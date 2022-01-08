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Friday's Scores

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By The Associated Press
14 minutes ago

GIRLS PREP BASKETBALL=

Archbold 50, Hamler Patrick Henry 31

Ashtabula Edgewood 69, Beachwood 32

Bellevue 59, Sandusky 33

Bryan 49, Wauseon 45

Burton Berkshire 43, Brooklyn 34

Castalia Margaretta 55, Oak Harbor 44

Chagrin Falls 50, Painesville Harvey 47

Cuyahoga Hts. 57, Orwell Grand Valley 37

Day. Meadowdale 57, Cin. Aiken 27

Delaware Hayes 46, Dublin Scioto 24

Gibsonburg 66, Sandusky St. Mary 40

Independence 53, Mantua Crestwood 44

Marysville 36, Delaware Olentangy Berlin 22

Metamora Evergreen 53, Swanton 18

New Riegel 61, Tiffin Calvert 32

Norwalk 52, Tiffin Columbian 45

Pataskala Watkins Memorial 53, Zanesville 34

Pemberville Eastwood 60, Bloomdale Elmwood 54, OT

Perrysburg 54, Bowling Green 23

Powell Olentangy Liberty 50, Hilliard Davidson 21

Rocky River Lutheran W. 48, Wickliffe 31

Sandusky Perkins 50, Clyde 26

Shelby 76, Ontario 14

Sunbury Big Walnut 51, Westerville N. 30

Sylvania Northview 50, Sylvania Southview 32

Tol. Christian 60, Tol. Ottawa Hills 12

Tree of Life 61, Northside Christian 21

Upper Sandusky 33, N. Robinson Col. Crawford 22

Whitehouse Anthony Wayne 51, Napoleon 50

Worthington Kilbourne 50, Cols. Franklin Hts. 22

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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