Friday's Scores

PREP FOOTBALL=
Amherst Steele 0, Grafton Midview 0
Ansonia 10, Covington 0
Belpre 19, Albany Alexander 14
Bidwell River Valley 39, Crown City S. Gallia 8
Bradford 26, Spring. Cath. Cent. 23
Cin. Anderson 52, Cin. Withrow 18
Cin. Clark Montessori 34, Cin. Woodward 20
Copley 10, Aurora 7
Delaware Hayes 17, Newark 7
Fremont St. Joseph 41, W. Unity Hilltop 0
Lakeside Danbury 42, Sandusky St. Mary 12
Leipsic 35, Spencerville 28
Medina Buckeye 34, Parma 0
Pandora-Gilboa 42, Minster 0
Racine Southern 57, Beallsville 25
Zanesville W. Muskingum 36, Uhrichsville Claymont 14
OHSAA Playoffs=
First Round=
Division I=
Region 1=
Brunswick 42, Massillon Jackson 28
Cle. St. Ignatius 42, Solon 14
Euclid 21, Elyria 0
Lakewood St. Edward 42, Can. Glenoak 0
Medina 37, Strongsville 7
Mentor 69, Shaker Hts. 13
Stow-Munroe Falls 45, Cle. Hts. 14
Region 2=
Clayton Northmont 35, Middletown 0
Dublin Coffman 56, Beavercreek 7
Huber Hts. Wayne 20, Centerville 10
Kettering Fairmont 42, Perrysburg 14
Marysville 35, Dublin Jerome 14
Powell Olentangy Liberty 35, Miamisburg 0
Springboro 28, Findlay 19
Springfield 27, Tol. Whitmer 17
Region 3=
Cols. Upper Arlington 17, Lewis Center Olentangy Orange 10
Hilliard Bradley 28, Groveport-Madison 7
Hilliard Darby 21, Gahanna Lincoln 7
New Albany 34, Westerville N. 3
Pickerington Cent. 49, Grove City 0
Pickerington N. 35, Hilliard Davidson 22
Reynoldsburg 53, Lancaster 19
Region 4=
Cin. Colerain 38, Milford 7
Cin. Elder 42, Fairfield 39
Cin. Moeller 43, Hamilton 27
Cin. Princeton 55, Cin. Oak Hills 0
Cin. St. Xavier 49, Cin. Walnut Hills 13
Liberty Twp. Lakota E. 28, Cin. Sycamore 10
Mason 34, Lebanon 16
W. Chester Lakota W. 44, Cin. West Clermont 0
Division II=
Region 5=
Bedford 42, Akr. Ellet 7
Garfield Hts. 13, Eastlake North 7
Kent Roosevelt 28, Hunting Valley University 3
Macedonia Nordonia 48, Ashtabula Lakeside 7
Mayfield 51, Akr. Kenmore-Garfield 6
Twinsburg 42, Lyndhurst Brush 14
Warren Harding 42, Akr. North 0
Willoughby S. 36, Madison 6
Youngs. Boardman 49, Cuyahoga Falls 0
Region 6=
Barberton 49, Lakewood 0
Fremont Ross 71, Parma Normandy 0
N. Olmsted 48, Grafton Midview 45
N. Royalton 48, Amherst Steele 45, 3OT
Sylvania Northview 29, Holland Springfield 10
Tol. St. Francis 38, N. Ridgeville 0
Wadsworth 48, Westlake 21
Region 7=
Canal Winchester 45, Mt. Vernon 7
Delaware Olentangy Berlin 47, Whitehall-Yearling 7
Dublin Scioto 48, Cols. Mifflin 14
Pataskala Licking Hts. 28, Cols. Whetstone 9
Pataskala Watkins Memorial 44, Cols. Northland 6
Sunbury Big Walnut 62, Logan 0
Worthington Kilbourne 42, Marion Harding 21
Region 8=
Ashville Teays Valley 68, Cols. Briggs 0
Harrison 32, Lima Sr. 28
Sidney 31, W. Carrollton 12
Trenton Edgewood 62, West 12
Troy 49, Cols. Franklin Hts. 6
Xenia 18, New Carlisle Tecumseh 0
Division III=
Region 9=
Chagrin Falls Kenston 40, Alliance Marlington 7
Chardon NDCL 14, Louisville 7
Dover 63, Tallmadge 21
Geneva 37, Painesville Harvey 0
Niles McKinley 35, Ravenna 21
STVM 68, Akr. Springfield 0
Steubenville 43, Youngs. East 6
Warren Howland 27, Akr. Buchtel 0
Youngs. Chaney High School 21, Akr. Coventry 7
Region 10=
Caledonia River Valley 69, Maumee 6
Defiance 27, Bay Village Bay 10
Mansfield Sr. 7, Sylvania Southview 3
Millersburg W. Holmes 45, Mansfield Madison 10
Norton 21, Sandusky 20
Rocky River 29, Lexington 7
Region 11=
Cols. Hamilton Twp. 50, Cols. Beechcroft 16
Dresden Tri-Valley 50, Cols. Centennial 0
Mt. Orab Western Brown 42, Athens 12
South 44, Bellefontaine 18
Washington C.H. Miami Trace 27, Chillicothe 14
Wilmington 56, Marietta 14
Zanesville 30, Delaware Buckeye Valley 8
Region 12=
Day. Carroll 42, Celina 39
Day. Chaminade Julienne 31, Cin. NW 28
Day. Dunbar 33, Cin. Aiken 6
Franklin 14, Vandalia Butler 6
Goshen 37, Cin. Hughes 14
Monroe 27, Elida 10
St. Marys Memorial 56, Greenville 21
Tipp City Tippecanoe 55, Day. Ponitz Tech. 6
Wapakoneta 15, Lima Shawnee 0
Division VI=
Region 24=
N. Lewisburg Triad 42, New Paris National Trail 7
Division VII=
Region 25=
Cuyahoga Hts. 35, Ashland Mapleton 20
Greenwich S. Cent. 41, Fairport Harbor Harding 7
New Washington Buckeye Cent. 32, Wellsville 29
Plymouth 46, Lisbon David Anderson 12
Region 26=
Antwerp 20, Waynesfield-Goshen 17
Convoy Crestview 69, N. Baltimore 7
Delphos St. John's 41, Dola Hardin Northern 8
Edgerton 34, Defiance Ayersville 22
Edon 34, Arcadia 7
Hamler Patrick Henry 51, Vanlue 12
McComb 41, McGuffey Upper Scioto Valley 0
Sycamore Mohawk 67, Morral Ridgedale 0
Region 27=
Cardington-Lincoln 68, Lancaster Fisher Cath. 43
New Matamoras Frontier 54, Fairfield Christian 13
Sugar Grove Berne Union 63, Zanesville Rosecrans 6
Toronto 26, Tuscarawas Cent. Cath. 12
Waterford 49, Corning Miller 0
Region 28=
Cedarville 35, Union City Mississinawa Valley 6
S. Charleston SE 21, Sidney Lehman 19
Troy Christian 42, Mt. Victory Ridgemont 6
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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/