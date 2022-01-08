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Friday's Scores

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By The Associated Press
14 minutes ago

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. East 60, Akr. Ellet 46

Akr. Hoban 71, Cle. Benedictine 40

Albany Alexander 52, McArthur Vinton County 50

Apple Creek Waynedale 70, Doylestown Chippewa 55

Ashland 67, Mt. Vernon 65

Ashville Teays Valley 47, Circleville 32

Atwater Waterloo 58, Mineral Ridge 41

Batavia 65, Clarksville Clinton-Massie 33

Bay Village Bay 88, Westlake 85

Bellaire 69, Belmont Union Local 57

Bellefontaine Benjamin Logan 53, Spring. NW 42

Beloit W. Branch 48, Minerva 39

Berea-Midpark 72, N. Ridgeville 69

Bishop Watterson 46, Bishop Ready 41

Bloom-Carroll 50, Circleville Logan Elm 25

Bluffton 49, Convoy Crestview 48

Botkins 44, Jackson Center 39

Bristol 77, Kinsman Badger 41

Byesville Meadowbrook 67, Crooksville 17

Caldwell 69, Beverly Ft. Frye 52

Campbell Memorial 71, Columbiana Crestview 41

Canal Winchester Harvest Prep 84, Zanesville Rosecrans 48

Cedarville 69, N. Lewisburg Triad 55

Celina 60, Kenton 54

Chagrin Falls Kenston 75, Eastlake North 55

Cin. Mt. Healthy 52, Oxford Talawanda 44

Cin. St. Xavier 54, Cin. La Salle 38

Cle. Cent. Cath. 63, Warren JFK 48

Cle. Cent. Cath. 69, Warren JFK 43

Cols. St. Charles 46, Cols. DeSales 35

Columbia Station Columbia 72, LaGrange Keystone 51

Columbiana 59, Leetonia 16

Cortland Lakeview 43, Niles McKinley 33

Cortland Maplewood 53, Southington Chalker 48

Dalton 82, West Salem Northwestern 62

Day. Christian 64, Legacy Christian 50

Defiance Ayersville 55, Hicksville 35

Delaware Buckeye Valley 66, Cols. Bexley 44

Dresden Tri-Valley 64, Philo 40

Dublin Coffman 57, Cols. Upper Arlington 52

Dublin Jerome 55, Lewis Center Olentangy 45

Edon 55, Montpelier 32

Elyria 60, Amherst Steele 57

Elyria Cath. 58, Rocky River 48

Fairfield 76, Cin. Oak Hills 45

Findlay 63, Fremont Ross 48

Findlay Liberty-Benton 64, Cory-Rawson 26

Franklin 89, Blanchester 57

Fredericktown 53, Mt. Gilead 41

Fremont St. Joseph 57, Lakeside Danbury 52

Ft. Recovery 49, New Knoxville 17

Gahanna Cols. Academy 47, Centerburg 43

Garfield Hts. Trinity 61, Brooklyn 51

Georgetown 74, Williamsburg 56

Gnadenhutten Indian Valley 65, E. Can. 39

Greenwich S. Cent. 48, Monroeville 43

Hamilton 47, Cin. Princeton 46

Harrod Allen E. 49, Ada 34

Hartville Lake Center Christian 68, Rootstown 50

Hilliard Darby 64, Thomas Worthington 45

Houston 35, Sidney Fairlawn 29

Howard E. Knox 41, Cardington-Lincoln 26

Kalida 57, Ft. Jennings 43

Kettering Alter 89, Day. Carroll 61

Kettering Fairmont 52, Beavercreek 42

Lakewood 56, Parma 48

Lancaster Fairfield Union 58, Amanda-Clearcreek 52

Lebanon 74, Cin. West Clermont 66

Leipsic 59, Columbus Grove 52

Lewistown Indian Lake 51, Richwood N. Union 50

Liberty Twp. Lakota E. 79, Cin. Colerain 38

Lima Bath 53, Elida 52

Lima Sr. 70, Tol. Cent. Cath. 56

Lodi Cloverleaf 57, Akr. Coventry 46

Lowellville 56, Sebring McKinley 25

