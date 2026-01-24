Friday's Scores

news
By The Associated Press
18 hours ago
X

BOYS PREP BASKETBALL=

Ada 56, McComb 54

Alliance 65, Carrollton 44

Amherst Steele 79, Avon Lake 71

Andover Pymatuning Valley 93, Middlefield Cardinal 72

Anna 61, Houston 34

Arcadia 63, Leipsic 50

Arcanum 65, W. Alexandria Twin Valley S. 46

Archbold 76, Metamora Evergreen 40

Arlington 58, Pandora-Gilboa 30

Ashland 62, Wooster 43

Ashland Crestview 68, Monroeville 57

Ashtabula Lakeside 63, Conneaut 42

Attica Seneca E. 59, Bucyrus Wynford 50

Aurora 58, Cuyahoga Falls 56

Barnesville 48, Cadiz Harrison Cent. 43

Batavia 59, Clarksville Clinton-Massie 43

Batavia Clermont NE 41, Lees Creek E. Clinton 38

Bay (OH) 54, N. Olmsted 44

Bellbrook 46, Franklin 39

Beloit W. Branch 45, Alliance Marlington 33

Belpre 65, New Matamoras Frontier 57

Berea-Midpark 75, Grafton Midview 56

Berlin Hiland 71, Sugarcreek Garaway 41

Bethel-Tate 60, Felicity-Franklin 47

Bishop Hartley 53, Cols. Bishop Watterson 49

Bloomingdale, W.Va. 79, Belpre Christian 53

Botkins 64, Sidney Fairlawn 32

Bowerston Conotton Valley 49, E. Can. 45

Bowling Green 63, Oregon Clay 53

Brecksville-Broadview Hts. 49, Stow-Munroe Falls 21

Bridgeport 73, Cameron, W.Va. 43

Bristol 76, Warren Lordstown 56

Brookville 64, Carlisle 48

Burton Berkshire 63, Wickliffe 24

Caledonia River Valley 98, Shelby 65

Camden Preble Shawnee 74, Ansonia 49

Can. Cent. Cath. 83, Youngs. Mooney 42

Can. McKinley 81, Can. Glenoak 60

Can. South 68, Navarre Fairless 34

Canfield 62, Youngs. Boardman 20

Carey 52, Upper Sandusky 44

Casstown Miami E. 37, Sidney Lehman 26

Castalia Margaretta 69, Huron 38

Cedarville 79, Spring. Greenon 55

Celina 52, Kenton 38

Centerburg 48, Howard E. Knox 41

Chagrin Falls 75, Rootstown 61

Chagrin Falls Kenston 74, Willoughby S. 49

Chesapeake 67, Dawson-Bryant 34

Chillicothe 54, Hillsboro 50

Chillicothe Unioto 61, Chillicothe Huntington 43

Chillicothe Zane Trace 69, Bainbridge Paint Valley 30

Cin. Deer Park 77, Cin. Finneytown 58

Cin. Hills Christian Academy 63, Cin. Mt Healthy 39

Cin. La Salle 47, Cin. Elder 23

Cin. Madeira 59, Reading 35

Cin. Mariemont 54, Cin. Indian Hill 51

Cin. Moeller 52, St. Xavier (OH) 49

Cin. N. College Hill 95, Lockland 56

Cin. NW 86, Purcell Marian 51

Cin. Oak Hills 53, Cin. Sycamore 33

Cin. Oyler 77, Cin. College Prep. 49

Cin. Princeton 45, Fairfield 42

Cin. Summit 51, Miami Valley Christian Academy 47

Cin. Turpin 63, Morrow Little Miami 38

Cin. Walnut Hills 47, Kings Mills Kings 35

Cin. Western Hills 69, Cin. Taft 64

Cin. Winton Woods 49, Loveland 34

Cin. Wyoming 67, N. Bend (Cleves) Taylor 31

Cols. Africentric 55, West 48

Cols. Centennial 89, Cols. Whetstone 28

Cols. DeSales 67, Cols. St. Charles 48

Cols. KIPP 70, Cols. Franklin Hts. 35

Cols. Linden-McKinley 40, Cols. Beechcroft 35

