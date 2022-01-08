Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. East 60, Akr. Ellet 46
Akr. Hoban 71, Cle. Benedictine 40
Albany Alexander 52, McArthur Vinton County 50
Apple Creek Waynedale 70, Doylestown Chippewa 55
Ashland 67, Mt. Vernon 65
Ashville Teays Valley 47, Circleville 32
Atwater Waterloo 58, Mineral Ridge 41
Batavia 65, Clarksville Clinton-Massie 33
Bay Village Bay 88, Westlake 85
Bellaire 69, Belmont Union Local 57
Bellefontaine Benjamin Logan 53, Spring. NW 42
Beloit W. Branch 48, Minerva 39
Berea-Midpark 72, N. Ridgeville 69
Bishop Watterson 46, Bishop Ready 41
Bloom-Carroll 50, Circleville Logan Elm 25
Bluffton 49, Convoy Crestview 48
Botkins 44, Jackson Center 39
Bristol 77, Kinsman Badger 41
Byesville Meadowbrook 67, Crooksville 17
Caldwell 69, Beverly Ft. Frye 52
Campbell Memorial 71, Columbiana Crestview 41
Canal Winchester Harvest Prep 84, Zanesville Rosecrans 48
Cedarville 69, N. Lewisburg Triad 55
Celina 60, Kenton 54
Chagrin Falls Kenston 75, Eastlake North 55
Cin. Mt. Healthy 52, Oxford Talawanda 44
Cin. St. Xavier 54, Cin. La Salle 38
Cle. Cent. Cath. 63, Warren JFK 48
Cle. Cent. Cath. 69, Warren JFK 43
Cols. St. Charles 46, Cols. DeSales 35
Columbia Station Columbia 72, LaGrange Keystone 51
Columbiana 59, Leetonia 16
Cortland Lakeview 43, Niles McKinley 33
Cortland Maplewood 53, Southington Chalker 48
Dalton 82, West Salem Northwestern 62
Day. Christian 64, Legacy Christian 50
Defiance Ayersville 55, Hicksville 35
Delaware Buckeye Valley 66, Cols. Bexley 44
Dresden Tri-Valley 64, Philo 40
Dublin Coffman 57, Cols. Upper Arlington 52
Dublin Jerome 55, Lewis Center Olentangy 45
Edon 55, Montpelier 32
Elyria 60, Amherst Steele 57
Elyria Cath. 58, Rocky River 48
Fairfield 76, Cin. Oak Hills 45
Findlay 63, Fremont Ross 48
Findlay Liberty-Benton 64, Cory-Rawson 26
Franklin 89, Blanchester 57
Fredericktown 53, Mt. Gilead 41
Fremont St. Joseph 57, Lakeside Danbury 52
Ft. Recovery 49, New Knoxville 17
Gahanna Cols. Academy 47, Centerburg 43
Garfield Hts. Trinity 61, Brooklyn 51
Georgetown 74, Williamsburg 56
Gnadenhutten Indian Valley 65, E. Can. 39
Greenwich S. Cent. 48, Monroeville 43
Hamilton 47, Cin. Princeton 46
Harrod Allen E. 49, Ada 34
Hartville Lake Center Christian 68, Rootstown 50
Hilliard Darby 64, Thomas Worthington 45
Houston 35, Sidney Fairlawn 29
Howard E. Knox 41, Cardington-Lincoln 26
Kalida 57, Ft. Jennings 43
Kettering Alter 89, Day. Carroll 61
Kettering Fairmont 52, Beavercreek 42
Lakewood 56, Parma 48
Lancaster Fairfield Union 58, Amanda-Clearcreek 52
Lebanon 74, Cin. West Clermont 66
Leipsic 59, Columbus Grove 52
Lewistown Indian Lake 51, Richwood N. Union 50
Liberty Twp. Lakota E. 79, Cin. Colerain 38
Lima Bath 53, Elida 52
Lima Sr. 70, Tol. Cent. Cath. 56
Lodi Cloverleaf 57, Akr. Coventry 46
Lowellville 56, Sebring McKinley 25
Macedonia Nordonia 38, Stow-Munroe Falls 36
