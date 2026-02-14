Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Buchtel 44, Kent Roosevelt 40
Akr. Garfield 86, Alliance Marlington 54
Akr. Hoban 44, Gates Mills Gilmour 40
Alliance 50, Canfield 45
Amherst Steele 68, N. Ridgeville 59
Antwerp 51, Hicksville 32
Arcadia 67, Vanlue 23
Arcanum 53, Newton Local 38
Arlington 63, Leipsic 12
Athens 58, Albany Alexander 51
Attica Seneca E. 52, New Washington Buckeye Cent. 40
Avon 74, Avon Lake 47
Baltimore Liberty Union 62, Cardington-Lincoln 34
Batavia 66, Bethel-Tate 33
Beaver Eastern 63, Willow Wood Symmes Valley 41
Bellaire 61, Cameron, W.Va. 48
Bellefontaine 64, Spring. Kenton Ridge 62
Bellville Clear Fork 47, Galion 40
Beloit W. Branch 59, Girard 32
Belpre 54, Waterford 49
Berea-Midpark 75, Elyria 64
Beverly Ft. Frye 63, Wood County Christian, W.Va. 42
Bluffton 52, Harrod Allen E. 44
Botkins 66, Houston 15
Brooklyn 73, Wickliffe 47
Brookville 68, Eaton 45
Brunswick 99, Mentor 85
Bucyrus Wynford 63, Bucyrus 55
Byesville Meadowbrook 62, Crooksville 52
Cadiz Harrison Cent. 54, Sarahsville Shenandoah 45
Caledonia River Valley 88, Ontario 43
Campbell Memorial 53, Poland Seminary 48
Can. South 73, Canal Fulton Northwest 54
Carlisle 60, Day. Christian 54
Casstown Miami E. 48, Tipp City Bethel 17
Castalia Margaretta 90, Willard 45
Cedarville 73, Spring. Cath. Cent. 54
Centerville 45, Springboro 35
Chesapeake 70, Portsmouth 49
Cin. Hills Christian Academy 68, Purcell Marian 36
Cin. Hughes 68, Cin. Oyler 61
Cin. Indian Hill 60, Reading 53
Cin. La Salle 45, Cin. Elder 38
Cin. Mariemont 68, Cin. Madeira 50
Cin. McNicholas 62, Day. Carroll 42
Cin. Moeller 50, St. Xavier (OH) 33
Cin. Mt Healthy 62, Lockland 26
Cin. N. College Hill 84, Cin. NW 78
Cin. Oak Hills 52, Cin. Princeton 49
Cin. Seven Hills 62, Cin. Country Day 55
Cin. Shroder 81, Cin. Clark Montessori 66
Cin. Walnut Hills 40, Loveland 23
Cin. West Clermont 64, Cin. Turpin 55
Cin. Western Hills 91, Lou. Central, Ky. 68
Cin. Winton Woods 58, Cin. Anderson 48
Cin. Wyoming 75, Cin. Deer Park 50
Circleville 66, Chillicothe Unioto 59
Cle. Benedictine 61, Elyria Cath. 51
Cle. Cent. Cath. 74, Cle. Collinwood 11
Cle. St Ignatius 76, Warrensville Hts. 47
Collins Western Reserve 64, Ashland Crestview 56
Cols. Africentric 77, Cols. Marion-Franklin 28
Cols. Bishop Watterson 44, Cols. St. Charles 40
Cols. Grandview Hts. 52, Cols. Franklin Hts. 51
Cols. Hamilton Twp. 61, Cols. Bexley 51
Cols. Horizon 68, New Hope Christian 53
Cols. KIPP 66, Centerburg 51
Columbus Grove 60, Delphos Jefferson 37
Corning Miller 62, Fairfield Christian 53
Cortland Lakeview 46, Leavittsburg LaBrae 39
Cortland Maplewood 60, Conneaut 24
Coshocton 59, New Lexington 52
Crestline 71, Mansfield St. Peter's 63
