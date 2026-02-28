Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Cin. Princeton 65, Lima Senior 61
Delaware Olentangy Berlin 64, Mt. Vernon 57
Findlay 47, Strongsville 41
Massillon Washington 79, Massillon Jackson 76
Medina Highland 44, Medina 37
OHSAA Playoffs=
Division I=
Region 1=
Mentor 83, Lorain 59
Region 3=
Cin. Sycamore 73, Cin. Western Hills 52
Division II=
Region 8=
Troy 55, Sidney 39
Division III=
Region 9=
Akr. Ellet 78, Youngs. East 76, OT
Akr. Hoban 71, Grafton Midview 37
Chagrin Falls Kenston 60, Canal Fulton Northwest 58
Garfield Hts. 102, Akr. North 12
Gates Mills Gilmour 47, Cuyahoga Falls 39
Gates Mills Hawken 97, Madison 65
Hunting Valley University 88, Copley 67
Kent Roosevelt 66, Geneva 49
Lyndhurst Brush 50, Elyria Cath. 35
Macedonia Nordonia 60, Parma Padua 59
Rocky River 79, Chardon 52
Tallmadge 75, Richfield Revere 68
Warren Howland 63, Painesville Harvey 52
Youngs. Chaney High School 77, Cle. JFK 34
Youngs. Ursuline 79, Maple Hts. 57
Region 10=
Akr. Garfield 58, Uniontown Lake 33
Alliance 75, Akr. Firestone 52
Bedford 67, Willoughby S. 50
Bowling Green 57, Holland Springfield 56
Cle. VASJ 66, Westlake 59
Cuyahoga Falls CVCA 72, Cle. E. Tech 14
Lima Shawnee 64, Tol. Rogers 46
Louisville 60, Aurora 51
Mansfield 65, Norwalk 30
Medina Buckeye 87, Morgan 80
Oregon Clay 50, Sandusky 46
STVM 71, Wooster 41
Sylvania Southview 46, Defiance 41
Tiffin Columbian 65, Lexington 57, OT
Tol. Cent. Cath. 72, Fremont Ross 49
Wapakoneta 58, Celina 47
Region 11=
Bishop Hartley 89, Cols. Independence 38
Chillicothe 49, Jackson 38
Cols. Bishop Watterson 54, West 34
Cols. Centennial 72, Cols. Hamilton Twp. 63
Cols. DeSales 77, Cols. Linden-McKinley 56
Cols. Walnut Ridge 73, Granville 58
Columbus South 62, Cols. Bexley 48
Marietta 55, Washington C.H. Miami Trace 52
Marion Harding High School 45, Cols. Beechcroft 40
Region 12=
Bellbrook 64, Day. Belmont 59
Cin. Turpin 70, Cin. Woodward 50
Day. Chaminade Julienne 71, Vandalia Butler 58
Hamilton Badin 78, Oxford Talawanda 28
Division IV=
Region 13=
Ashtabula Edgewood 59, Jefferson Area 52
Beloit W. Branch 44, Can. South 38
Canfield 71, Struthers 25
Chardon NDCL 72, Oberlin Firelands 50
Cle. Benedictine 75, Alliance Marlington 24
Cle. Cent. Cath. 65, Parma Hts. Holy Name 25
Cle. Glenville 72, Orange 36
Hubbard 63, Ravenna 46
Lodi Cloverleaf 49, Akr. Coventry 48
Mogadore Field 62, Salem 59, OT
Norton 62, Akr. Springfield 20
Orrville 75, Chesterland W. Geauga 64
Peninsula Woodridge 53, Akr. Buchtel 50
Sheffield Brookside 72, Perry 61
Streetsboro 37, Bay (OH) 34
Warrensville Hts. 102, Cle. Lincoln W. 23
Region 14=
Bloom-Carroll 58, London 57
Cols. Marion-Franklin 53, Sparta Highland 49, OT
Heath 70, Hebron Lakewood 17
Plain City Jonathan Alder 66, Cols. Cristo Rey 14
Region 15=
Beaver Local 59, Minerva 36
Cambridge 67, Wintersville Indian Creek 22
E. Liverpool 55, Richmond Edison 54
New Concord John Glenn 76, McConnelsville Morgan 48
Uhrichsville Claymont 44, Philo 37
Zanesville Maysville 73, Millersburg W. Holmes 32
Region 16=
Caledonia River Valley 85, Columbus International 44
Cin. Shroder 63, Cin. Gamble Montessori 46
Cin. Taft 71, New Richmond 20
Cols. Eastmoor 50, Delaware Buckeye Valley 42
Johnstown 62, Newark Licking Valley 50
Worthington Christian 68, Cols. Horizon 57
Division V=
Region 17=
Can. Cent. Cath. 76, Burton Berkshire 41
Region 18=
Bluffton 64, Tol. Ottawa Hills 37
Castalia Margaretta 86, Milan Edison 42
Coldwater 59, Archbold 43
Findlay Liberty-Benton 61, Willard 40
Genoa 56, Collins Western Reserve 33
Huron 68, Pemberville Eastwood 67
Liberty Center 80, Northwood 26
Paulding 65, Swanton 26
Region 20=
Cin. Madeira 62, Norwood 36
W. Liberty-Salem 54, Carlisle 51
Williamsburg 54, Purcell Marian 51
Division VI=
Region 22=
Ashland Crestview 53, New London 41
Attica Seneca E. 67, Mansfield Christian 32
Bucyrus Wynford 65, Sycamore Mohawk 56, OT
Columbus Grove 66, Mt. Blanchard Riverdale 47
Defiance Ayersville 46, Sherwood Fairview 41
Defiance Tinora 55, Haviland Wayne Trace 49
Gibsonburg 68, Metamora Evergreen 60
N. Robinson Col. Crawford 76, Bucyrus 33
Spencerville 52, Lima Central Catholic 51
St. Henry (OH) 76, Lima Perry 48
Tol. Christian 56, Kansas Lakota 55
Tol. Maumee Valley 76, Elmore Woodmore 46
Van Wert Lincolnview 58, Hicksville 29
Region 23=
Beaver Eastern 56, Ironton Rock Hill 51
Berlin Hiland 60, Sarahsville Shenandoah 24
Bridgeport 56, Woodsfield Monroe Cent. 55
Caldwell 67, Newcomerstown 43
Chillicothe Huntington 43, Reedsville Eastern 34
Frankfort Adena 53, Willow Wood Symmes Valley 49
Lore City Buckeye Trail 57, Toronto 31
Lucasville Valley 73, RULH 38
Portsmouth W. 75, Bainbridge Paint Valley 28
Seaman N. Adams 61, Southeastern 53
Region 24=
Ada 67, Carey 42
Harrod Allen E. 55, Bascom Hopewell-Loudon 47
New Bremen 43, Rockford Parkway 38
New Paris National Trail 68, Yellow Springs 36
Troy Christian 56, N. Lewisburg Triad 18
Division VII=
Region 27=
Danville 63, Morral Ridgedale 58
Genoa Christian 87, Cols. Patriot Prep 50
Hannibal River 49, Bowerston Conotton Valley 47, OT
Malvern 71, Steubenville Cath. Cent. 38
New Matamoras Frontier 68, Shadyside 54
Newark Cath. 54, Millersport 39
Shekinah Christian 53, Delaware Christian 34
Strasburg 43, Zanesville Rosecrans 39
Region 28=
Cedarville 89, Bellefontaine Calvary Christian 38
Ft. Loramie 45, Union City Mississinawa Valley 40
___