Macedonia Nordonia 38, Stow-Munroe Falls 36

Magnolia Sandy Valley 68, Malvern 65

McComb 61, Arlington 49

McDonald 57, Berlin Center Western Reserve 54

Medina 56, Strongsville 31

Medina Buckeye 72, Parma Hts. Holy Name 58

Mentor Lake Cath. 77, Ashtabula St. John 23

Miami Valley Christian Academy 66, Cin. Oyler 60

Middlefield Cardinal 60, Fairport Harbor Harding 53

Middletown Madison Senior 57, Brookville 43

Milford Center Fairbanks 52, Jamestown Greeneview 49

Milton-Union 61, Day. Northridge 46

Mt. Blanchard Riverdale 61, Arcadia 35

N. Royalton 61, Hudson 53

New Bremen 40, Delphos St. John's 38

New Concord John Glenn 60, Thornville Sheridan 52

New Madison Tri-Village 78, New Lebanon Dixie 37

New Middletown Spring. 73, N. Jackson Jackson-Milton 32

Newton Local 59, Ansonia 50

Norton 46, Mogadore Field 26

Oberlin 67, Lorain Clearview 18

Oberlin Firelands 60, Sullivan Black River 45

Olmsted Falls 73, Avon Lake 69

Ottawa-Glandorf 43, St. Marys Memorial 32

Pandora-Gilboa 54, Van Buren 35

Paulding 72, Edgerton 52

Peebles 60, Mowrystown Whiteoak 45

Perry 50, Orange 36

Pettisville 43, Holgate 7

Pickerington N. 62, New Albany 47

Plain City Jonathan Alder 44, Spring. Shawnee 37

Poland Seminary 63, Girard 53

Powell Olentangy Liberty 48, Hilliard Davidson 45

Reading 53, Cin. Mariemont 46

Rockford Parkway 57, Minster 56

Russia 48, Ft. Loramie 47

Seaman N. Adams 56, RULH 40

Sheffield Brookside 80, Wellington 74

Sidney 61, Greenville 48

Smithville 58, Creston Norwayne 56

Spencerville 57, Van Wert Lincolnview 19

Spring. Cath. Cent. 61, W. Jefferson 53

Spring. Greenon 64, Mechanicsburg 35

Springboro 55, Miamisburg 46

St. Henry 54, Coldwater 38

Stewart Federal Hocking 61, Reedsville Eastern 30

Struthers 68, Jefferson Area 57

Sugarcreek Garaway 69, Newcomerstown 30

Sylvania Northview 50, Sylvania Southview 32

Tipp City Bethel 50, Casstown Miami E. 48

Trenton Edgewood 61, Hamilton Ross 56

Troy Christian 47, Sidney Lehman 28

Uhrichsville Claymont 58, Strasburg-Franklin 55

Van Wert 45, Wapakoneta 33

Vanlue 54, N. Baltimore 50

Versailles 53, Maria Stein Marion Local 46

Vienna Mathews 78, Windham 29

W. Alexandria Twin Valley S. 59, Union City Mississinawa Valley 56

W. Lafayette Ridgewood 55, Bowerston Conotton Valley 26

Warren Harding 61, Warren Howland 59

Warsaw River View 83, Zanesville Maysville 74

Washington C.H. 62, Jackson 53

Waterford 61, Belpre 55

Waynesfield-Goshen 61, Delphos Jefferson 37

Waynesville 61, Monroe 42

Westerville Cent. 78, Galloway Westland 40

Westerville N. 60, Sunbury Big Walnut 48

Westerville S. 74, Canal Winchester 59

Whitehall-Yearling 69, Cols. Grandview Hts. 28

Worthington Kilbourne 75, Cols. Franklin Hts. 53

Yellow Springs 75, Day. Jefferson 25

Youngs. Boardman 34, Austintown Fitch 24

Youngs. Chaney High School 72, Youngs. Ursuline 52

Youngs. Liberty 70, Leavittsburg LaBrae 60

Youngs. Mooney 59, Youngs. East 28

Zanesville W. Muskingum 65, McConnelsville Morgan 53

Zoarville Tuscarawas Valley 61, Tuscarawas Cent. Cath. 52

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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