
Greenwich S. Cent. 60, Norwalk St Paul 57
Grove City 47, New Albany 42
Groveport-Madison 60, Lancaster 56
Hamilton 62, Middletown 57
Hamilton Badin 69, Cin. McNicholas 31
Hamilton Ross 63, Oxford Talawanda 44
Hamler Patrick Henry 73, Wauseon 58
Hannibal River 55, Sarahsville Shenandoah 45
Harrod Allen E. 62, Lima Cent. Cath. 61, OT
Hartville Lake Center Christian 46, Medina Christian Academy 38
Haviland Wayne Trace 53, Defiance Tinora 38
Heartland Christian 65, Lowellville 60
Hilliard Bradley 43, Cols. Upper Arlington 33
Holgate 42, Gorham Fayette 26
Hubbard 70, Canfield S. Range 61
Huber Hts. Wayne 69, Beavercreek 54
Hudson 59, Wadsworth 45
Independence 57, Beachwood 43
Ironton 65, South Point 32
Ironton St. Joseph 60, Portsmouth Sciotoville 35
Jamestown Greeneview 70, London Madison-Plains 62
Jeromesville Hillsdale 62, West Salem Northwestern 32
Johnstown 50, Heath 43, OT
Kettering Alter 63, Day. Carroll 27
Kinsman Badger 61, Southington Chalker 51
Kirtland 61, Mantua Crestwood 30
LaGrange Keystone 89, Lorain Clearview 39
Lebanon 70, Cin. West Clermont 54
Leesburg Fairfield 71, Manchester 36
Leetonia 61, Salineville Southern 50
Lewis Center Olentangy Orange 57, Hilliard Davidson 38
Lewistown Indian Lake 63, St. Paris Graham 31
Liberty Bible Academy 60, Milford Christian 46
Liberty Center 72, Bryan 49
Liberty Twp. Lakota E. 56, Cin. Colerain 46
Lima Bath 66, Elida 58
Lima Shawnee 55, Defiance 47
Lima Temple Christian 60, Mt. Victory Ridgemont 51
Lore City Buckeye Trail 33, Malvern 32
Lucasville Valley 61, Portsmouth W. 47
Macedonia Nordonia 64, Twinsburg 55
Madison 81, Ashtabula Edgewood 73
Mansfield 74, Millersburg W. Holmes 54
Maria Stein Marion Local 58, New Bremen 23
Marion Harding High School 39, Bellville Clear Fork 33
Marion Pleasant 70, Ontario 64
Massillon Jackson 43, Uniontown Lake 32
Massillon Washington 72, Massillon Perry 52
Maumee 64, Fostoria 55
Mayfield 80, Chardon 69
McDermott Scioto NW 49, Beaver Eastern 39
Medina Highland 47, Barberton 46
Mentor Christian 48, N. Ridgeville Lake Ridge 41
Milford (OH) 47, Cin. Anderson 39
Milford Center Fairbanks 67, Mechanicsburg 35
Millbury Lake 75, Rossford 35
Minerva 80, Salem 55
Minford 62, S. Webster 54
Minster 51, Rockford Parkway 44
Mogadore Field 57, Akr. Coventry 56
Montpelier 65, Pettisville 44
Morgan 77, Cle. John Marshall 54
Mt Gilead 72, Loudonville 36
Mt. Vernon 46, Newark Licking Valley 45
N. Can. Hoover 82, Green 44
N. Robinson Col. Crawford 66, Sycamore Mohawk 26
Napoleon 41, Holland Springfield 35
Nelsonville-York 61, McArthur Vinton County 47
New Carlisle Tecumseh 50, London 45
New Concord John Glenn 74, Crooksville 33
New Franklin Manchester 73, Orrville 67
New Hope Christian 63, Stewart Federal Hocking 54
New London 65, Collins Western Reserve 57
New Madison Tri-Village 58, Pitsburg Franklin-Monroe 15
New Paris National Trail 57, New Lebanon Dixie 52
New Washington Buckeye Cent. 55, Bucyrus 32
Newark 67, Logan 39
Newark Cath. 63, Hebron Lakewood 44
Newton Local 62, Lewisburg Tri-County N. 34
Niles McKinley 69, Struthers 62
Norton 63, Lodi Cloverleaf 40
Norwood 85, Hamilton New Miami 47
Oak Harbor 48, Tontogany Otsego 46
Oak Hill 49, Crown City S. Gallia 44
Olmsted Falls 59, Avon 50
Orange 80, Christian Community School 24
