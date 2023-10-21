Friday's Scores

PREP FOOTBALL=
Alliance 36, Alliance Marlington 0
Andover Pymatuning Valley 36, Windham 0
Anna 40, Rockford Parkway 6
Ansonia 46, Union City Mississinawa Valley 6
Ashland Mapleton 28, Ashland Crestview 18
Athens 19, Nelsonville-York 13
Aurora 9, Medina Highland 7
Avon 45, Avon Lake 0
Barnesville 40, Belmont Union Local 19
Bascom Hopewell-Loudon 19, Tiffin Calvert 7
Bay Village Bay 21, N. Olmsted 20
Beaver Eastern 43, Franklin Furnace Green 7
Bellville Clear Fork 8, Caledonia River Valley 0
Beverly Ft. Frye 16, Waterford 0
Bishop Fenwick 42, Day. Carroll 0
Bishop Hartley 31, Cols. St. Charles 0
Bishop Ready 28, Gahanna Cols. Academy 7
Bloom-Carroll 40, Circleville 0
Bucyrus Wynford 46, Upper Sandusky 18
Cadiz Harrison Cent. 49, Rayland Buckeye 7
Caldwell 37, Sarahsville Shenandoah 6
Can. Cent. Cath. 42, Louisville Aquinas 6
Canfield 45, Youngs. Boardman 7
Canfield S. Range 35, Hubbard 0
Carey 55, Attica Seneca E. 6
Casstown Miami E. 42, Covington 7
Chardon 24, Painesville Riverside 16
Chesterland W. Geauga 40, Orange 0
Cin. Hughes 39, Cin. Aiken 8
Cin. Mt. Healthy 42, Waverly 6
Cin. Princeton 42, Cin. Sycamore 7
Circleville Logan Elm 28, Cols. Hamilton Twp. 0
Clarksville Clinton-Massie 49, New Richmond 0
Cle. Glenville 42, Cle. John Marshall 7
Cle. Hay 37, Cle. JFK 0
Cle. Rhodes 30, Cle. Collinwood 0
Cle. VASJ 45, Cle. Cent. Cath. 0
Clyde 45, Norwalk 14
Collins Western Reserve 48, Northwood 0
Cols. Upper Arlington 10, Hilliard Davidson 0
Columbus Grove 14, Bluffton 7
Cory-Rawson 33, Crestline 6
Coshocton 44, Warsaw River View 6
Creston Norwayne 41, Smithville 7
Cuyahoga Falls CVCA 41, Akr. Manchester 14
Dalton 47, Doylestown Chippewa 0
Danville 14, Howard E. Knox 12, OT
DeGraff Riverside 28, Milton-Union 0
Defiance 14, Ottawa-Glandorf 10
Defiance Tinora 35, Hicksville 0
Dresden Tri-Valley 42, New Concord John Glenn 7
Dublin Coffman 14, Hilliard Bradley 7
Dublin Jerome 36, Hilliard Darby 26
Eaton 17, Carlisle 7
Fairborn 14, Piqua 10
Findlay Liberty-Benton 44, McComb 22
Galion 34, Marion Harding 0
Green 28, Uniontown Lake 0
Grove City 67, Galloway Westland 13
Hamler Patrick Henry 40, Swanton 7
Hanoverton United 40, E. Palestine 0
Harrod Allen E. 49, Ada 7
Ironton 21, Portsmouth 6
Ironton Rock Hill 23, Coal Grove Dawson-Bryant 16
Jackson 48, Chillicothe 7
Jeromesville Hillsdale 20, Rittman 13
Kansas Lakota 36, Elmore Woodmore 0
Kettering Alter 21, Day. Chaminade Julienne 14
Kettering Fairmont 35, Beavercreek 0
Kirtland 38, Middlefield Cardinal 0
LaGrange Keystone 36, Oberlin 6
Lakewood St. Edward 14, Akr. Hoban 7
Lancaster Fairfield Union 21, Ashville Teays Valley 14
