Friday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Archbold 50, Hamler Patrick Henry 31
Ashtabula Edgewood 69, Beachwood 32
Bellevue 59, Sandusky 33
Bryan 49, Wauseon 45
Burton Berkshire 43, Brooklyn 34
Castalia Margaretta 55, Oak Harbor 44
Chagrin Falls 50, Painesville Harvey 47
Cuyahoga Hts. 57, Orwell Grand Valley 37
Day. Meadowdale 57, Cin. Aiken 27
Delaware Hayes 46, Dublin Scioto 24
Gibsonburg 66, Sandusky St. Mary 40
Independence 53, Mantua Crestwood 44
Marysville 36, Delaware Olentangy Berlin 22
Metamora Evergreen 53, Swanton 18
New Riegel 61, Tiffin Calvert 32
Norwalk 52, Tiffin Columbian 45
Pataskala Watkins Memorial 53, Zanesville 34
Pemberville Eastwood 60, Bloomdale Elmwood 54, OT
Perrysburg 54, Bowling Green 23
Powell Olentangy Liberty 50, Hilliard Davidson 21
Rocky River Lutheran W. 48, Wickliffe 31
Sandusky Perkins 50, Clyde 26
Shelby 76, Ontario 14
Sunbury Big Walnut 51, Westerville N. 30
Sylvania Northview 50, Sylvania Southview 32
Tol. Christian 60, Tol. Ottawa Hills 12
Tree of Life 61, Northside Christian 21
Upper Sandusky 33, N. Robinson Col. Crawford 22
Whitehouse Anthony Wayne 51, Napoleon 50
Worthington Kilbourne 50, Cols. Franklin Hts. 22
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/