Ottawa-Glandorf 57, St Marys 31
Ottoville 70, Ft. Jennings 59
Painesville Riverside 79, Eastlake North 34
Pataskala Licking Hts. 60, Granville 56
Paulding 62, Edgerton 51
Philo 57, Byesville Meadowbrook 43
Pickerington Central 81, Canal Winchester 61
Piketon 48, Williamsport Westfall 42
Plain City Jonathan Alder 70, Spring. Kenton Ridge 62
Plymouth 75, Ashland Mapleton 52
Poland Seminary 63, Girard 49
Pomeroy Meigs 59, Albany Alexander 46
Portsmouth 66, Ironton Rock Hill 54
Portsmouth Notre Dame 64, New Boston Glenwood 19
Racine Southern 52, Waterford 47
Reynoldsburg 78, Ashville Teays Valley 74
Richwood N. Union 65, Bellefontaine Benjamin Logan 54
Riverside Stebbins 68, Greenville 65, OT
Rocky River 71, Westlake 56
Russia 46, Jackson Center 39
S. Charleston SE 59, Spring. Cath. Cent. 56
STVM 58, Akr. Hoban 51
Seaman N. Adams 45, Lynchburg-Clay 37
Sheffield Brookside 59, Oberlin 51
Shekinah Christian 67, Granville Christian 38
Sherwood Fairview 54, Antwerp 45
Sidney 63, Fairborn 48
Smithville 57, Dalton 42
Solon 79, N. Royalton 69
Sparta Highland 56, Galion 48
Spring. Emmanuel Christian 60, Bellefontaine Calvary Christian 29
Spring. Shawnee 61, Spring. NW 36
Springboro 61, Miamisburg 36
St. Edward (OH) 72, Louisville 51
Steubenville 83, Louisville Aquinas 53
Steubenville Cath. Cent. 55, Zanesville Rosecrans 53
Strasburg 60, Tuscarawas Cent. Cath. 28
Streetsboro 54, Peninsula Woodridge 44
Strongsville 72, Medina 54
Stryker 57, W. Unity Hilltop 39
Sullivan Black River 41, Wellington 32
Sylvania Northview 60, Whitehouse Anthony Wayne 53
Tallmadge 59, Richfield Revere 56
Thornville Sheridan 56, Coshocton 41
Tol. Christian 57, Tol. Emmanuel Baptist 49
Tol. Maumee Valley 68, Tol. Ottawa Hills 58
Toronto 81, Richmond Edison 37
Trenton Edgewood 53, Monroe 45
Trotwood-Madison 56, Day. Belmont 19
Troy 58, Xenia 55
Troy Christian 69, Milton-Union 38
Uhrichsville Claymont 63, Zoarville Tuscarawas Valley 52
Union City Mississinawa Valley 50, Bradford 47
Urbana 61, Bellefontaine 46
Utica 60, Johnstown Northridge 57, OT
Van Buren 33, Mt. Blanchard Riverdale 20
Van Wert 47, Wapakoneta 42
Van Wert Lincolnview 80, Bluffton 66
Vandalia Butler 57, Piqua 48
Vermilion 51, Port Clinton 31
Versailles 69, New Knoxville 31
Vincent Warren 75, Ross County Christian 61
W. Chester Lakota W. 38, Mason 26
W. Jefferson 61, N. Lewisburg Triad 33
W. Lafayette Ridgewood 58, Magnolia Sandy Valley 48
Warrensville Hts. 62, Bedford 52
Warsaw River View 41, New Lexington 38
Washington C.H. 53, Greenfield McClain 40
Washington C.H. Miami Trace 70, Jackson 48
Waverly 60, Wheelersburg 48
Waynesfield-Goshen 53, N. Baltimore 51
Wellston 68, Athens 60
Wellsville 59, Youngs. Valley Christian 53
West Union 65, RULH 60
Westerville Cent. 64, Pickerington North 62
Westerville N. 75, Hayes 33
Westerville S. 78, Sunbury Big Walnut 55
Westlake 45, Lawrence School 0
Willard 68, Milan Edison 44
Williamsburg 62, Blanchester 18
Willow Wood Symmes Valley 54, Latham Western 53
Zanesville Maysville 71, Dresden Tri-Valley 63
Zanesville W. Muskingum 65, McConnelsville Morgan 39
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Mansfield Christian vs. Mansfield St. Peter's, ppd.
Tol. Scott vs. Lima, ppd.
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/