Lewistown Indian Lake 15, Richwood N. Union 13
Liberty Center 42, Wauseon 0
Lodi Cloverleaf 42, Akr. Springfield 0
London 49, Urbana 7
Lorain Clearview 48, Sheffield Brookside 7
Lore City Buckeye Trail 16, Newcomerstown 13
Lucas 30, Arlington 0
Lucasville Valley 24, Minford 0
Macedonia Nordonia 23, Brecksville-Broadview Hts. 7
Madison 27, Conneaut 18
Malvern 49, E. Can. 0
Mansfield Sr. 34, Mansfield Madison 0
Mantua Crestwood 28, Orwell Grand Valley 27
Maria Stein Marion Local 35, Coldwater 14
Marietta 28, Vincent Warren 24
Mason 24, Liberty Twp. Lakota E. 0
McArthur Vinton County 49, Wellston 0
McGuffey Upper Scioto Valley 52, N. Baltimore 20
Mechanicsburg 29, N. Lewisburg Triad 24
Mentor 48, Euclid 12
Miamisburg 21, Springboro 9
Millersburg W. Holmes 62, Mt. Vernon 0
Mineral Ridge 40, McDonald 7
Mogadore Field 35, Peninsula Woodridge 14
Montpelier 56, W. Unity Hilltop 0
Mt. Blanchard Riverdale 28, Arcadia 14
N. Ridgeville 36, Amherst Steele 0
Navarre Fairless 41, Massillon Tuslaw 7
New Albany 45, Westerville Cent. 28
New Bremen 14, Delphos St. John's 7
Norwalk St. Paul 41, Monroeville 14
Oak Harbor 55, Millbury Lake 0
Oberlin Firelands 27, Wellington 0
Oregon Clay 66, Tol. Rogers 14
Pandora-Gilboa 48, Bloomdale Elmwood 6
Parma Hts. Holy Name 30, Parma Hts. Valley Forge 16
Pemberville Eastwood 36, Genoa Area 29
Perry 47, Gates Mills Hawken 7
Pioneer N. Central 16, Reading, Mich. 14
Plain City Jonathan Alder 49, New Carlisle Tecumseh 23
Proctorville Fairland 38, Chesapeake 2
Richfield Revere 26, Kent Roosevelt 0
Richmond Edison 26, Wintersville Indian Creek 6
Rocky River Lutheran W. 34, Chagrin Falls 7
S. Charleston SE 41, Spring. Greenon 0
Salineville Southern 47, Leetonia 0
Shelby 23, Marion Pleasant 0
Spring. Cath. Cent. 28, London Madison Plains 0
Spring. NE 21, W. Jefferson 13
Spring. Shawnee 41, Spring. NW 7
Springfield 14, Clayton Northmont 3
St. Henry 28, Ft. Recovery 27, OT
St. Marys Memorial 31, Lima Bath 0
Steubenville 41, Louisville 8
Sullivan Black River 24, Columbia Station Columbia 20
Sunbury Big Walnut 17, Canal Winchester 0
Sycamore Mohawk 53, Bucyrus 0
Tol. Christian 44, Britton-Deerfield, Mich. 14
Tol. Ottawa Hills 54, Edon 7
Troy 44, Sidney 7
Twinsburg 40, Stow-Munroe Falls 10
Vandalia Butler 7, Riverside Stebbins 6
Versailles 21, Minster 14
W. Chester Lakota W. 42, Hamilton 14
W. Liberty-Salem 55, Milford Center Fairbanks 0
Wadsworth 49, N. Royalton 0
Wapakoneta 30, Celina 3
Waynesfield-Goshen 41, Mt. Victory Ridgemont 12
Wickliffe 59, Beachwood 7
Williamsburg 41, Batavia Clermont NE 0
Woodsfield Monroe Cent. 35, Shadyside 12
Zanesville W. Muskingum 49, Byesville Meadowbrook 10
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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/