Magnolia Sandy Valley 68, Malvern 65
McComb 61, Arlington 49
McDonald 57, Berlin Center Western Reserve 54
Medina 56, Strongsville 31
Medina Buckeye 72, Parma Hts. Holy Name 58
Mentor Lake Cath. 77, Ashtabula St. John 23
Miami Valley Christian Academy 66, Cin. Oyler 60
Middlefield Cardinal 60, Fairport Harbor Harding 53
Middletown Madison Senior 57, Brookville 43
Milford Center Fairbanks 52, Jamestown Greeneview 49
Milton-Union 61, Day. Northridge 46
Mt. Blanchard Riverdale 61, Arcadia 35
N. Royalton 61, Hudson 53
New Bremen 40, Delphos St. John's 38
New Concord John Glenn 60, Thornville Sheridan 52
New Madison Tri-Village 78, New Lebanon Dixie 37
New Middletown Spring. 73, N. Jackson Jackson-Milton 32
Newton Local 59, Ansonia 50
Norton 46, Mogadore Field 26
Oberlin 67, Lorain Clearview 18
Oberlin Firelands 60, Sullivan Black River 45
Olmsted Falls 73, Avon Lake 69
Ottawa-Glandorf 43, St. Marys Memorial 32
Pandora-Gilboa 54, Van Buren 35
Paulding 72, Edgerton 52
Peebles 60, Mowrystown Whiteoak 45
Perry 50, Orange 36
Pettisville 43, Holgate 7
Pickerington N. 62, New Albany 47
Plain City Jonathan Alder 44, Spring. Shawnee 37
Poland Seminary 63, Girard 53
Powell Olentangy Liberty 48, Hilliard Davidson 45
Reading 53, Cin. Mariemont 46
Rockford Parkway 57, Minster 56
Russia 48, Ft. Loramie 47
Seaman N. Adams 56, RULH 40
Sheffield Brookside 80, Wellington 74
Sidney 61, Greenville 48
Smithville 58, Creston Norwayne 56
Spencerville 57, Van Wert Lincolnview 19
Spring. Cath. Cent. 61, W. Jefferson 53
Spring. Greenon 64, Mechanicsburg 35
Springboro 55, Miamisburg 46
St. Henry 54, Coldwater 38
Stewart Federal Hocking 61, Reedsville Eastern 30
Struthers 68, Jefferson Area 57
Sugarcreek Garaway 69, Newcomerstown 30
Sylvania Northview 50, Sylvania Southview 32
Tipp City Bethel 50, Casstown Miami E. 48
Trenton Edgewood 61, Hamilton Ross 56
Troy Christian 47, Sidney Lehman 28
Uhrichsville Claymont 58, Strasburg-Franklin 55
Van Wert 45, Wapakoneta 33
Vanlue 54, N. Baltimore 50
Versailles 53, Maria Stein Marion Local 46
Vienna Mathews 78, Windham 29
W. Alexandria Twin Valley S. 59, Union City Mississinawa Valley 56
W. Lafayette Ridgewood 55, Bowerston Conotton Valley 26
Warren Harding 61, Warren Howland 59
Warsaw River View 83, Zanesville Maysville 74
Washington C.H. 62, Jackson 53
Waterford 61, Belpre 55
Waynesfield-Goshen 61, Delphos Jefferson 37
Waynesville 61, Monroe 42
Westerville Cent. 78, Galloway Westland 40
Westerville N. 60, Sunbury Big Walnut 48
Westerville S. 74, Canal Winchester 59
Whitehall-Yearling 69, Cols. Grandview Hts. 28
Worthington Kilbourne 75, Cols. Franklin Hts. 53
Yellow Springs 75, Day. Jefferson 25
Youngs. Boardman 34, Austintown Fitch 24
Youngs. Chaney High School 72, Youngs. Ursuline 52
Youngs. Liberty 70, Leavittsburg LaBrae 60
Youngs. Mooney 59, Youngs. East 28
Zanesville W. Muskingum 65, McConnelsville Morgan 53
Zoarville Tuscarawas Valley 61, Tuscarawas Cent. Cath. 52
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/