Cols. Marion-Franklin 59, Cols. Briggs 57

Cols. Mifflin 80, Columbus International 41

Cols. Northland 57, East 41

Cols. Walnut Ridge 75, Cols. Eastmoor 64

Columbiana 74, E. Palestine 39

Columbus Grove 52, Spencerville 49

Columbus South 62, Cols. Independence 28

Convoy Crestview 69, Delphos Jefferson 52

Copley 53, Kent Roosevelt 52

Cornerstone Academy 65, Liberty Christian Academy 41

Cortland Maplewood 60, Windham 28

Cory-Rawson 86, Marion Elgin 68

Covington 52, Tipp City Bethel 40

Creston Norwayne 47, Apple Creek Waynedale 40

Day. Chaminade Julienne 50, Bishop Fenwick 44

Day. Dunbar 69, Day. Stivers 42

Day. Meadowdale 40, Day. Ponitz Tech. 36

Day. Northridge 86, DeGraff Riverside 38

Day. Oakwood 60, Day. Christian 29

Day. Thurgood Marshall 57, Day. Jefferson 15

Defiance Ayersville 58, Hicksville 48

Delaware Olentangy Berlin 67, Hilliard Darby 60

Delphos St John's 73, St. Henry (OH) 50

Delta 47, Swanton 33

Detroit Catholic Central, Mich. 50, Toledo St John's Jesuit 41

Dola Hardin Northern 66, Lima Perry 52

Dover 54, Lexington 31

Doylestown Chippewa 80, Rittman 50

Dublin Coffman 70, Powell Olentangy Liberty 54

Dublin Jerome 47, Marysville 45

Edon 74, Pioneer N. Central 73, OT

Elyria 77, N. Ridgeville 59

Euclid 93, Mentor 76

Fayetteville-Perry 28, Sardinia Eastern Brown 26

Findlay 62, Tol. Whitmer 53

Fitch 51, Warren Harding 45

Franklin Furnace Green 70, Portsmouth Clay 54

Franklin Middletown Christian 50, Yellow Springs 25

Fredericktown 72, Danville 49

Ft. Recovery 43, Coldwater 36

Gahanna Lincoln 57, Grove City Cent. Crossing 45

Galion Northmor 58, Cardington-Lincoln 54

Gallipolis Gallia 64, Proctorville Fairland 50

Gates Mills Hawken 74, Hunting Valley University 67

Genoa 77, Pemberville Eastwood 46

Genoa Christian 88, Northside Christian 38

Goshen 73, New Richmond 23

Greenwich S. Cent. 60, Norwalk St Paul 57

Grove City 47, New Albany 42

Groveport-Madison 60, Lancaster 56

Hamilton 62, Middletown 57

Hamilton Badin 69, Cin. McNicholas 31

Hamilton Ross 63, Oxford Talawanda 44

Hamler Patrick Henry 73, Wauseon 58

Hannibal River 55, Sarahsville Shenandoah 45

Harrod Allen E. 62, Lima Cent. Cath. 61, OT

Hartville Lake Center Christian 46, Medina Christian Academy 38

Haviland Wayne Trace 53, Defiance Tinora 38

Heartland Christian 65, Lowellville 60

Hilliard Bradley 43, Cols. Upper Arlington 33

Holgate 42, Gorham Fayette 26

Hubbard 70, Canfield S. Range 61

Huber Hts. Wayne 69, Beavercreek 54

Hudson 59, Wadsworth 45

Independence 57, Beachwood 43

Ironton 65, South Point 32

Ironton St. Joseph 60, Portsmouth Sciotoville 35

Jamestown Greeneview 70, London Madison-Plains 62

Jeromesville Hillsdale 62, West Salem Northwestern 32

Johnstown 50, Heath 43, OT

Kettering Alter 63, Day. Carroll 27

Kinsman Badger 61, Southington Chalker 51

Kirtland 61, Mantua Crestwood 30

LaGrange Keystone 89, Lorain Clearview 39

Lebanon 70, Cin. West Clermont 54