Creston Norwayne 69, Rittman 41
Cuyahoga Falls CVCA 62, Youngs. Boardman 33
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 64, Aurora 57
Cuyahoga Hts. 69, Cle. Lincoln W. 40
Day. Dunbar 47, Canal Winchester Harvest 43
Day. Oakwood 85, Germantown Valley View 76
Day. Ponitz Tech. 65, Day. Meadowdale 58
Defiance Ayersville 42, Edgerton 30
Delaware Olentangy Berlin 60, Marysville 54
Delphos St John's 86, Ft. Recovery 49
Doylestown Chippewa 62, West Salem Northwestern 49
Dresden Tri-Valley 58, Thornville Sheridan 54
Dublin Coffman 46, Cols. Upper Arlington 43
E. Palestine 77, Madonna, W.Va. 69
East 64, Cols. Whetstone 60
Elida 35, Wapakoneta 31, OT
Elyria Open Door 62, N. Ridgeville Lake Ridge 47
Fairport Harbor Harding 83, Painesville Harvey 63
Fayetteville-Perry 61, Manchester 54
Findlay Liberty-Benton 48, Pandora-Gilboa 34
Fitch 68, Canfield S. Range 47
Franklin Furnace Green 84, Portsmouth Sciotoville 25
Fredericktown 57, Howard E. Knox 49
Gahanna Lincoln 43, Grove City 39
Gallipolis Gallia 66, Dawson-Bryant 26
Galloway Westland 77, Hayes 60
Garrettsville Garfield 59, Windham 50
Gates Mills Hawken 64, Cle. Max Hayes 39
Geneva 61, Burton Berkshire 55
Genoa 62, Maumee 53
Glouster Trimble 51, Stewart Federal Hocking 46
Granville 58, Zanesville 51
Grove City Cent. Crossing 61, Westerville Cent. 54
Hamilton 63, Cin. Sycamore 55
Hamilton Badin 73, Bishop Fenwick 48
Hamilton Ross 73, Bellbrook 59
Hamler Patrick Henry 65, Archbold 26
Hannibal River 45, Wellsville 30
Harrison 50, Lawrenceburg, Ind. 29
Hartville Lake Center Christian 57, Louisville Aquinas 34
Heath 48, Utica 35
Hilliard Bradley 47, Lewis Center Olentangy Orange 37
Hillsboro 46, Greenfield McClain 40
Huber Hts. Wayne 54, Clayton Northmont 42
Hudson 70, Cuyahoga Falls 46
Hunting Valley University 81, Rocky River Lutheran W. 70
Ironton 84, Ironton Rock Hill 70
Ironton St. Joseph 71, New Boston Glenwood 37
Jackson Center 44, Sidney Fairlawn 30
Jamestown Greeneview 74, Spring. Greenon 60
Jeromesville Hillsdale 63, Dalton 45
Johnstown 54, Newark Cath. 50
Johnstown Northridge 38, Hebron Lakewood 32
Kalida 54, Continental 29
Kettering Alter 58, Day. Chaminade Julienne 54
Kettering Fairmont 66, Miamisburg 58
Kidron Cent. Christian 70, Lucas 30
LaGrange Keystone 67, Sheffield Brookside 62
Lancaster 65, Canal Winchester 58
Latham Western 51, Crown City S. Gallia 48
Lebanon 62, Kings Mills Kings 52
Leesburg Fairfield 59, Mowrystown Whiteoak 41
Legacy Christian 47, Franklin Middletown Christian 27
Lewisburg Tri-County N. 52, Ansonia 41
Lexington 69, Ashland 64
Liberty Center 57, Delta 44
Liberty Twp. Lakota E. 41, Fairfield 32
Lima Bath 44, Defiance 36
Lima Shawnee 60, Van Wert 53
Lima Temple Christian 53, Dola Hardin Northern 49
Lucasville Valley 65, Minford 43
Lynchburg-Clay 60, RULH 38
