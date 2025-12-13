Breaking: Snow falling throughout region, up to 6 inches possible; temps drop

Friday's Scores

news
By The Associated Press
12 hours ago
X

GIRLS PREP BASKETBALL=

Ann Arbor Gabriel Richard, Mich. 33, Tol. Cent. Cath. 26

Ashville Teays Valley 55, Reynoldsburg 32

Athens 51, Albany Alexander 41

Attica Seneca E. 60, Bucyrus 27

Aurora 39, Cuyahoga Falls 27

Bellevue 62, Tiffin Columbian 22

Bellville Clear Fork 68, Marion Harding High School 35

Belmont Union Local 61, Wheeling Park, W.Va. 31

Belpre 54, Eastern, N.J. 43

Belpre 54, Reedsville Eastern 43

Beverly Ft. Frye 55, Parkersburg Catholic, W.Va. 34

Bidwell River Valley 64, Pomeroy Meigs 29

Brecksville-Broadview Hts. 47, Stow-Munroe Falls 34

Burton Berkshire 65, Wickliffe 42

Carey 58, Sycamore Mohawk 33

Castalia Margaretta 66, Huron 27

Chillicothe Huntington 38, Jackson 33

Cin. Mariemont 46, Cin. Wyoming 34

Cin. Oak Hills 47, Cin. Colerain 46

Cin. Princeton 60, Cin. Sycamore 35

Circleville 71, Baltimore Liberty Union 42

Circleville Logan Elm 64, Bloom-Carroll 30

Cle. Glenville 32, Cle. Collinwood 8

Cle. John Marshall 71, Bard Early College 1

Cle. Rhodes 49, Cle. E. Tech 39

Cols. Beechcroft 55, Cols. Whetstone 27

Cols. Upper Arlington 54, Powell Olentangy Liberty 26

Cols. Walnut Ridge 58, Cols. Briggs 40

Cols. Wellington 36, Sugar Grove Berne Union 29

Copley 57, Kent Roosevelt 36

Cuyahoga Hts. 45, Brooklyn 17

Dawson-Bryant 41, Chesapeake 33

Delaware Olentangy Berlin 55, Thomas Worthington 39

Edon 58, Montpelier 37

Fremont Ross 72, Holland Springfield 21

Gahanna Lincoln 63, New Albany 60

Galion Northmor 54, Cardington-Lincoln 44

Garfield Hts. Trinity 51, Fairview 34

Geneva 54, Jefferson Area 26

Granville 52, Pataskala Licking Hts. 35

Groveport-Madison 46, Lancaster 42

Hebron Lakewood 54, Newark Cath. 49

Hilliard Bradley 52, Hilliard Davidson 33

Hilliard Darby 46, Dublin Jerome 40

Johnstown 64, Heath 27

Kidron Cent. Christian 59, Crestline 52

Lancaster Fisher Cath. 58, Corning Miller 10

Lewis Center Olentangy 60, Marysville 42

Mantua Crestwood 31, Kirtland 19

Mason 52, Fairfield 38

McDonald 53, Atwater Waterloo 17

Medina Highland 70, Barberton 4

Mogadore Field 62, Akr. Coventry 33

Mt. Vernon 47, Newark Licking Valley 24

N. Robinson Col. Crawford 40, Upper Sandusky 38

Newark 64, Logan 42

Norton 61, Lodi Cloverleaf 46

Perry 43, Painesville Harvey 19

Pickerington North 60, Grove City Cent. Crossing 13

Pioneer N. Central 41, W. Unity Hilltop 35

Proctorville Fairland 80, Gallipolis Gallia 39

Ravenna 43, Akr. Springfield 41

Ravenna SE 53, Garrettsville Garfield 46

Richmond Hts. 49, Beachwood 25

Rootstown 41, Chagrin Falls 40

Sandusky Perkins 60, Sandusky 46

Sarahsville Shenandoah 59, Hannibal River 23

Solon 57, N. Royalton 51

Stewart Federal Hocking 70, Racine Southern 50

Streetsboro 58, Peninsula Woodridge 34

Sunbury Big Walnut 42, Westerville S. 31

Sylvania Southview 38, Oregon Clay 32

Tol. Christian 60, Tol. Maumee Valley 28

Utica 53, Johnstown Northridge 44

Vermilion 42, Port Clinton 29

Wadsworth 52, Hudson 28

Waterford 56, Glouster Trimble 40

West 39, Cols. Marion-Franklin 36

Westerville Cent. 52, Grove City 39

Whitehouse Anthony Wayne 53, Sylvania Northview 50

Willard 51, Milan Edison 33

Worthington Kilbourne 54, Dublin Scioto 21

Zanesville 52, Pataskala Watkins Memorial 42

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

In Other News
1
Bomb threat reported at Planet Fitness in Middletown
2
Residents weigh in on ‘The Manchester’ mixed-use proposal for downtown...
3
Stabbing suspect who allegedly stole Middletown police cruiser back in...
4
Workforce Institute connects students with job opportunities in Butler...
5
McCrabb: Middletown school district, bakery make a ‘perfect...