Leesburg Fairfield 71, Manchester 36

Leetonia 61, Salineville Southern 50

Lewis Center Olentangy Orange 57, Hilliard Davidson 38

Lewistown Indian Lake 63, St. Paris Graham 31

Liberty Bible Academy 60, Milford Christian 46

Liberty Center 72, Bryan 49

Liberty Twp. Lakota E. 56, Cin. Colerain 46

Lima Bath 66, Elida 58

Lima Shawnee 55, Defiance 47

Lima Temple Christian 60, Mt. Victory Ridgemont 51

Lore City Buckeye Trail 33, Malvern 32

Lucasville Valley 61, Portsmouth W. 47

Macedonia Nordonia 64, Twinsburg 55

Madison 81, Ashtabula Edgewood 73

Mansfield 74, Millersburg W. Holmes 54

Maria Stein Marion Local 58, New Bremen 23

Marion Harding High School 39, Bellville Clear Fork 33

Marion Pleasant 70, Ontario 64

Massillon Jackson 43, Uniontown Lake 32

Massillon Washington 72, Massillon Perry 52

Maumee 64, Fostoria 55

Mayfield 80, Chardon 69

McDermott Scioto NW 49, Beaver Eastern 39

Medina Highland 47, Barberton 46

Mentor Christian 48, N. Ridgeville Lake Ridge 41

Milford (OH) 47, Cin. Anderson 39

Milford Center Fairbanks 67, Mechanicsburg 35

Millbury Lake 75, Rossford 35

Minerva 80, Salem 55

Minford 62, S. Webster 54

Minster 51, Rockford Parkway 44

Mogadore Field 57, Akr. Coventry 56

Montpelier 65, Pettisville 44

Morgan 77, Cle. John Marshall 54

Mt Gilead 72, Loudonville 36

Mt. Vernon 46, Newark Licking Valley 45

N. Can. Hoover 82, Green 44

N. Robinson Col. Crawford 66, Sycamore Mohawk 26

Napoleon 41, Holland Springfield 35

Nelsonville-York 61, McArthur Vinton County 47

New Carlisle Tecumseh 50, London 45

New Concord John Glenn 74, Crooksville 33

New Franklin Manchester 73, Orrville 67

New Hope Christian 63, Stewart Federal Hocking 54

New London 65, Collins Western Reserve 57

New Madison Tri-Village 58, Pitsburg Franklin-Monroe 15

New Paris National Trail 57, New Lebanon Dixie 52

New Washington Buckeye Cent. 55, Bucyrus 32

Newark 67, Logan 39

Newark Cath. 63, Hebron Lakewood 44

Newton Local 62, Lewisburg Tri-County N. 34

Niles McKinley 69, Struthers 62

Norton 63, Lodi Cloverleaf 40

Norwood 85, Hamilton New Miami 47

Oak Harbor 48, Tontogany Otsego 46

Oak Hill 49, Crown City S. Gallia 44

Olmsted Falls 59, Avon 50

Orange 80, Christian Community School 24

Ottawa-Glandorf 57, St Marys 31

Ottoville 70, Ft. Jennings 59

Painesville Riverside 79, Eastlake North 34

Pataskala Licking Hts. 60, Granville 56

Paulding 62, Edgerton 51

Philo 57, Byesville Meadowbrook 43

Pickerington Central 81, Canal Winchester 61

Piketon 48, Williamsport Westfall 42

Plain City Jonathan Alder 70, Spring. Kenton Ridge 62

Plymouth 75, Ashland Mapleton 52

Poland Seminary 63, Girard 49

Pomeroy Meigs 59, Albany Alexander 46

Portsmouth 66, Ironton Rock Hill 54

Portsmouth Notre Dame 64, New Boston Glenwood 19

Racine Southern 52, Waterford 47

Reynoldsburg 78, Ashville Teays Valley 74

Richwood N. Union 65, Bellefontaine Benjamin Logan 54

Riverside Stebbins 68, Greenville 65, OT