Lyndhurst Brush 72, Orange 36
Macedonia Nordonia 80, E. Cle. Shaw 50
Mansfield 69, Mansfield Madison 61
Mansfield Christian 57, Loudonville 54
Mantua Crestwood 74, Ashtabula St John 66
Maplewood, Pa. 60, Conneaut 24
Maria Stein Marion Local 67, Minster 44
Marietta 68, International Sports Academy 50
Marion Pleasant 53, Sparta Highland 52
Martins Ferry 76, Columbiana 74
Mason 57, Middletown 51
Massillon Jackson 88, Youngs. East 55
Massillon Perry 73, Akr. Firestone 39
Massillon Tuslaw 68, Navarre Fairless 44
Massillon Washington 77, Can. McKinley 75
McDermott Scioto NW 49, Oak Hill 38
McDonald 78, Struthers 42
McGuffey Upper Scioto Valley 71, Marion Elgin 50
Medina 65, Lorain 42
Metamora Evergreen 84, Swanton 48
Milford (OH) 62, Morrow Little Miami 34
Milford Center Fairbanks 88, N. Lewisburg Triad 21
Millbury Lake 90, Fostoria 68
Millersport 66, Liberty Christian Academy 46
Minerva 69, Zoarville Tuscarawas Valley 51
Monroe 42, Franklin 38
Monroeville 72, Ashland Mapleton 60
Montpelier 53, Edon 43
Morral Ridgedale 73, Cory-Rawson 39
Mt. Blanchard Riverdale 53, McComb 32
Mt. Orab Western Brown 62, New Richmond 37
Mt. Victory Ridgemont 62, N. Baltimore 53, OT
N. Bend (Cleves) Taylor 56, Cin. Finneytown 49
N. Can. Hoover 71, Can. Glenoak 35
N. Jackson Jackson-Milton 73, Leetonia 68
N. Robinson Col. Crawford 77, Carey 51
Napoleon 55, Findlay 52
New Albany 57, Pickerington North 45
New Bremen 40, Coldwater 38
New Concord John Glenn 76, McConnelsville Morgan 39
New Madison Tri-Village 55, Camden Preble Shawnee 20
New Paris National Trail 55, Pitsburg Franklin-Monroe 39
New Philadelphia 43, Dover 35
Newton Falls 65, Rootstown 57
Norton 65, Akr. Coventry 30
Norwalk St Paul 62, Plymouth 60
Oak Harbor 52, Rossford 33
Oberlin 57, Wellington 41
Oberlin Firelands 58, Lorain Clearview 35
Olmsted Falls 64, Grafton Midview 52
Oregon Stritch 62, Tol. Christian 45
Ottawa-Glandorf 58, Celina 53
Painesville Riverside 67, Chardon 51
Parma Hts. Valley Forge 58, Medina Buckeye 55
Parma Padua 73, Parma Hts. Holy Name 31
Pataskala Licking Hts. 64, Mt. Vernon 53
Pataskala Watkins Memorial 65, Newark Licking Valley 49
Paulding 62, Defiance Tinora 46
Peebles 76, West Union 46
Pemberville Eastwood 75, Tontogany Otsego 59
Peninsula Woodridge 66, Akr. Springfield 27
Perry 63, Madison 53
Perrysburg 70, Oregon Clay 39
Pettisville 49, Holgate 32
Philo 55, Warsaw River View 37
Pioneer N. Central 60, W. Unity Hilltop 48
Plain City Jonathan Alder 49, New Carlisle Tecumseh 32
Pomeroy Meigs 77, Bidwell River Valley 60
Port Clinton 63, Milan Edison 56
Portsmouth Notre Dame 48, Portsmouth Clay 46
Portsmouth W. 51, Waverly 44
Powell Olentangy Liberty 53, Hilliard Davidson 48
Proctorville Fairland 72, South Point 52
Racine Southern 70, Reedsville Eastern 42
Ravenna 67, Mogadore Field 47
