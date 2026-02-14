Friday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Akr. Hoban 66, Tol. Start 28
Bascom Hopewell-Loudon 50, New Riegel 27
Beachwood 58, Maple Hts. 29
Berlin Hiland 67, W. Lafayette Ridgewood 34
Brecksville-Broadview Hts. 56, Shaker Hts. Laurel 55
Chillicothe Huntington 38, Chillicothe Zane Trace 31
Cle. VASJ 54, Shaker Hts. 50
Cornerstone Christian 45, Cle. Hay 29
Dublin Coffman 30, Cols. Upper Arlington 28
Elmore Woodmore 70, Sandusky St. Mary 28
Franklin Furnace Green 69, Portsmouth Sciotoville 20
Gibsonburg 56, Fremont St. Joseph 12
Glouster Trimble 56, Zanesville Rosecrans 29
Granville Christian 35, Cols. KIPP 33
Grove City 52, Gahanna Lincoln 37
Groveport Madison Christian 28, Sugar Grove Berne Union 21
Harvest Temple 46, Senedot Stripes 27
Hayes 62, Galloway Westland 10
Hilliard Bradley 37, Lewis Center Olentangy Orange 36
Lakeside Danbury 34, Northwood 24
Lancaster 62, Canal Winchester 36
Lewis Center Olentangy 40, Dublin Jerome 37
Lloyd Memorial, Ky. 55, Cincinnati Home School 43
Logan 53, Groveport-Madison 45
Malvern 68, Heartland Christian 49
Marysville 62, Delaware Olentangy Berlin 51
Mentor 62, Rocky River Magnificat 57
Miller City 57, Ft. Jennings 17
Newark 73, Reynoldsburg 33
Oak Hill 45, McDermott Scioto NW 18
Ohio Deaf 54, Lexington, N.Y. 21
Pickerington Central 73, Ashville Teays Valley 45
Piketon 47, Bainbridge Paint Valley 41
Powell Olentangy Liberty 44, Hilliard Davidson 32
Steubenville Cath. Cent. 59, Magnolia, W.Va. 34
Thomas Worthington 45, Hilliard Darby 34
Tiffin Calvert 44, Kansas Lakota 31
West 31, Northside Christian 21
West Union 59, Beaver Eastern 44
Westerville Cent. 63, Grove City Cent. Crossing 30
Wheelersburg 44, S. Webster 40
Worthington Kilbourne 65, Westerville N. 21
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/