Rocky River 71, Westlake 56

Russia 46, Jackson Center 39

S. Charleston SE 59, Spring. Cath. Cent. 56

STVM 58, Akr. Hoban 51

Seaman N. Adams 45, Lynchburg-Clay 37

Sheffield Brookside 59, Oberlin 51

Shekinah Christian 67, Granville Christian 38

Sherwood Fairview 54, Antwerp 45

Sidney 63, Fairborn 48

Smithville 57, Dalton 42

Solon 79, N. Royalton 69

Sparta Highland 56, Galion 48

Spring. Emmanuel Christian 60, Bellefontaine Calvary Christian 29

Spring. Shawnee 61, Spring. NW 36

Springboro 61, Miamisburg 36

St. Edward (OH) 72, Louisville 51

Steubenville 83, Louisville Aquinas 53

Steubenville Cath. Cent. 55, Zanesville Rosecrans 53

Strasburg 60, Tuscarawas Cent. Cath. 28

Streetsboro 54, Peninsula Woodridge 44

Strongsville 72, Medina 54

Stryker 57, W. Unity Hilltop 39

Sullivan Black River 41, Wellington 32

Sylvania Northview 60, Whitehouse Anthony Wayne 53

Tallmadge 59, Richfield Revere 56

Thornville Sheridan 56, Coshocton 41

Tol. Christian 57, Tol. Emmanuel Baptist 49

Tol. Maumee Valley 68, Tol. Ottawa Hills 58

Toronto 81, Richmond Edison 37

Trenton Edgewood 53, Monroe 45

Trotwood-Madison 56, Day. Belmont 19

Troy 58, Xenia 55

Troy Christian 69, Milton-Union 38

Uhrichsville Claymont 63, Zoarville Tuscarawas Valley 52

Union City Mississinawa Valley 50, Bradford 47

Urbana 61, Bellefontaine 46

Utica 60, Johnstown Northridge 57, OT

Van Buren 33, Mt. Blanchard Riverdale 20

Van Wert 47, Wapakoneta 42

Van Wert Lincolnview 80, Bluffton 66

Vandalia Butler 57, Piqua 48

Vermilion 51, Port Clinton 31

Versailles 69, New Knoxville 31

Vincent Warren 75, Ross County Christian 61

W. Chester Lakota W. 38, Mason 26

W. Jefferson 61, N. Lewisburg Triad 33

W. Lafayette Ridgewood 58, Magnolia Sandy Valley 48

Warrensville Hts. 62, Bedford 52

Warsaw River View 41, New Lexington 38

Washington C.H. 53, Greenfield McClain 40

Washington C.H. Miami Trace 70, Jackson 48

Waverly 60, Wheelersburg 48

Waynesfield-Goshen 53, N. Baltimore 51

Wellston 68, Athens 60

Wellsville 59, Youngs. Valley Christian 53

West Union 65, RULH 60

Westerville Cent. 64, Pickerington North 62

Westerville N. 75, Hayes 33

Westerville S. 78, Sunbury Big Walnut 55

Westlake 45, Lawrence School 0

Willard 68, Milan Edison 44

Williamsburg 62, Blanchester 18

Willow Wood Symmes Valley 54, Latham Western 53

Zanesville Maysville 71, Dresden Tri-Valley 63

Zanesville W. Muskingum 65, McConnelsville Morgan 39

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Mansfield Christian vs. Mansfield St. Peter's, ppd.

Tol. Scott vs. Lima, ppd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

In Other News
1
List: Butler County warming centers
2
Hamilton Schools leader lays out next steps as district navigates...
3
Middletown urges caution on roads as snow crews get prep for winter...
4
Grand jury indicts man in head‑on crash that seriously injured woman
5
Middletown police investigating over 50 shots fired into two homes...