Reynoldsburg 63, Newark 50
Richfield Revere 68, Akr. Ellet 59
Richwood N. Union 54, Spring. NW 46
Rockford Parkway 58, New Knoxville 41
Rocky River 69, Parma Normandy 52
Russia 51, Ft. Loramie 45
S. Charleston SE 57, London Madison-Plains 45
S. Webster 58, Wheelersburg 53
Salem 64, Hubbard 61
Sandusky 84, Clyde 71
Sandusky Perkins 52, Bellevue 40
Shadyside 58, Valley Wetzel, W.Va. 39
Shekinah Christian 78, Cols. Patriot Prep 56
Shelby 54, Marion Harding High School 40
Sherwood Fairview 50, Haviland Wayne Trace 48
Sidney 68, Greenville 55
Smithville 53, Apple Creek Waynedale 42
Southeastern 52, Bainbridge Paint Valley 41
Spring. Emmanuel Christian 70, Day. Miami Valley 38
Spring. NE 42, Mechanicsburg 35
Springfield 60, Beavercreek 38
St Bernard-Elmwood Place 77, Hamilton New Miami 19
St Marys 64, Kenton 21
St. Paris Graham 46, Bellefontaine Benjamin Logan 34
Streetsboro 59, Lodi Cloverleaf 50
Strongsville 50, Shaker Hts. 48
Stryker 67, Gorham Fayette 54
Sullivan Black River 69, Columbia Station Columbia 52
Sunbury Big Walnut 80, Dublin Scioto 70
Sycamore Mohawk 40, Upper Sandusky 29
Sylvania Southview 41, Sylvania Northview 23
Thomas Worthington 58, Hilliard Darby 36
Tiffin Columbian 67, Norwalk 27
Tol. Cent. Cath. 53, Detroit Mumford, Mich. 44
Tol. Ottawa Hills 68, Tol. Emmanuel Baptist 30
Tol. Whitmer 67, Holland Springfield 56
Trenton Edgewood 89, Oxford Talawanda 41
Troy Christian 52, Sidney Lehman 43
Union City Mississinawa Valley 59, New Lebanon Dixie 44
Urbana 63, London 50
Van Buren 42, Bloomdale Elmwood 32
Van Wert Lincolnview 57, Convoy Crestview 44
Vandalia Butler 50, Tipp City Tippecanoe 45
Versailles 59, St. Henry (OH) 54
Vienna Mathews 51, Youngs. Liberty 28
W. Alexandria Twin Valley S. 62, Bradford 51
W. Carrollton 46, Riverside Stebbins 41
W. Chester Lakota W. 80, Cin. Colerain 43
W. Liberty-Salem 57, W. Jefferson 40
Warren Howland 57, Niles McKinley 46
Washington C.H. Miami Trace 68, Washington C.H. 47
Wauseon 48, Bryan 37
Waynesfield-Goshen 52, Lima Perry 49
Weir, W.Va. 56, Rayland Buckeye 54, OT
Wellston 69, McArthur Vinton County 62
Westerville N. 78, Worthington Kilbourne 63
Westlake 70, N. Olmsted 43
Whitehouse Anthony Wayne 76, Fremont Ross 55
Williamsport Westfall 54, Lancaster Fisher Cath. 47
Willoughby S. 62, Eastlake North 50
Wilmington 69, Clarksville Clinton-Massie 48
Wooster 58, Millersburg W. Holmes 50
Wooster Triway 58, New Franklin Manchester 44
Worthington Christian 57, Delaware Buckeye Valley 47
Xenia 69, Fairborn 41
Yellow Springs 51, Bellefontaine Calvary Christian 40
Youngs. Chaney High School 75, Solon 45
Youngs. Ursuline 55, Youngs. Mooney 39
Youngs. Valley Christian 65, Lowellville 56
Zanesville Maysville 70, Zanesville W. Muskingum 68
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/